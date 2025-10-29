Αθήνα, 22°C
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
xaris theoxaris
Χάρης Θεοχάρης | ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ/EUROKINISSI

Η ΝΔ καταγγέλλει επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
efsyn.gr
Για «μια ακόμα φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων» κάνει λόγο το Μαξίμου.

Επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο καταγγέλλει η Νέα Δημοκρατία, λίγες ημέρες μετά τη «βροχή» από αυγά που δέχτηκε ο παραιτηθείς υπουργός λόγω εμπλοκής του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μάκης Βορίδης, ένα περιστατικό για το οποίο το Μαξίμου έχει βρει ήδη τους θύτες γύρω από την... ακροαριστερά.

Σε ανακοίνωσή της, η ΝΔ σημειώνει πως πρόκειται για «μια ακόμα φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων», καταδικάζοντας την επίθεση και καλώντας όλα τα κόμματα να εκφράσουν την αποδοκιμασία τους.

«Η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται», καταλήγει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού!

Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους.

Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται.

