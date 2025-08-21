Καταστολή... δια πάσαν νόσον

Επί ημέρες η κυβέρνηση δέχεται κριτική ότι δεν έχει δείξει ουδεμία μέριμνα στην πρόληψη των πυρκαγιών, με αποτέλεσμα να απειλούνται ακόμα και τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.
Και τι απάντησε ουσιαστικά ο πρωθυπουργός;
Οτι «φέτος έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση», καθώς και ότι οι συλληφθέντες οδηγούνται στη φυλακή, κι αυτό «χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον Ποινικό Κώδικα».
Με ένα βίντεο στο tiktok, ο Κυρ. Μητσοτάκης δικαίωσε δύο ειδών κριτική που δέχεται ο ίδιος και η κυβέρνησή του: αφενός ότι η καταστολή αποτελεί ασφαλές κυβερνητικό «καταφύγιο», αφετέρου ότι η διακυβέρνησή του έχει ως δομικό στοιχείο τον ποινικό λαϊκισμό.
