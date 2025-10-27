Βρήκε αμέσως τους «ακροαριστερούς» δράστες ο Βορίδης

Αφορμή για ακόμα μία επίθεση στους ιδεολογικούς του αντιπάλους βρήκε ο Μάκης Βορίδης, αλλά και η κυβέρνηση, μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε εις βάρος του πρώην υπουργού στο Ηράκλειο της Κρήτης, αποδίδοντας στην «ακροαριστερά» τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου εναντίον του ίδιου και της οικογένειάς του. Σε οργισμένη ανακοίνωση μετά την επίθεση, ο πρώην υπουργός ιδεολογικοποιεί πλήρως τα γεγονότα, δείχνοντας και πάλι προς τις… ελαττωματικές ιδέες της Αριστεράς που πρέπει να «ξεριζωθούν».

Το περιστατικό

Ο Μάκης Βορίδης βρισκόταν για ιδιωτική επίσκεψη στο Ηράκλειο και δειπνούσε μαζί με φίλους και την οικογένειά του, συνολικά οκτώ άτομα, σε εστιατόριο κοντά στο λιμάνι του Ηρακλείου. Εκεί, γύρω στις 11 το βράδυ συγκεντρώθηκαν περίπου 30-40 άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, καταφερόμενα εναντίον του, στην αρχή λεκτικά αλλά στη συνέχεια πετώντας αυγά και πέτρες, ενώ έστρεψαν εναντίον του και τραπέζια και καρέκλες του καταστήματος προκαλώντας σημαντικές φθορές στην επιχείρηση. Αρχικά ο Μάκης Βορίδης, η σύζυγος και η κόρη του, μαζί και η παρέα τους φυγαδεύτηκαν στο υπόγειο διπλανής επιχείρησης περιμένοντας την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο για να τους απεγκλωβίσει. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ίδιος ο Μάκης Βορίδης αντέδρασε ψύχραιμα στο συμβάν, ωστόσο εναντίον του φέρεται να καταφέρθηκαν άλλες οικογένειες οι οποίες βρίσκονταν στο κατάστημα, λέγοντάς του: «Δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ με τέτοιο κλίμα, χωρίς μέτρα ασφαλείας και να κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι θαμώνες».

Για το περιστατικό, που κράτησε λιγότερο από 5 λεπτά, η αστυνομία πραγματοποίησε τέσσερις προσαγωγές, χωρίς όμως να προκύψει κάτι επιβαρυντικό εναντίον των συγκεκριμένων ανθρώπων, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης λαμβάνονται καταθέσεις και συγκεντρώνεται υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο του καταστήματος όσο και από την γύρω περιοχή.

Σημειώνεται πάντως πως αν και «ιδιωτική» η επίσκεψη του κ. Βορίδη στο Ηράκλειο, δεν παύει να δημιουργεί συνειρμούς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είναι βασικός κατηγορούμενος εξαιτίας των ιδιαίτερων σχέσεων που ανέπτυξε με αγροτοσυνδικαλιστές από την περιοχή, οι οποίοι φέρονται επίσης εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Μάλιστα, μόλις λίγα 24ωρα πριν, ο Γιώργος Ξυλούρης («Φραπές») από το Ηράκλειο, μετά την αποκάλυψη για αδήλωτα 2,5 εκατομμύρια, είχε απειλήσει δημόσια πως «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί».

Ιδεολογικοποίηση

Στην πρώτη του αντίδραση πάντως, ο Μάκης Βορίδης έδωσε απευθείας «σήμα» για την έναρξη μιας νέας επίθεσης στην Αριστερά, ως απάντηση στα όσα υπέστη. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ίδιος έγραψε: «Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη. Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Εχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας. Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

Το νήμα έπιασαν αμέσως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης. Ο Παύλος Μαρινάκης έγραψε πως «με κάθε ευκαιρία οι «γνωστοί-άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού», προσθέτοντας ότι «δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς». Φυσικά δεν θα έλειπε ο Αδωνις Γεωργιάδης, που μίλησε για «γνωστούς - άγνωστους μπράβους της άκρας αριστεράς».

Ανακοίνωση εξέδωσε και το ΠΑΣΟΚ, στην οποία αναφέρεται στο περιστατικό με τη γνωστή φράση «καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται», προσθέτοντας ότι «δεν έχει θέση στην κοινωνία μας και σε μια ευνομούμενη πολιτεία δεν μπορεί να υποκαθιστά τους θεσμούς».