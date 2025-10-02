Άδωνις για Ρούτσι: Εάν αρνείσαι να εξεταστείς από το ΕΚΑΒ, κάτι κρύβεις

Ο υπουργός Υγείας δημιουργεί μέτωπο με τον απεργό πείνας • Επιτέθηκε ξανά στους γιατρούς, άφησε υπόνοιες και του ζήτησε να εξεταστεί από το ΕΚΑΒ.

Στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής έχει βρεθεί ο υπουργός Υγείας, μετά τη διπλή παρέμβασή του για τον μεγάλο αγώνα του Πάνου Ρούτσι που είχε ξεκάθαρο στόχο να αλλάξει η ατζέντα από το αίτημα εκταφής για να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στον Ντένις που σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών.

Μετά τις αντιδράσεις που ακολούθησαν και την ηχηρή απάντηση του απεργού πείνας ο Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε παρέμβαση στον τηλεοπτικό σταθμό Open, αφήνοντας εξοργιστικές υπόνοιες κατά του απεργού πείνας, αλλά και της γιατρού Όλγας Κοσμοπούλου.

Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε πολλές φορές πως είναι υπουργός Υγείας και άρα ενδιαφέρεται για την υγεία του Πάνου Ρούτσι και πως έχει την ευθύνη όλων των ανθρώπων που μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα, όμως κατέληξε την παρέμβασή του λέγοντας πως εάν ο κ. Ρούτσι αρνείται να εξεταστεί από το ΕΚΑΒ τότε κάτι κρύβει.

Ξεκινώντας ανέφερε ότι «ο κύριος Ρούτσι δηλώνει ότι κάνει απεργία πολλές μέρες» και για τον λόγο αυτό ο ίδιος ζήτησε από το ΕΚΑΒ να είναι εκεί κάθε μέρα και να τον εξετάζει για να «διαπιστώνουμε την πραγματική κατάσταση της υγείας του».

Σε άλλο σημείο ανέφερε «ο κύριος Ρούτσι λέει ότι κάνει απεργία πείνας 18 ημέρες. 18 μέρες εάν ένας άνθρωπος δεν έχει φάει δεν θα μπορούσε να σταθεί όρθιος. Εν πάσει περιπτώσει ο κύριος Ρούτσι έχει γερή κράση και στέκεται όρθιος. Μπράβο του. Εγώ ως υπουργός Υγείας είμαι υποχρεωμένος να έχω την ευθύνη όλων των ανθρώπων που κινδυνεύει η ζωή τους. Δεν κάνω κάτι έξω από την αρμοδιότητά μου».

Συνεχίζοντας με εμφανή διάθεση να θολώσει την κατάσταση σημείωσε «ο κύριος Ρούτσι δήλωσε σήμερα το πρωί ότι δεν έχει αρνηθεί ποτέ αυτή την προσφορά. Μόλις το άκουσα αυτό επειδή πείστηκα από την ειλικρίνειά του ξαναέδωσα εντολή να πάει το ΕΚΑΒ και ξανά είπε όχι. Άρα ή λένε ψέματα οι γιατροι του ΕΚΑΒ ή ο κ. Ρούτσι, δεν μπορεί να λένε αλήθεια και οι δύο. Και τώρα αν πει να πάνε να τον εξετάσουν τώρα θα τους στείλω».

Στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας κλιμάκωσε τις αιχμές, καθώς εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση προς τη γιατρό Όλγα Κοσμοπούλου, λέγοντας «εμάς οι γιατροί που έχει δε μας εμπνέουν εμπιστοσύνη. Η κυρία Κοσμοπούλου είναι επαγγελματίας γιατρός των απεργών πείνας και είναι εκείνη που πιστοποιούσε ότι ο Κουφοντίνας έκανε 66 μέρες απεργία πείνας και όταν τελείωσε κυκλοφορούσε κανονικά μέσα στο νοσοκομείο λες και ήταν ο σούπερμαν».

Και συνέχισε με αιχμές «εμείς είμαστε το επίσημο κράτος, δεν είμαστε ακτιβιστές γιατροί. Το κράτος έχει την ευθύνη για την υγεία του όχι η κυρία Κοσμοπούλου. Του προσφέρει να του κάνουμε όλες τις ιατρικές εξετάσεις δωρεάν και να τον συμβουλεύουμε δωρεάν» είπε και συνέχισε «δύο είναι οι λόγοι που δεν εμπιστεύομαι την κυρία Κοσμοπούλου, διότι έχει υπάρξει σε αντίστοιχους θεατρικούς ρόλους στο παρελθόν μεγάλους, ο δεύτερος είναι διότι χθες άκουσα την εξωφρενική είδηση που θα έπρεπε να έχει κάνει τον ελληνικό λαό έξαλλο, ότι όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία τον μετέφεραν σε ξενοδοχείο και αυτό με ανησύχησε πάρα πολύ. Όταν κάποιος έχει αδιαθεσία, δεν μεταφέρεται σε ξενοδοχείο, μεταφέρεται σε νοσοκομείο».

Όταν του αντέτειναν οι δημοσιογράφοι ότι ο κ. Ρούτσι διέψευσε την είδηση αυτή, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανταπάντησε ότι αυτό γράφτηκε σε όλες τις ιστοσελίδες, για να σημειώσει ότι η κυρία Κοσμοπούλου είπε ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία, άρα η κυρία Κοσμοπούλου είπε ψέματα.

«Το ελληνικό κοινό που αισθάνεται ανησυχία για τον κύριο Ρούτσι που κάνει τέτοιον ηρωικό αγώνα απεργίας πείνας τόσων ημερών. Το να διαβάζει ο Έλληνας πολίτης ότι μεταφέρθηκε κάποιος με προβλήματα υγείας σε ξενοδοχείο, δημιουργεί πρόβλημα για την κατάσταση του συστήματος υγείας» πρόσθεσε.

Σε εκείνο το σημείο ο υπουργός Υγείας επανέλαβε «παρακαλώ τον κ. Ρούτσι χωρίς καμία διάθεση αντιδικίας και σεβασμού στο δράμα που έχει περάσει να επιτρέψει στο ΕΚΑΒ να τον εξετάσουν οι γιατροί, να υπάρχει η καταγραφή της υγείας του από το κράτος, να μην έχουν ανησυχία στον ελληνικό λαό και να αφήσουμε τώρα πολιτικά παιχνίδια».

Κάπου εκεί οι δημοσιογράφοι άρχισαν να τον ρωτούν ευθέως να απαντήσει εάν λέει πως ο Πάνος Ρούτσι δεν κάνει απεργία πείνας με τον Άδωνη Γεωργιάδη να σημειώνει «εγώ σας λέω ότι ο κύριος Ρούτσι αρνείται να εξεταστεί από το ΕΚΑΒ. Η δουλειά μου δεν είναι να πιστεύω».

Ο κ. Γεωργιάδης προς το τέλος ανέφερε «κάνω μια δημόσια έκκληση στον κύριο Ρούτσι να επιτρέψει στο ΕΚΑΒ να εξεταστεί. Μην υπάρχουν ούτε υπόνοιες, ούτε υποψίες ούτε αντιδικίες. Και να υπάρχει η εμπιστοσύνη όλων μας ότι προσέχουμε την υγεία του να μην πάθει κάτι».

Όμως έκλεισε με τρόπο προκλητικό, καθώς σε νέα ερώτηση δημοσιογράφου «άρα εάν δεν εξεταστείς τρως αυτό λέτε;» ο υπουργός Υγείας απάντησε «όχι εγώ δεν είπα “αν δεν εξεταστείς τρως” είπα όμως “εάν δεν εξεταστείς κάτι κρύβεις” συμφωνείς πάνω σε αυτό;».

Τι είπε για Δένδια, αλλά και Πλακιά

Ο υπουργός Υγείας ρωτήθηκε και για το εάν θα απαντήσει στον Νίκο Δένδια, μετά τις δηλώσεις που έκανε στη Βουλή για το θέμα Ρούτσι, με τον Α. Γεωργιάδη να απαντά ότι η σημερινή τοποθέτηση του υπουργού Άμυνας «ήταν μια χαρά».

Στη συνέχεια, όμως, έκανε αναφορά στην ανάρτηση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος έγραψε στο Χ «Κοβεσι σήμερα:( Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει . Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο. )Ολα αυτά που είπε η Κοβεσι εμείς τα ξέραμε .Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβεσι ; Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβεσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε . Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον.»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε ότι δεν έχει χάσει μόνο ο κύριος Ρούτσι παιδί, έχει χάσει και ο κύριος Πλακιάς δύο κόρες και μια ανιψιά. Και προ ολίγου είπε ότι τελείωσε το ξυλόλιο κι επισήμως και πάμε να κάνουμε τη δίκη.

«Γιατί είναι καλός κάποιος που λέει να καθυστερήσει η δίκη; Το αίτημα για τοξικολογικές εάν γίνει δεκτό σήμερα οδηγεί σε καθυστέρηση της δίκης μπορεί και για δύο χρόνια. Εάν τεθεί με την έναρξη της δίκης σε λίγους μήνες μπορεί να γίνεται παράλληλα και να γίνεται η δίκη» υποστήριξε.