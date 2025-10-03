Χωρισμένη στα δύο η Ν.Δ. με αφορμή τον Πάνο Ρούτσι

Πληθαίνουν οι φωνές εντός της κυβερνητικής παράταξης για ικανοποίηση των αιτημάτων του Πάνου Ρούτσι, χωρίς όμως να λείπουν και οι προκλητικές, εμπρηστικές δηλώσεις όπως αυτή του Αδώνιδος Γεωργιάδη που συκοφάντησε τον ίδιο και τη γιατρό που τον παρακολουθεί • Μετά τον Νίκο Δένδια και τον Δημήτρη Καλογερόπουλο, και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος τοποθετήθηκε υπέρ του απεργού πείνας.

Εγκλωβισμένη μεταξύ της πίεσης και της αγωνίας της κοινωνίας αλλά και των δημόσιων τοποθετήσεων δικών της στελεχών βρίσκεται η κυβέρνηση σχετικά με την υπόθεση του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι. Εκτός της ηχηρής παρέμβασης του Ν. Δένδια στη Βουλή, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε χθες και ο βουλευτής της Ν.Δ. Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Ως κυβέρνηση δεν μπορούμε παρά να σταθούμε μόνο με σεβασμό και κατανόηση στην έκκληση του Πάνου Ρούτσι. Να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν άλλα λάθη. Η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει αυτό που πρέπει άμεσα, πριν να είναι αργά, ώστε να ανακουφιστεί ο Πάνος Ρούτσι», τόνισε, κάνοντας με τη σειρά του έκκληση για ικανοποίηση του αιτήματος του απεργού πείνας, όπως είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα και ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος.

Στο μεταξύ, όμως, σε άλλο μήκος κύματος, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης με μπαράζ παρεμβάσεών του άνοιξε μέτωπο ακόμα και με τον ίδιο τον απεργό πείνας, επιμένοντας να επιτρέψει ο κ. Ρούτσι στο ΕΚΑΒ να τον εξετάσει, σχολιάζοντας (Open) «πως αν δεν εξεταστείς, κάτι κρύβεις». Αιχμές άφησε και κατά της γιατρού που τον παρακολουθεί, της Ολγας Κοσμοπούλου, λέγοντας ότι έχει «πολιτικό συμφέρον» και ότι πρόκειται για μια «πολύ σκληρή συνδικαλίστρια, η οποία είναι επαγγελματίας γιατρός των απεργών πείνας της Αριστεράς».

Επίσης άφησε υπόνοιες και για όσα ακούστηκαν για μεταφορά του σε ξενοδοχείο, αναπαράγοντας τα όσα γράφτηκαν περί αδιαθεσίας του απεργού πείνας, κάτι που έχει διαψεύσει ο κ. Ρούτσι και που προκάλεσε την άμεση αντίδρασή του. «Οταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι. Να μετρήσει τα λόγια του, είμαι 18 ημέρες εδώ και δεν είμαι για διακοπές. Είναι ντροπή του» είπε στο Open.

Επιπλέον ο υπουργός Υγείας έριξε κι άλλα «καρφιά», λέγοντας πως «αν πάθει κάτι ο Ρούτσι και αποδειχθεί ότι είχε καθοδήγηση να αρνηθεί τη φροντίδα, τότε οι καθοδηγητές του θα λογοδοτήσουν νομικά».

Κληθείς χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να σχολιάσει τις αιχμές του κ. Γεωργιάδη σε βάρος της Ζ. Κωνσταντοπούλου, είπε ότι σε πολιτικό επίπεδο «είναι φως φανάρι ποιος είναι ο ρόλος της» και ότι αυτός είναι «να κάνει μια μεγαλύτερης εμβέλειας πολιτική καριέρα πάνω σε πονεμένους ανθρώπους», αποφεύγοντας να σχολιάσει το αν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει παρασύρει τον κ. Ρούτσι.

Επί της ουσίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε στην αρχική θέση της κυβέρνησης πως δεν είναι δική τους αρμοδιότητα.

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση σκέφτεται ακόμα και κάποια νομοθετική παρέμβαση για να ικανοποιηθεί το αίτημά του, απάντησε για άλλη μια φορά ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης και υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει νομικό κενό». «Αρα αν εννοείτε παρέμβαση όπως κάποιοι την εννοούσαν ή την έκαναν επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης από εμάς, δηλαδή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, μακριά από εμάς», πρόσθεσε, δηλώνοντας για άλλη μια φορά πως «ανθρώπινα είμαστε στο πλευρό του».

Εκανε πάντως σαφές πως «είμαστε αποφασισμένοι να μη γίνει η Ελλάδα “μπανανία” όπου οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν στη Δικαιοσύνη», ενώ σε παρατήρηση δημοσιογράφου πως μεταπολιτευτικά στη χώρα δεν έχει υπάρξει νεκρός απεργός πείνας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «ελπίζω να μη φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σημείο και θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια, ούτως ώστε, αν ποτέ, ο μη γένοιτο, ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύσει, να μη συμβεί κάτι χειρότερο».