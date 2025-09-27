Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.1° 22.8°
5 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
23.8° 21.4°
3 BF
46%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
24°C
26.0° 23.8°
5 BF
52%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
2 BF
46%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
4 BF
43%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.8° 19.8°
0 BF
65%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
2 BF
52%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
24°C
23.6° 23.6°
2 BF
64%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.8° 22.7°
4 BF
53%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
24°C
25.9° 24.3°
4 BF
52%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
5 BF
56%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.7° 21.7°
2 BF
60%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
50%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
43%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.6° 20.6°
2 BF
66%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.8° 26.0°
4 BF
69%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 23.3°
4 BF
35%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.3° 22.7°
4 BF
51%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
55%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.0° 18.0°
2 BF
79%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, 2025
mylonakis
Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τα οποία ο Γ. Μυλωνάκης είχε κληθεί να διαφωτίσει τη Βουλή | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Ο Μυλωνάκης τα έκανε... Σαλάτα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
efsyn.gr
Τη δική του πραγματικότητα παρουσιάζει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, χωρίς να δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα της αντιπολίτευσης και χωρίς να τοποθετείται για την καταγγελία Σαλμά.

Για ακόμη μια φορά, τώρα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένας άνθρωπος που βρίσκεται πολύ κοντά στον πρωθυπουργό μπαίνει στο επίκεντρο και για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από την επικοινωνία και τη διαστρέβλωση και δε δίνει πειστικές απαντήσεις.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης επέλεξε να τοποθετηθεί μέσω Χ στα όσα του καταλογίζει η αντιπολίτευση, δείχνοντας προς αποσπασματικά σημεία της κατάθεσης Σαλάτα, όμως δεν απαντάει ούτε στις καταγγελίες του πρώην προέδρου του Οργανισμού, αλλά ούτε και στη βόμβα Σαλμά, ο οποίος δήλωσε πως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ γνώριζε για το σκάνδαλο.

«Για όποιον θέλει πραγματικά να ακούσει τι είπε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Νίκος Σαλάτας, μπορεί να παρακολουθήσει τα παρακάτω αποσπάσματα για να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα» αναφέρει σε ανάρτησή του στο "Χ" ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης. Και αυτό, σημειώνει ο κ. Μυλωνάκης, «μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και ερμηνείες που κρύβει "το μενού" που προσπαθεί να "σερβίρει" η αντιπολίτευση για να αποκρύψει για μια ακόμη φορά το πραγματικό πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνάκη, πρόκειται για «μια αντιπολίτευση που εξαπολύει κατηγορίες χωρίς κανένα στοιχείο, μιλώντας για συγκάλυψη, όταν το μόνο που πραγματικά διασφαλίσαμε ως κυβέρνηση ήταν η απρόσκοπτη πρόσβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο κ. Σαλάτας, λέγοντας ότι του ζητήθηκε να συνεργαστεί με τους ευρωπαίους εισαγγελείς».

«Προτεραιότητα μας» υπογράμμισε ο κ. Μυλωνάκης, «ήταν και παραμένει να χυθεί άπλετο φως στη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν σε αυτή την κατάληξη του ΟΠΕΚΕΠΕ και παράλληλα να φτιαχτεί ένας νέος αποτελεσματικός και δίκαιος οργανισμός στην ΑΑΔΕ που θα διασφαλίζει έγκαιρες και δίκαιες πληρωμές στους πραγματικούς δικαιούχους».

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ο Μυλωνάκης τα έκανε... Σαλάτα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual