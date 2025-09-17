Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.9° 28.9°
3 BF
42%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.7° 27.5°
5 BF
35%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
33°C
32.7° 29.0°
3 BF
69%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
4 BF
32%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
39%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
28°C
28.2° 28.2°
2 BF
41%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
4 BF
28%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
1 BF
41%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
28°C
27.8° 27.2°
3 BF
51%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
29.9° 27.7°
0 BF
33%
Ερμούπολη
Αραιές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
3 BF
44%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
27.1° 25.7°
2 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
4 BF
58%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
37%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
31°C
31.7° 28.4°
3 BF
43%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 27.7°
5 BF
67%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
31°C
30.5° 30.5°
2 BF
21%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
27°C
27.3° 27.3°
2 BF
47%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.5° 27.0°
4 BF
49%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
44%
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, 2025
Αράζοντας στη σκιά

Αρ. Απ.

Ώρα 1:50 το μεσημέρι. Ένας μεσήλικας ερασιτέχνης δρομέας φτάνει στο «Χαλικάκι», το στάδιο στίβου στην Ηλιούπολη Αττικής, προκειμένου να κάνει μια σύντομη προπόνηση. 

Με το που μπαίνει στο στάδιο, διακρίνει στο διπλανό παρκάκι τέσσερις αστυνομικούς (της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.) να κάθονται χαλαρά σε παγκάκια, κάτω από τη δροσερή σκιά που δίνουν τα δέντρα που βρίσκονται εκεί. Κοντά τους είναι και οι δύο μηχανές τους (που κανονικά απαγορεύονται να εισέλθουν στο πάρκο). 

Ώρα 2:40 το μεσημέρι. Η σύντομη προπόνηση ολοκληρώθηκε, ο ερασιτέχνης αθλητής αποχώρησε. Οι αστυνομικοί παρέμειναν στις... θέσεις τους, αραγμένοι κάτω από τη σκιά. 

Αράζοντας στη σκιά

