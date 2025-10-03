Ο Άδωνις πήρε «εργολαβία» τη βρώμικη δουλειά κατά του Πάνου Ρούτσι [βίντεο]

Νέος γύρος με χυδαιότητες από τον υπουργό Υγείας • Οι «διαρροές» για την υγεία του απεργού πείνας και η επίσημη ανακοίνωση από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Η υπονόμευση έως και συκοφάντηση του αγώνα του Πάνου Ρούτσι φαίνεται πως μπαίνει μπροστά στη γραμμή της κυβέρνησης, προκειμένου να προσπαθήσει να διαχειριστεί και να αποκρούσει την πολιτική και κοινωνική θύελλα που έχει ξεσπάσει με αφορμή τον μεγαλειώδη αγώνα του Πάνου Ρούτσι. Μια θύελλα που φαίνεται να επηρεάζει και το ίδιο το κυβερνητικό στρατόπεδο, έπειτα από την ηχηρή διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια και όχι μόνο.

Ως συνήθως, ο υπουργός Υγείας είναι εκείνος που πρόθυμα μπαίνει μπροστά και παίρνει πάνω του τη σύγκρουση με την πλευρά του απεργού πείνας, αφήνοντας χυδαίες αιχμές και ανοίγοντας μέτωπο με την γιατρό Όλγα Κοσμοπούλου.

Μετά τα χθεσινά πολιτικά τερτίπια, πάντα με πρόσχημα πως ο ίδιος και ο ελληνικός λαός ενδιαφέρεται για την πορεία της υγείας του ανθρώπου που έχει χάσει το παιδί του στο έγκλημα των Τεμπών και ζητά το αυτονόητο, την εκταφή του παιδιού του για να κάνει τοξικολογικές και να μάθει από τι πέθανε, ο κ. Γεωργιάδης σήμερα επανήλθε.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, άφησε ξανά σοβαρότατες υπόνοιες για τον Πάνο Ρούτσι ζητώντας να δοθούν στη δημοσιότητα οι εξετάσεις του, ενώ αμφισβήτησε ξεκάθαρα τις ανακοινώσεις της ομάδας που τον παρακολουθεί.

«Είναι μια χαρά η υγεία του Πάνου Ρούτσι», είπε, χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι αυτή την ενημέρωση έχει από το νοσοκομείο, ενώ συνεχίζοντας σε προκλητικό τόνο είπε «όποιος δεν αισθάνεται καλά πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο και όχι στο Νίκαιας όπως πήγε ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα».

Επιτέθηκε ξανά στην γιατρό Όλγα Κοσμοπούλου επαναλαμβάνοντας την κλασική ακροδεξιάς κοπής ρητορική απέναντι στους απεργούς πείνας και σημειώνοντας «η Κοσμοπούλου κάνει πολιτική, όχι ιατρική. Είναι η γιατρός όλων των αριστερών που κάνουν απεργία πείνας, ήταν και η γιατρός του Κουφοντίνα που έλεγε ότι έκανε απεργία πείνας 66 ημέρες».

Η ανακοίνωση από το Γενικό Κρατικό και η ενημέρωση από τους γιατρούς του Πάνου Ρούτσι

Λίγη ώρα αργότερα μετά τις νέες χυδαιότητες του υπουργού Υγείας ήρθε η ανακοίνωση από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας η οποία αναφέρει: Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας. Υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.

Νωρίτερα, η ομάδα των γιατρών που έχει δίπλα του ο Πάνος Ρούτσι είχε προχωρήσει σε ενημέρωση, σημειώνοντας ότι ο απεργός πείνας έχει απωλέσει 10 κιλά σωματικού βάρους, εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για σοβαρές επιπλοκές.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

Ο κ. Ρούτσι που παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων γιατρών, έχει ατομικό αναμνηστικό υπερτάσεως, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας και εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του Κρατικού Νικαίας.

Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια και αιμωδίες κάτω άκρων.

Κατά την αντικειμενική εξέταση εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.

Εχει συνολικά απωλέσει 10 κιλά σωματικού βάρους που αντιστοιχεί στο 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία.

Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στην 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές. Το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του όταν ξεκίνησε ήταν ήδη βεβαρημένη, και το ότι παραμένει σε ανοιχτό χώρο, λειτουργεί αθροιστικά.

Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιου του, ταυτοποίηση αλλά και βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό. Επίσης αρνείται να νοσηλευτεί. Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του.