Αράζοντας στη σκιά

Ώρα 1:50 το μεσημέρι. Ένας μεσήλικας ερασιτέχνης δρομέας φτάνει στο «Χαλικάκι», το στάδιο στίβου στην Ηλιούπολη Αττικής, προκειμένου να κάνει μια σύντομη προπόνηση.
Με το που μπαίνει στο στάδιο, διακρίνει στο διπλανό παρκάκι τέσσερις αστυνομικούς (της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.) να κάθονται χαλαρά σε παγκάκια, κάτω από τη δροσερή σκιά που δίνουν τα δέντρα που βρίσκονται εκεί. Κοντά τους είναι και οι δύο μηχανές τους (που κανονικά απαγορεύονται να εισέλθουν στο πάρκο).
Ώρα 2:40 το μεσημέρι. Η σύντομη προπόνηση ολοκληρώθηκε, ο ερασιτέχνης αθλητής αποχώρησε. Οι αστυνομικοί παρέμειναν στις... θέσεις τους, αραγμένοι κάτω από τη σκιά.
