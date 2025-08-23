Ο Σκέρτσος με μαγιό

Να ανεβάσει και μια φωτογραφία του να τρώει αστακομακαρονάδα ο Άκης Σκέρτσος, θα είναι σαν να τη φάγαμε εμείς

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος μάς έκανε μεγάλη χάρη. Ανέβασε φωτογραφίες με ηλιοβασιλέματα από τις διακοπές του και μας είπε, ότι όσοι δεν πήγαν διακοπές, όσοι δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές, μπορούν να «χρησιμοποιήσουν» αυτές τις φωτογραφίες, από τις δικές του διακοπές!

Έγραψε συγκεκριμένα: «Έχουμε την ευλογία να ζούμε σε μια χώρα που μας χαρίζει απλόχερα καθημερινά τέτοιες μαγικές εικόνες...Ένα ηλιοβασίλεμα σαν αυτό αρκεί για να σε ταξιδέψει και να πάρει από πάνω σου όλη την κούραση του χειμώνα. Σε όσους μπορεί να ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους, καλή ξεκούραση! Και σε όσους τις ολοκληρώνουν ή δεν κατάφεραν φέτος να κάνουν διακοπές, μια ευχή να κρατήσουν σε ένα "συρτάρι" του μυαλού τους εικόνες σαν αυτήν...μέχρι το επόμενο καλοκαίρι».

Νομίζω ότι πρέπει να ανεβάσει και μία φωτογραφία του με μαγιό. Έτσι θα μας βάλει ακόμα περισσότερο σε φάση διακοπών! Να νιώσουμε τη θαλασσινή, υπουργική, αύρα.

Να ανεβάσει και φωτό του από μία ταβέρνα που πήγε. Πεινάσαμε από τη θάλασσα βλέπετε...

Κι ένα κοκτέιλ κι ένα κοκτέιλ για το βράδυ...