Στη Βουλή έφτασε η αποκάλυψη της «Εφ.Συν.» για τη φωτογραφική διάταξη του Αδωνη Γεωργιάδη για τη σκανδαλώδη απαλλαγή του «κολλητού» του, προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για κακούργημα.
Τρεις βουλευτές της Αριστεράς (Ηλιόπουλος, Φωτίου, Πολάκης) στρίμωξαν τον υπουργό Υγείας, ο οποίος έκανε την πάπια, όπως και όλοι οι ομιλητές της Ν.Δ.
Ο Νάσος Ηλιόπουλος επισήμανε πως η κυβέρνηση πλέον χρησιμοποιεί μεθοδολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και σε αυτήν την υπόθεση, λέγοντας πως «έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί σε 8 μήνες φυλάκισης πρωτόδικα και που διώκεται για κακούργημα, εσείς πήγατε να τον καθαρίσετε».
Για ντροπιαστική φωτογραφική διάταξη έκανε λόγο η Θεανώ Φωτίου, ενώ ο Παύλος Πολάκης είπε: «Ο Αυγερινός θα έπρεπε να είχε εκπέσει εδώ και χρόνια και εσείς του περνάτε και το ακαταδίωκτο!».
