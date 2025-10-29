Η ΝΔ καταγγέλλει επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη

Για «μια ακόμα φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων» κάνει λόγο το Μαξίμου.

Επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο καταγγέλλει η Νέα Δημοκρατία, λίγες ημέρες μετά τη «βροχή» από αυγά που δέχτηκε ο παραιτηθείς υπουργός λόγω εμπλοκής του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μάκης Βορίδης, ένα περιστατικό για το οποίο το Μαξίμου έχει βρει ήδη τους θύτες γύρω από την... ακροαριστερά.

Σε ανακοίνωσή της, η ΝΔ σημειώνει πως πρόκειται για «μια ακόμα φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων», καταδικάζοντας την επίθεση και καλώντας όλα τα κόμματα να εκφράσουν την αποδοκιμασία τους.

«Η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται», καταλήγει.