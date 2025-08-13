Η φλεγόμενη Γάζα

Το πρώτο στάδιο ύπαρξης της σημερινής ανθρωπότητας ήταν η Αγριότητα. Από εκεί πέρασε στη Βαρβαρότητα και από εκεί στον Πολιτισμό. Αυτός όμως ο Πολιτισμός έγινε ταξικός και δημιούργησε ταξικές κοινωνίες που στηρίχτηκαν στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Το σύγχρονο καπιταλιστικό σύστημα που διαδέχτηκε τα προηγούμενα: δουλεία, δουλοπαροικία και φεουδαρχία, βρίσκεται σήμερα στην έσχατη παρακμή του και μόνο πολέμους και καταστροφές μπορεί να προσφέρει στην ανθρωπότητα. Και με τα τεχνολογικά και επιστημονικά μέσα που διαθέτει μπορεί να «πετύχει» μέχρι και την τελική καταστροφή του πλανήτη.

Απόδειξη σήμερα, με τους φρικώδεις πολέμους στη Γάζα και στην Ουκρανία, που δημιουργούν κλίμα ανάλογο με αυτό των παραμονών του Β' Παγκοσμίου ιμπεριαλιστικού Πολέμου, με απειράριθμα θύματα και καταστροφές.

Ιδιαίτερα ο αρχιεγκληματίας Νετανιάχου στη Γάζα δημιουργεί καταστάσεις και εγκλήματα που μπροστά τους ωχριούν σε βαρβαρότητα και σκληρότητα ακόμα και τα ανάλογα του ναζισμού. Πρόκειται για κυριολεκτική γενοκτονία που αυτή τη στιγμή γίνεται στη Γάζα και αυτός είναι ο σκοπός τους και αυτό συντελείται από την αρχή της εισβολής στη Γάζα, χωρίς να εξαιρείται η Δυτική Οχθη του Ιορδάνη.

Ως τώρα οι νεκροί Παλαιστίνιοι από τους βομβαρδισμούς και τις στρατιωτικές επιθέσεις και τις εν ψυχρώ εκτελέσεις ξεπερνούν τις 60.000, οι τραυματίες τις 160.000, από τους οποίους οι πάνω από τις 8.000 τραυματίες έγιναν στα αμερικανοϊσραλινά κέντρα-παγίδες δήθεν διανομής βοήθειας και οι νεκροί από την πείνα πλησιάζουν τους 200, ενώ απειράριθμα μικρά παιδιά περιφέρονται μέσα στα ερείπια και στις βολές των ελεύθερων σκοπευτών απόλυτα σκελετωμένα.

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του μικρού παιδιού κάτω των 5 ετών που πήγε σε ένα από αυτά τα κέντρα και ένας απόστρατος Αμερικανός ταγματάρχης τού έδωσε λίγο αλεύρι και λίγο ρύζι. Και το παιδάκι τού είπε στα αμερικάνικα «ευχαριστώ» και του φίλησε το χέρι. Μα γυρνώντας να φύγει δέχτηκε βολή που το ξάπλωσε νεκρό, σφίγγοντας στην αγκαλιά του τα σακουλάκια με το αλεύρι και το ρύζι. Ο απόστρατος ταγματάρχης παρακολούθησε τη σκηνή. Ηταν ενταγμένος σε σεκιουριτέ και βοηθούσε στο κέντρο-παγίδα. Παραιτήθηκε και πήγε στις ΗΠΑ καταγγέλλοντας το γεγονός.

Νεαρή Παλαιστίνια μητέρα γέννησε ένα κοριτσάκι με βάρος 3,5 κιλά. Η μάνα του λόγω του λιμού δεν είχε γάλα για να το θηλάσει. Αλλο γάλα αδύνατο να βρεθεί. Σε λίγες μέρες το νεογέννητο πέθανε με βάρος 1,9 κιλά.

Το πρωί της 10.8.2025 ακούσαμε στις ειδήσεις πως ο αρχιεγκληματίας Νετανιάχου και διωκόμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Εγκληματιών Πολέμου ξεκίνησε την επιχείρησή του για την κατάληψη όλης της Γάζας με έναρξη τη στοχευμένη εκτέλεση 6 δημοσιογράφων, από τους οποίους οι 5 Αραβες του Αλ Τζαζίρα, και η δικαιολογία του δολοφόνου Νετανιάχου: «Δεν ήταν δημοσιογράφοι. Ηταν της Χαμάς και παρίσταναν τους δημοσιογράφους».

Η κτηνωδία και η αγριότητα των σιωνιστών και του στρατού τους δεν έχουν όρια. Ούτε αρχή ούτε τέλος, ούτε μέση ούτε άκρη. Πολλές χώρες έχουν στραφεί τελευταία ενάντια στο σιωνιστικό Ισραήλ. Αυτός που υποστηρίζει ακλόνητα τους σφαγείς είναι ο Τραμπ.

Ο ίδιος που στρατοκρατεί την Ουάσινγκτον με την εθνοφρουρά και που εντάσσει την αστυνομία της στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, δηλαδή στον εαυτό του, με τη δικαιολογία πως η Ουάσινγκτον πνίγεται στα εγκλήματα και στους εγκληματίες, ενώ τα επίσημα στοιχεία λένε πως εκεί η εγκληματικότητα είναι μηδενική. Αλλά είναι και οι άστεγοι που θα πρέπει να εξαφανιστούν.

Η ανθρωπότητα έχει πάρει την κατηφόρα. Το παρηκμασμένο καπιταλιστικό σύστημα που η ίδια δημιούργησε δεν μπορεί παρά να την οδηγήσει στην καταστροφή.

Είναι ανάγκη οι εργαζόμενοι και οι λαοί να ανακτήσουν την ελπίδα ενός καλύτερου ανθρώπινου μέλλοντος, να νιώσουν μια πραγματική κοινωνική ανάταση και διεπόμενοι από το συναίσθημα της ιστορικής αισιοδοξίας να αγωνιστούν για μια ανθρώπινη ζωή για όλους πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη, αντάξια του Ανθρώπου.

*Συγγραφέας, δημοσιογράφος