Η κυβέρνηση σε τρικυμία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Έσπευσε να «απαντήσει» για νέα αποκάλυψη που ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει • Στο μάτι του... ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλος στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού.

Απεγνωσμένες είναι οι προσπάθειες της κυβέρνησης τόσο να διαχειριστεί επικοινωνιακά τις αποκαλύψεις που έχουν τη μορφή χιονοστιβάδας όσο και να συγκαλύψει το δυσώδες σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά τις βόμβες Σαλμά αλλά και Σαλάτα για την εμπλοκή του Μυλωνάκη στο γαλάζιο τσιμπούσι, κυριακάτικο δημοσιεύμα του «Documento» φέρνει στο προσκήνιο ακόμη έναν στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε «αλλησβερίσια» σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Πέρα του ότι εντείνεται η πίεση στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής - και δη σε αυτά της πλειοψηφικής γαλάζιας παράταξης - να επιτρέψουν την κλήση κρίσιμων μαρτύρων για να μην εκτυλιχθεί σε φιάσκο ακόμη μια εξεταστική επιτροπή, ενισχύεται ακόμη περισσότερο το επιχείρημα πως το πάρτι με τα κονδύλια του αγροτικού οργανισμού όχι μόνο ήταν γνωστό στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά μάλιστα συντηρούταν και διαιωνιζόταν.

Η αντίδραση της κυβέρνησης είναι και αμήχανη αλλά και ενοχική.

Πριν ακόμη κυκλοφορήσει καλά καλά το ρεπορτάζ, η κυβέρνηση έσπευσε μέσω πηγών να υποβαθμίσει την αποκάλυψη, να θυματοποιηθεί αλλά και να καταγγείλει εργαλειοποίηση του σκανδάλου, το οποίο ζέχνει από τα τερτίπια των γαλάζιων ακρίδων.

«Σχεδόν τρεις μήνες από τη διαβίβαση της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, είχαμε ακόμα μία «μεγάλη ανακάλυψη», σε δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας. Αυτή τη φορά το «κυνήγι μαγισσών» έχει ως επίκεντρο ένα και μόνο τηλεφώνημα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαμπασίδη, στο οποίο απαντούσε σε καταγγελία αγρότη σε συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης, αρμόδιο να δέχεται καταγγελίες πολιτών και ο οποίος την έλαβε και τη διαβίβασε, όπως και τη σχετική απάντηση σε αυτή. Ο εν λόγω αγρότης, μάλιστα, έχει προσφύγει στις αρχές για τη συγκεκριμένη υπόθεση, διεκδικώντας τα ποσά που θεωρεί ότι θα έπρεπε να του έχουν καταβληθεί. Η εργαλειοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πια απροκάλυπτη, όταν όλες οι πτυχές της υπόθεσης ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και, ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής», αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές.