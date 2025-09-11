Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
25°C
25.7° 24.1°
2 BF
49%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
24.6° 20.5°
0 BF
60%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.0° 19.0°
1 BF
61%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
64%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.5° 21.5°
0 BF
80%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
0 BF
82%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
21°C
20.7° 20.7°
1 BF
64%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 24.4°
1 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 22.9°
2 BF
60%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
1 BF
34%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
22°C
26.5° 21.7°
0 BF
78%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
22°C
24.2° 21.9°
0 BF
88%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
19°C
18.9° 18.9°
0 BF
82%
Λαμία
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.0°
0 BF
44%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 24.8°
2 BF
78%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
20°C
19.8° 19.8°
0 BF
55%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 18.3°
2 BF
59%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
1 BF
96%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.5° 18.5°
1 BF
75%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
tsipras_1020
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
EUROKINISSI

Χαμένη ευκαιρία

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ν. ΠΑΠ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η χθεσινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα – απόσπασμα, και πάλι, από την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. «Πριν από 7 χρόνια, η πατρίδα μας βγήκε από μια οικονομική και κοινωνική κρίση, που είχε προσλάβει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης. Θυμόσαστε, φαντάζομαι, όλοι, πώς και ποιοι την είχαν οδηγήσει εκεί. Και ποιοι και πώς κατάφεραν, αξιοποιώντας με αποφασιστικότητα και εντιμότητα τις θυσίες του ελληνικού λαού, να την απαλλάξουν από την επιτροπεία. Και, με μια εξαιρετικά ευνοϊκή ρύθμιση του δημόσιου χρέους της, να ανακτήσουν την οικονομική της κυριαρχία, αλλά και τη γεωπολιτική της αξιοπιστία». Η ανάρτηση Τσίπρα κλείνει, δε, με ένα σχόλιο για το παρόν: «Αυτή η έξοδος στο ξέφωτο ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, να πορευτεί, πια, χωρίς τις παθογένειες που οδήγησαν στην κρίση. Δυστυχώς, όμως, αποδείχτηκε μια χαμένη ευκαιρία».

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Χαμένη ευκαιρία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual