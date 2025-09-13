Ο καπιταλισμός φέρνει κατάθλιψη

«Δεν έχεις κατάθλιψη. Πάσχεις από καπιταλισμό». Πέτυχα κάποια στιγμή αυτό το σύνθημα, γραμμένο στα αγγλικά, στο τουίτερ (εμείς οι παλιότεροι στο μέσο επιμένουμε να το αποκαλούμε έτσι, κόντρα στις επιθυμίες του Ιλον Μασκ) και μου φάνηκε πραγματικά σοφό. Χωρίς, φυσικά, να υποστηρίζω ότι η κατάθλιψη οφείλεται πάντα σε κοινωνικο-οικονομικά αίτια. Να όμως που έρχονται επίσημες έρευνες να επαληθεύσουν το παραπάνω σύνθημα.

Πριν από λίγες μέρες πέτυχα ένα δημοσίευμα στον αμερικανικό ιστότοπο Axios που ασχολείται κυρίως με θέματα υγείας, το οποίο μιλούσε για ένα σχεδόν ιστορικό ποσοστό-ρεκόρ στην κατάθλιψη στους κόλπους του γενικού πληθυσμού. Σχεδόν 48 εκατομμύρια Αμερικανοί κάνουν ή έχουν κάνει στο παρελθόν θεραπεία για την κατάθλιψη. Το ποσοστό μάλιστα στους κάτω των 30 εκτοξεύεται σε έναν στους τέσσερις, βάσει των στοιχείων από πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Gallup. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των ενηλίκων που δηλώνουν ότι διαγνώστηκαν με κατάθλιψη σε κάποια φάση της ζωής τους βρίσκεται στο 28,5%, πλησιάζοντας πολύ κοντά στο ιστορικό ρεκόρ του 29% που καταγράφτηκε το πρώτο τετράμηνο του 2023. Τα ποσοστά της κατάθλιψης στους νέους κάτω των 30 είναι στο 26,7%, δύο και πλέον μονάδες πάνω σε σχέση με το 24,6% το 2023. Τα κρούσματα κατάθλιψης σε νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από 24.000 δολάρια τον χρόνο αυξήθηκαν κατά 13% μέσα σε οχτώ χρόνια.

«Η φτώχεια, τα χρέη και άλλοι στρεσογόνοι παράγοντες οδηγούν σε σημαντική αύξηση των διαγνώσεων κατάθλιψης, ιδιαίτερα στις υποβαθμισμένες κοινότητες. Και πολλοί άνθρωποι που χρειάζονται περισσότερο τη θεραπεία δεν μπορούν να πληρώσουν γι’ αυτήν», σημείωνε το Axios. Ανέφερε επίσης έναν άλλο παράγοντα: «Το γεγονός ότι η αναζήτηση βοήθειας για θέματα ψυχικής υγείας αντιμετωπίζεται όλο και λιγότερο ως στίγμα ίσως εξηγεί ένα μέρος των διαγνώσεων για κατάθλιψη, καθώς το 70% των Αμερικανών σήμερα προτιμά να τους ρωτά ο γιατρός τους για τυχόν προβλήματα και σωματικής και ψυχικής υγείας, λέει το Gallup».

Ακόμα κι έτσι, βέβαια, η αύξηση των διαγνώσεων εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένη με οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Υπάρχει όμως θεραπεία. Οχι μόνο για την κατάθλιψη, αλλά και για τον καπιταλισμό. Αρκεί να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα και να το καταπολεμήσουμε καταλλήλως.