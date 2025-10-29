WJP: Ακόμα πιο χαμηλά η Ελλάδα στο κράτος δικαίου 

Η επέκταση των αυταρχικών τάσεων είναι η κύρια αιτία πίσω από την ύφεση του κράτους δικαίου.

Ακόμα μια επιβεβαίωση για την υποχώρηση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη έρχεται από το World Justice Project (WJP). Στη σχετική έκθεσή του για το 2025, η χώρα μας κατατάσσεται 48η από τις 143 χώρες στον δείκτη κράτους δικαίου του WJP.

Όπως διαπιστώνεται στην έκθεση, η ύφεση του κράτους δικαίου επιταχύνεται καθώς οι αυταρχικές τάσεις επεκτείνονται στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, η μείωση της δικαστικής ανεξαρτησίας και η συρρίκνωση του δημόσιου χώρου σηματοδοτούν αυξημένο κίνδυνο για τη δημοκρατία παγκοσμίως.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η βαθμολογία της Ελλάδας μειώθηκε επίσης και κατατάσσεται 29η από τις 31 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τη Βόρεια Αμερική. Μεταξύ των χωρών υψηλού εισοδήματος, η Ελλάδα κατατάσσεται 43η από 51 χώρες.

WJP

Ειδικότερα, το WJP καταγράφει ύφεση του κράτους δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς υποχωρεί στο εντυπωσιακό 68% των χωρών σε σύγκριση με 57% το προηγούμενο έτος (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η συνολική βαθμολογία της Ελλάδας μειώθηκε κατά περίπου 1% φέτος.

Σημειώνεται ότι ενώ η χώρα με την υψηλότερη επίδοση στην περιοχή είναι η Δανία (κατατάσσεται 1η από τις 143 παγκοσμίως), ακολουθούμενη από τη Νορβηγία και τη Φινλανδία, αντίθετα οι τρεις χώρες με τις χαμηλότερες βαθμολογίες στην περιοχή είναι η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία.

Εξάλλου, καταγράφονται περιορισμοί στους τομείς της ανοιχτής διακυβέρνηση και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Η ακεραιότητα των ελέγχων και των ισορροπιών έχει επίσης αποδυναμωθεί σοβαρά, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, σημειώνει η έκθεση και υπογραμμίζει ότι ένα χαρακτηριστικό αυτής της επιταχυνόμενης ύφεσης του κράτους δικαίου είναι η συρρίκνωση του δημόσιου χώρου. Μοιραία, οι ελευθερίες που είναι κρίσιμες για τον δημόσιο διάλογο και την κυβερνητική εποπτεία -οι οποίες μετρούνται στο πλαίσιο των παραγόντων της Ανοιχτής Διακυβέρνησης και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων - κατέγραψαν εκτεταμένη διάβρωση.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στο πάνω από 70% των χωρών που βιώνουν συρρίκνωση των πολιτικών ελευθεριών:

• Η «ελευθερία γνώμης και έκφρασης» μειώθηκε στο 73% των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

• Η «ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι» μειώθηκε στο 72% των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

• Η «συμμετοχή των πολιτών» μειώθηκε στο 71% των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Την ίδια στιγμή, οι δικαστικές αρχές χάνουν έδαφος λόγω της εκτελεστικής υπερβολής, με αυξανόμενες πολιτικές παρεμβάσεις στα συστήματα δικαιοσύνης. Οι δείκτες που μετρούν εάν η δικαστική εξουσία περιορίζει την εκτελεστική εξουσία και εάν η αστική και ποινική δικαιοσύνη είναι απαλλαγμένες από αθέμιτη κυβερνητική επιρροή, μειώθηκαν στο 61%, 67% και 62% των χωρών, αντίστοιχα. Τα παραπάνω περιλαμβάνουν και την Ελλάδα.

Σε γενικές γραμμές, η αστική δικαιοσύνη αποδυναμώθηκε στο 68% των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Αυτή η μείωση αντικατοπτρίζει μεγαλύτερες καθυστερήσεις, λιγότερο αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις αντί της δικαστικής διαδικασίας (όπως η διαμεσολάβηση) και μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση.

► Ο δείκτης κράτους δικαίου του WJP είναι η κορυφαία πηγή στον κόσμο για πρωτότυπα, ανεξάρτητα δεδομένα σχετικά με το κράτος δικαίου. Η αυστηρή μεθοδολογία του βασίζεται σε έρευνες εμπειρογνωμόνων και νοικοκυριών για τη μέτρηση του κράτους δικαίου σε 143 χώρες και δικαιοδοσίες, καλύπτοντας το 95% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο δείκτης βασίζεται σε περισσότερες από 215.000 έρευνες νοικοκυριών και 4.100 έρευνες νομικών και εμπειρογνωμόνων για να καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο βιώνεται και γίνεται αντιληπτό το κράτος δικαίου παγκοσμίως. Δημοσιεύεται ετησίως από το 2009 και χρησιμοποιείται από κυβερνήσεις, πολυμερείς οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς, μέσα ενημέρωσης και οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών.