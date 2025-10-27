Αφεση αμαρτιών διά του υπ. Υγείας

Εκμεταλλευόμενος τις καθυστερήσεις που παίζει η Δικαιοσύνη, φωτογραφική διάταξη υπέρ τού επί χρόνια εκλεκτού του φίλου, προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ), Αντώνη Αυγερινού, φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή αυτήν την εβδομάδα ο υπουργός Υγείας, Αδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για σκανδαλώδη διάταξη, που απαλλάσσει από σοβαρές ποινικές ευθύνες κακουργηματικού χαρακτήρα τη συγκεκριμένη διοίκηση για λάθη και παραλείψεις που αφορούν το αμαρτωλό Κοινωφελές Ιδρυμα «Ερρίκος Ντυνάν».

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσπαθούσε επί χρόνια να πείσει διαδοχικούς υπουργούς της κυβέρνησης να του κάνουν το χατίρι αλλά δεν τα κατάφερνε. Τόσο ο Χρήστος Σταϊκούρας (την περίοδο που ήταν υπουργός Οικονομικών) όσο και ο Κωστής Χατζηδάκης αρνήθηκαν να υπογράψουν αυτή τη διάταξη στο πρόσφατο παρελθόν. Ωστόσο ο Αδωνης Γεωργιάδης δεν δίστασε να το κάνει για χάρη του Αυγερινού σε μια σχέση που είναι αμφίδρομη. Πρόκειται για μια υπόθεση που, όπως υποστηρίζουν νομικοί και δικαστικοί με τους οποίους συνομιλήσαμε, οφείλει να πάει και στην Ευρωπαία εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τη διάταξη, «τα μέλη του Κ.Δ.Σ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που έχουν διοριστεί με δικαστική απόφαση ή είναι αιρετά, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού ιδρύματος “Κοινωφελές Ιδρυμα Ερρικος Ντυνάν ΝΠΙΔ” που εκλέχθηκαν από την παραπάνω διοίκηση, δεν διώκονται, εκτός των περιπτώσεων δόλου και βαρειάς αμέλειας για τις πράξεις και παραλείψεις τους που αφορούν σε φορολογικές, ασφαλιστικές και εργοδοτικές υποχρεώσεις τους[...] ούτε και για χρέη του σωματείου ή του ιδρύματος που έγιναν ή γεννήθηκαν, κατά την ίδια ως άνω περίοδο και ουδεμία ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη έχουν για αυτά, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους».

Τι κρύβεται πίσω από τη διάταξη; Το γεγονός ότι ο Αντώνης Αυγερινός συνεχίζει παραμένει πρόεδρος του ΕΕΣ ενώ διώκεται για κακουργηματική πράξη, αφού κατέθεσε ανακριβή δήλωση φορολογίας για οφειλές του ΚΙΕΝ «Ερρίκος Ντυνάν» στο Δημόσιο, πέραν των 150.000 ευρώ ανά έτος, ήτοι για το αδίκημα της φοροδιαφυγής, σχετικά με τις οφειλές του ιδρύματος αυτού, του οποίου ο ίδιος είναι ex officio πρόεδρος, ως πρόεδρος του ΕΕΣ. Η δίωξη παρότι έχει ασκηθεί αυτεπάγγελτα από την Εισαγγελία μετά από μήνυση του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) που κατατέθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2022, δεν έχει ανατεθεί ακόμη σε ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών. Οπως φαίνεται και όπως εξηγούν αρμόδιοι εισαγγελείς, που δεν χειρίζονται αλλά γνωρίζουν την υπόθεση, η καθυστέρηση αυτή ήταν σκόπιμη μέχρι κάποιος υπουργός να δεχτεί να υπογράψει τη διάταξη.

Καθώς ανασύρθηκε η δικογραφία τον Σεπτέμβριο, ο υπουργός Υγείας εισήγαγε εσπευσμένα προς τη Βουλή την τροποποίηση άρθρου του Ν. 4286/2014 με σκοπό να παράσχει βοήθεια στον Αυγερινό, ώστε να μην παύσει να είναι πρόεδρος στο ίδρυμα «Ερρίκος Ντυνάν» και κυρίως να μην παύσει να είναι πρόεδρος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά και για να μην κινδυνεύει από προφυλάκιση.

Οπως δηλώνει στην «Εφ.Συν.» η πρώην ταμίας και μέλος του Δ.Σ. του ΕΕΣ, δικηγόρος Ελένη Γιαννοπούλου, «είναι σαφές ότι με την προτεινόμενη διάταξη η πολιτική ηγεσία επιδιώκει την συγκάλυψη ενός τεράστιου σκανδάλου της χώρας μας, αυτό του ξεπουλήματος του Νοσοκομείου “Ερρίκος Ντυνάν” το οποίο ανήκε στο ίδρυμα. Αφού μέσω ενός πρακτικά στημένου πλειστηριασμού πουλήθηκε το ως άνω νοσοκομείο στο ίδρυμα έμειναν τεράστια χρέη και κάποια μικρή περιουσία. Οι διοικήσεις που ακολούθησαν όφειλαν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες νομικές ενέργειες τις οποίες δεν έκαναν και προκειμένου να αποφύγουν τις ευθύνες και τις όποιες καταδίκες υπάρχουν, επιχειρούν την πολιτική κάλυψη της υπόθεσης μέσω της προαναφερόμενης διάταξης».

Αντισυνταγματική

Η ίδια ξεκαθαρίζει πως «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για αντισυνταγματική διάταξη. Με την απαλλαγή από ποινική ευθύνη των μελών του ΕΕΣ παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου, καθώς η απαλλαγή για πράξεις και παραλείψεις τους που αφορούν φορολογικές, ασφαλιστικές και εργοδοτικές υποχρεώσεις τους, οι οποίες τελέσθηκαν κατά τη διάρκεια της προσωρινής θητείας τους, και για χρέη του σωματείου ή του ιδρύματος, που έγιναν ή γεννήθηκαν κατά την ίδια ως άνω περίοδο και ουδεμία ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη έχουν για αυτά, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσης τους, δεν μπορεί να γίνει επιλεκτικά για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και την ίδια στιγμή να τιμωρούνται και να ευθύνονται τα μέλη άλλων σωματείων!».

Γνώριζαν

Φυσικά η διοίκηση του ΕΕΣ δεν μπορεί να επικαλεστεί πως δεν ήξερε για τις σοβαρές οφειλές του ιδρύματος. Σε επιστολή της προς τον πρόεδρο του ΕΕΣ το 2022, η Γιαννοπούλου έγκαιρα προειδοποιούσε για τους κινδύνους προτείνοντας συγκεκριμένες ενέργειες. «[...]το ΚΙΕΝ αποτελεί την μεγαλύτερη πληγή του ΕΕΣ από συστάσεως του μέχρι και σήμερα, καθώς μία τεράστια περιουσία του ΕΕΣ δόθηκε στο ΚΙΕΝ για την ίδρυση και λειτουργία του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, το οποίο σήμερα έχει καταλήξει στην ιδιοκτησία μίας θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας Πειραιώς μέσα από ένα κυριολεκτικά κατά παραγγελία και μεθοδευμένο πλειστηριασμό από τον οποίο ο ΕΕΣ απείχε σκανδαλωδώς αντί να τον πολεμάει με κάθε ένδικο μέσο και μέχρι τέλους.[...] Θεωρώ υποχρέωσή μου για λόγους προστασίας τόσο δικής μου όσο και των μελών του ΚΔΣ να λάβουμε απόφαση να ανατεθεί σε δικηγόρο η άσκηση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για την κακουργηματική διασπάθιση της περιουσίας του ΕΕΣ που δωρίστηκε στο ΚΙΕΝ με σκοπό την κοινωφελή ίδρυση και λειτουργία του Νοσοκομείου. Στη συνέχεια θα πρέπει επίσης να κατατεθεί αγωγή αποζημίωσης για πράξεις και παραλείψεις κατά των υπαιτίων οργάνων τα οποία βεβαίως και θα αναδειχθούν από την ποινική έρευνα της υπόθεσης» ανέφερε. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγιναν. Η Γιαννοπούλου παραιτήθηκε αφού δέχθηκε λεκτικές και απαξιωτικές επιθέσεις, όπως συμβαίνει σχεδόν με όλες και όλους όσοι διαφωνούν με τις μεθόδους μιας διοίκησης, που δεν έχει σχέση με τις αρχές του κινήματος. («Το σκοτεινό πρόσωπο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού», «Εφ.Συν.», 8/5/2023).