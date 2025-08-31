«Εγκληματική οργάνωση πίσω από το σκάνδαλο»

Κοφτός και κατηγορηματικός ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος (εκπροσωπεί 143 κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς, 16 ομάδες και 13 μεγάλους παραγωγούς), σ’ αυτές τις πέντε φράσεις της συνέντευξής του στην «Εφ.Συν.» συμπυκνώνει την ουσία του σκανδάλου και της σκανδαλώδους διαχείρισής του από την κυβέρνηση. Οι πέντε πιο καίριες απαντήσεις στα ερωτήματά μας είναι ένας μίτος στον λαβύρινθο του σκανδάλου.

● Επιμένετε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει εμβολιασμό κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων για να μην καταγραφεί ο πραγματικός αριθμός των ζώων; Τι απαντάτε στο επιχείρημα ότι η θανάτωση είναι ένας τρόπος να εξαφανιστούν τα ζώα-φαντάσματα;

Αυτό που λέγεται είναι ανοησία. Κι αποδεικνύεται από τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο, όπως για παράδειγμα με το συνδικαλιστικό στέλεχος στον Τύρναβο, που δήλωνε στα χαρτιά 4.000 ζώα, αλλά, όταν προσβλήθηκαν από ευλογιά και θανατώθηκαν, εμφανίστηκαν 1.006. Αυτός που το κοπάδι του θα χτυπηθεί από ευλογιά θα αναγκαστεί να σφάξει τον πραγματικό αριθμό ζώων. Δεν μπορεί να πει «μου ψόφησαν πιο μπροστά». Θα έρθει η εταιρεία καύσης, θα πιστοποιήσει πόσα ζώα παρέλαβε.

Είναι διαφορετικό πράγμα αυτό που καταγγέλλεται ότι γίνεται στην Αχαΐα με μεταφορά ζώων, για να αντιμετωπιστούν έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, ή με την «επιδημία» ζωοκλοπών στην Κρήτη, που ρισκάρουν και μεγαλύτερη διάδοση της ευλογιάς. Με τον εμβολιασμό, θα γίνει επιτροπή που θα τον κάνει, με ευρωπαϊκό πρωτόκολλο, δεν θα είναι υπόθεση του γνωστού σου κτηνίατρου, που μπορείς να τον χειριστείς.

«Εχω εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι στην ελληνική Δικαιοσύνη»

● Αισιοδοξείτε ότι η δικαστική έρευνα θα καταλήξει σε ουσιαστικά αποτελέσματα;

Εχω καταθέσει εδώ και έναν χρόνο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλα όσα τεκμηριώνουν ότι υπήρχε οργανωμένο το έγκλημα από πίσω. Εχω κληθεί, έχω δώσει στοιχεία. Μπορεί να βγάλει κάτι ουσιαστικό. Εμπιστεύομαι πια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την ελληνική Δικαιοσύνη δεν θα περίμενα πολλά. Γιατί όταν η Εισαγγελία Καστοριάς για μια κινητοποίησή μας στο κτίριο της περιφερειακής ενότητας τον περασμένο Νοέμβριο, όπου ρίξαμε συμβολικά κοπριά ακριβώς για τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μας πάει στα δικαστήρια ως εγκληματική οργάνωση, δεν ξέρω πόσο μπορούμε να μιλάμε για ελληνική Δικαιοσύνη. Οπως βλέποντας κι αυτό που έγινε στη Βουλή. Να κάνουμε, λέει, έλεγχο από το 1998 που ιδρύθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τη στιγμή που η λειτουργία άρχισε πολλά χρόνια μετά.

● Είναι λύση το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στον έλεγχο της ΑΑΔΕ, που επέλεξε η κυβέρνηση;

Ρητά και κατηγορηματικά όχι, και για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, δεν έκαναν τίποτα τα προηγούμενα χρόνια, εκτός από το να προσπαθούν να καλύψουν τα δικά τους παιδιά. Γι’ αυτό άλλαζαν συνεχώς τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί συγκρούονταν συμφέροντα... Δεν έκαναν τίποτα απολύτως. Παράδειγμα, οι πιστοποιήσεις των βιολογικών προϊόντων. Το καταγγείλαμε εμείς πρώτοι.

Ζητήσαμε παρέμβαση των επιτρόπων της Ε.Ε., που επέβαλαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνει ελέγχους των βιολογικών. Και το αποτέλεσμα το είδατε. Αρα τι ήταν αυτό που έλειπε; Ο πραγματικός, επιτόπιος έλεγχος. Με στήριξη ανθρώπων του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα τον έκαναν. Οπως παλιά έκαναν οι διευθύνσεις γεωργίας, δηλαδή οι γεωπόνοι που υπηρετούν στις περιφέρειες ή στις αντιπεριφέρειες κάθε νομού. Εμπαιναν στα χωράφια και στους στάβλους, έβλεπαν τα χαρτιά σου, τα ζώα σου. Ηταν αδύνατες «μαϊμουδιές» και νοθείες στην έκταση που γίνονται σήμερα.

● Είναι τόσο διαδεδομένη η απάτη με τις ενισχύσεις ή μιλάμε για έναν μικρό πυρήνα που δρούσε οργανωμένα, σαν συμμορία, σαν εγκληματική οργάνωση;

Παρακολουθώ τη διαδικασία αυτή από τα πρώτα χρόνια και τις πρώτες καταγγελίες για τους βοσκοτόπους που δηλώθηκαν στην περιοχή του Γράμμου. Βλέπω τη διασύνδεση όλων αυτών, όλοι εμφανίζονται κοινοί γνωστοί. Σκάει η υπόθεση με τα βοσκοτόπια στον Γράμμο, εμφανίζονται 7 ονόματα από τη Λάρισα, που συγχρόνως μεταβιβάζουν και νοικιάζουν βοσκοτόπους από εδώ στην Κρήτη. Οσοι έχουν μπει στη δικογραφία είναι συνδεδεμένοι. Και η εισαγγελική έρευνα εξαρχής ψάχνει ένα σχέδιο, ένα οργανωμένο έγκλημα εις βάρος των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Κι έχει σημασία να πούμε ότι οι εμπλεκόμενοι δεν είναι πραγματικοί κτηνοτρόφοι. Από τους 7 που δικαστήκαν για την Καστοριά, δεν είναι κανένας. Είναι εταιρείες, είναι δικηγόροι… Το ίδιο και όσοι δικαστούν τον Οκτώβριο για ελαιόδεντρα στο Βίτσι που έχουν δηλώσει στην Καστοριά. Κανένας δεν είναι αγρότης. Και νομίζω ότι ήταν μεγάλο λάθος που άνοιξε υπερβολικά η διαδικασία των δηλώσεων μέσω των ΚΥΔ. Μπορείς να κάνεις και μόνος σου τη δήλωση. ‘Η μέσω του συνεταιρισμού, που έχει και ΚΥΔ. Εκεί είναι δύσκολο να πας να δηλώσεις ό,τι θέλεις, σε γνώση των άλλων συνεταιριστών. Τώρα υπάρχουν πάνω από 500 ΚΥΔ, νομίζω ότι αυτές οι «μαϊμουδιές» θα ήταν αδύνατες χωρίς τη συμβολή τους.

● Επειδή ακούμε ασύλληπτα ποσά, πείτε μας ποια είναι η μέση επιδότηση που παίρνει ένας πραγματικός κτηνοτρόφος;

Εξαρτάται από την περιοχή. Για ένα ζωικό δικαίωμα που έχω εγώ στην Καστοριά, ας πούμε, παίρνω 11 ευρώ το στρέμμα. Αν ήμασταν στην Κρήτη, θα παίρναμε 25. Κάποτε παίρναμε 23 ευρώ. Κόπηκαν στα μισά σιγά σιγά, 2% κάθε χρόνο, έτσι δημιουργήθηκε και το Εθνικό Απόθεμα, υποτίθεται για να ενισχυθούν οι νέοι αγρότες. Και καταλήξαμε στο πιο παράλογο σύστημα, να κάνουν το δικαίωμα επιδότησης εμπόρευμα. Οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων διαφημίζονται, τα δικαιώματα πουλιούνται κι αγοράζονται. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ξεφτίλα. Και είναι νόμιμο.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, να καταργηθούν τα «ιστορικά δικαιώματα», που λέγαμε παλιά, να παίρνουμε επιδοτήσεις με βάση την παραγωγή. Για να καταλάβετε τον παραλογισμό θα σας πω το προσωπικό μου παράδειγμα: Εχω μια κτηνοτροφική μονάδα με 1.000 ζώα. Πριν από δεκαπέντε χρόνια, είχα 450, μεταβίβασα από 100 στα δύο παιδιά μου, που έγιναν αγρότες το 2009, και στη σύζυγό μου, για να είναι ασφαλισμένη. Με τα χρόνια, φτάσαμε τα 1.300, τώρα έχουν μειωθεί στα 1.000. Αλλά επιδοτούμαστε για τα 450, αν θέλουμε επιδοτήσεις για όλα τα ζώα πρέπει να αγοράσουμε δικαιώματα από άλλους. Είναι και παράλογο και αφήνει ορθάνοιχτη την πόρτα για απάτες.