Πέταξαν αυγά στον Βορίδη όσο έτρωγε σε εστιατόριο στην Κρήτη [βίντεο]

Ο παραιτηθείς υπουργός δέχτηκε «βροχή» από αυγά και ύβρεις, ενώ θαμώνες του μαγαζιού τού φώναζαν πως «δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ με τέτοιο κλίμα και να κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι» • Τον φυγάδευσε η αστυνομία • Τι απαντά ο ίδιος.

Ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω εμπλοκής του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δέχτηκε επίθεση με αυγά, αντικείμενα και ύβρεις κατά τη διάρκεια βραδινής του εξόδου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ενώ ο Μάκης Βορίδης και η παρέα του δειπνούσαν σε εστιατόριο στο Ηράκλειο, ομάδα δεκάδων ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, συγκεντρώθηκε έξω από το μαγαζί και άρχισε να εκσφενδονίζει αυγά, πέτρες, ξύλα και τραπέζια.

Παράλληλα, ακούστηκαν συνθήματα εναντίον του, ενώ πολλοί θαμώνες του μαγαζιού του φώναζαν πως «δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ με τέτοιο κλίμα και να κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι».

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Πειραιά, πάνω από το λιμάνι, όπου ο Μ. Βορίδης δειπνούσε με μέλη της οικογένειάς του και φίλους, ενώ βρισκόταν για επίσκεψη στο νησί, ως ιδιώτης.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μάκης Βορίδης και η παρέα του φυγαδεύτηκαν σε παρακείμενο εστιατόριο – αρχικά στο υπόγειό του – έως ότου εμφανιστούν οι αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν από το σημείο και να τους απομακρύνουν.

Έβγαλε τα συμπεράσματά του...

Η απάντηση του πρώην υπουργού δεν άργησε να έρθει, καθώς επιβεβαίωσε το περιστατικό με ανάρτηση στα social media.

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι ο Μάκης Βορίδης έβγαλε ήδη τα συμπεράσματά του, λέγοντας πως η επίθεση έγινε από «χουλιγκάνους της ακροαριστεράς».

Μάλιστα, πρόσθεσε πως «έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία», θυμίζοντας τις εποχές που ήταν γραμματέας της Νεολαίας ΕΠΕΝ του πρώην δικτάτορα Γιώργου Παπαδόπουλου αλλά και ιδρυτής του ακροδεξιού Ελληνικού Μετώπου.