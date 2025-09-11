Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η χθεσινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα – απόσπασμα, και πάλι, από την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. «Πριν από 7 χρόνια, η πατρίδα μας βγήκε από μια οικονομική και κοινωνική κρίση, που είχε προσλάβει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης. Θυμόσαστε, φαντάζομαι, όλοι, πώς και ποιοι την είχαν οδηγήσει εκεί. Και ποιοι και πώς κατάφεραν, αξιοποιώντας με αποφασιστικότητα και εντιμότητα τις θυσίες του ελληνικού λαού, να την απαλλάξουν από την επιτροπεία. Και, με μια εξαιρετικά ευνοϊκή ρύθμιση του δημόσιου χρέους της, να ανακτήσουν την οικονομική της κυριαρχία, αλλά και τη γεωπολιτική της αξιοπιστία». Η ανάρτηση Τσίπρα κλείνει, δε, με ένα σχόλιο για το παρόν: «Αυτή η έξοδος στο ξέφωτο ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, να πορευτεί, πια, χωρίς τις παθογένειες που οδήγησαν στην κρίση. Δυστυχώς, όμως, αποδείχτηκε μια χαμένη ευκαιρία».
