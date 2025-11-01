«Οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις ας μη γίνουν αυτόχειρες»

Στον 5ο όροφο των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. της πλατείας Κουμουνδούρου μάς δέχτηκε ο Φώτης Κουβέλης. Για να μιλήσουμε για όλα: τον προοδευτικό πόλο, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά, φυσικά τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την κυβέρνηση και τη στροφή πολιτών σε ακροδεξιές ή απολιτικές επιλογές.

● Παίρνοντας αφορμή από το βασικό θέμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» στο φύλλο του περασμένου Σαββάτου, την έρευνα του Ινστιτούτου ΕΝΑ και της εταιρείας Prorata, ειδικότερα δε στο ερώτημα ποιος είναι ο βασικός λόγος για την πολυδιάσπαση της Αριστεράς, οι πολίτες φαίνεται πως μοιράζονται ανάμεσα σε τέσσερις λόγους: ότι έχει φθαρεί το όραμα της Αριστεράς, ότι έχει απαξιωθεί η έννοιά της λόγω των γεγονότων στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν υπάρχει ηγετική φυσιογνωμία και, τέλος, ότι οι ηγέτες των κομμάτων του ευρύτερου χώρου δεν επιθυμούν τη συνεννόηση και τη σύγκλιση. Εσείς τι νομίζετε, κύριε πρόεδρε;

Εκείνο που πιστεύω είναι ότι η φθορά της Αριστεράς έχει σχέση και με το γεγονός ότι δεν έχει ανακαθορίσει το αφήγημά της ώστε να είναι εναρμονισμένο με τις μεταβολές που έχουν συντελεστεί στο επίπεδο της κοινωνίας, της οικονομίας αλλά και των διεθνών σχέσεων. Η Αριστερά έτσι κι αλλιώς οφείλει να ανακαθορίσει, να εκσυγχρονίσει και να ανανεώσει το αφήγημά της. Νομίζω εκεί βρίσκεται η αιτία. Λιγότερο πιστεύω πως έχει σχέση με αναζήτηση ηγετικών φυσιογνωμιών, χωρίς να υποτιμώ την ανάγκη ή και τη χρησιμότητα μιας σημαντικής προσωπικότητας που θα μπορούσε να διαμορφώσει στοιχεία ελκυστικά (και χωρίς αυτό να αποτελεί και πρόσκληση προς ένα μεσσιανισμό κυρίως για την Αριστερά, η οποία βρίσκεται σε αμυντική θέση).

● Γιατί αμυντική, κύριε πρόεδρε;

Διότι δεν έχει καταθέσει τη δική της, ολοκληρωμένη πρόταση – κι αυτό σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση με αυτά που λέει η κυβέρνηση της Ν.Δ., αν είναι ή δεν είναι κοστολογημένη (η πρόταση) ή όχι. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Για παράδειγμα στο ποια πρέπει να είναι η μορφή της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου, η Αριστερά έχει πει κάποια πράγματα, αλλά έπρεπε να τα πει πιο εμφατικά και πιο αναλυτικά – και μιλώ για την ανανεωτική Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που επείγει δεν είναι μια ανάπτυξη γενικά και αόριστα, αλλά μια δίκαιη ανάπτυξη. Και τι θα πει δίκαιη ανάπτυξη; Ο καρπός της να διαχέεται στους αρμούς της κοινωνίας. Δηλαδή επικαρπωτής να είναι η κοινωνία. Η ανάπτυξη που δεν είναι δίκαιη έχει ως επικαρπωτή τους ολίγους. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου των χωρών με τις μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες.

«Οικονομικά είναι τα αίτια της μετατόπισης πολλών πολιτών προς την Ακροδεξιά»

● Στο σημερινό πολιτικό σκηνικό διαπιστώνεται μια διεύρυνση της απόστασης μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ελίτ. Την ίδια ώρα δημοσκόποι αναφέρουν ότι από τη Θεσσαλία και βορειότερα η Ακρα Δεξιά έχει αυξημένα ποσοστά, ενώ πανελλαδικά η Ν.Δ. είναι μεν σε χαμηλά ποσοστά αλλά πολύ πάνω από το δεύτερο κόμμα. Και την ίδια στιγμή ο προοδευτικός χώρος είναι πολυδιασπασμένος και δεν επωφελείται από τη μείωση των κυβερνητικών ποσοστών. Σε αυτό το σκηνικό πώς μπορεί να παρέμβει ο ΣΥΡΙΖΑ;

Εγώ πιστεύω ότι οικονομικά είναι τα αίτια της μετατόπισης πολλών πολιτών προς την Ακροδεξιά – και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Οταν από τα αποτελέσματα της όποιας οικονομικής διαδικασίας μένουν μακριά οι πολλοί, θα κινηθούν προς ακροδεξιές επιλογές και επιλογές απολιτικού χαρακτήρα.

● Πώς αξιολογείτε λοιπόν τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της Νέας Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ, στο σκηνικό αυτό;

Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνιστεί, όχι με την έννοια της ηγεμονίας στον χώρο, αλλά καταθέτει προτάσεις για τη δημιουργία του προοδευτικού πόλου και επιμένει. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ δεν ανταποκρίνεται διότι φαίνεται να επιλέγει να ενδυναμώσει το κόμμα του και να αναλάβει ηγεμονικό ρόλο σε όλη αυτήν την υπόθεση. Από την άλλη πλευρά δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιες είναι εκείνες οι διαφορές, προγραμματικού χαρακτήρα, της Νέας Αριστεράς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι κυρίαρχες οι όποιες διαφορές. Αυτές οι ελάχιστες διαφορές δεν είναι τέτοιες που μπορεί να εμποδίζουν τη συμπόρευση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει και δεν πρέπει να έχει ανταγωνιστικές σχέσεις με το όποιο σχήμα, την όποια επιλογή αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας

Οσο οι προοδευτικές δυνάμεις δεν ανταποκρίνονται στο αίτημα της κοινωνίας -η σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων είναι αίτημα της κοινωνίας, δεν είναι μια πολιτική/θεωρητική κατασκευή από τα πάνω- θα έχουν τεράστιες ευθύνες με βαρύτατες συνέπειες για την ίδια την κοινωνία. Η όποια καθυστέρηση στη συγκρότηση αυτού του πόλου δημιουργεί δυσαρέσκεια στους πολίτες και τους απομακρύνει από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κυρίαρχα αυτός που έχει τεράστια ευθύνη είναι το ΠΑΣΟΚ.

● Μήπως και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει πια να βγει πιο θαρραλέα μπροστά αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες διαλόγου αρχικώς;

Το έχει πράξει σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά θα συμφωνήσω με την άποψη ότι πρέπει να βγει πολύ πιο δυναμικά στηριζόμενος στο γεγονός ότι αυτό ανταποκρίνεται στη θέληση των αριστερών και προοδευτικών πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει ούτε να αισθάνεται ούτε να αφήνει να κυκλοφορεί η άποψη ότι είναι ένα κόμμα υπό προθεσμία. Διότι αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την ίδια την υπόθεση της σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων. Δεν έχει και δεν πρέπει να έχει ανταγωνιστικές σχέσεις με το όποιο σχήμα, την όποια επιλογή αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας, με ό,τι εξαιρετικά θετικό τον συνοδεύει μέσα στην κοινή γνώμη. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ είναι χρήσιμος και η παρουσία του είναι εξαιρετικά αναγκαία σε σχέση με την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών, με βασικό άξονα να φύγει αυτή η κυβέρνηση και η πολιτική της Ν.Δ.

● Μολονότι σύμφωνα με τις επίσημες τοποθετήσεις ένθεν κακείθεν δεν υπάρχουν ανταγωνιστικές σχέσεις, αρκετοί λένε πως θα είναι μια δύσκολη σχέση…

Αυτό μπορεί να προκύψει όταν θα αρχίσουν φανεροί, υποκρυπτόμενοι ή υφέρποντες ανταγωνισμοί. Δεν θα υπάρχει επικίνδυνος ανταγωνισμός κατά τη γνώμη μου, επικίνδυνος για την ενότητα και τη διεκδίκηση του στόχου του προοδευτικού πόλου, από την ώρα που με σαφήνεια διατυπώνονται οι πολιτικές προτάσεις. Και του όποιου σχήματος αποφασίσει ο Αλέξης και της πολιτικής επιλογής την οποία έχει δημοσιοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και μάχεται να την εγκαταστήσει δυναμικά μέσα στην κοινωνία. Κατά συνέπεια «ναι» στις παράλληλες πορείες με κοινό παρονομαστή τη σύγκλιση στη δημιουργία ενός ισχυρού πόλου – αυτός πρέπει να είναι ο πολιτικός στόχος.

● Κλείνοντας, κύριε πρόεδρε;

Η πολιτική της Ν.Δ., που σώρευσε και συνεχίζει να σωρεύει προβλήματα στην ελληνική κοινωνία και να δημιουργεί αδιέξοδα, πρέπει να ηττηθεί. Οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις ας μη γίνουν αυτόχειρες επιλέγοντας την καθυστέρηση για τη δημιουργία του προοδευτικού πόλου, καθώς οι αναβλητικές πολιτικές συμπεριφορές φθείρουν την αξία της πολιτικής πρότασης για τη δημιουργία του.