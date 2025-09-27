Aνοιχτά μέτωπα στο Μαξίμου

Aντιμέτωπη με δύο μεγάλα ανοιχτά μέτωπα που είναι ικανά να δυναμιτίζουν τον πολιτικό λόγο καθημερινά και μια διαρκή μάχη είναι εδώ και μήνες η κυβέρνηση. Το πρώτο μέτωπο είναι αυτό του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που πλέον κυριαρχεί καθημερινά στην επικαιρότητα, καθώς είναι σε εξέλιξη οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή.

Το δεύτερο είναι το κεφάλαιο Τέμπη, που αποτελεί σταθερή πηγή πίεσης από συγγενείς, κοινωνία και αντιπολίτευση, ειδικά με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Και το τρίτο κεφάλαιο που αποτελεί μόνιμο «πονοκέφαλο» στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι η μάχη με την ακρίβεια.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην σκανδαλώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη διάχυση των πολιτικών ευθυνών και μέχρι τώρα έχει παρουσιάσει έναν κατάλογο μαρτύρων που περιείχε μέχρι και πεθαμένους, αλλά όχι τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη» που πρωταγωνιστούσαν στις συνομιλίες με διοικητικά στελέχη.

Η μεγαλύτερη πίεση που δέχεται τις τελευταίες εβδομάδες η κυβέρνηση είναι σχετικά με τον υφυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη, την κλήτευση του οποίου στην Εξεταστική έχει απορρίψει μέχρι τώρα, παρά τις καταγγελίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ν. Σαλάτα, αλλά και για το «ενημερωτικό σημείωμα» που έλαβε για την κατάσταση στον οργανισμό και το κατά πόσο γνώριζε για το περιεχόμενο των νόμιμων επισυνδέσεων.

Η πίεση για τον Γ. Μυλωνάκη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη μετά τις καταγγελίες που έκανε ο διαγραφείς από τη Ν.Δ. βουλευτής Μάριος Σαλμάς, ο οποίος είπε στο Kontra πως το Μέγαρο Μαξίμου είχε καθαρή γνώση του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Ο κ. Μυλωνάκης πρέπει να κληθεί να εξηγήσει πώς το ήξερε. Επιβεβαιώνω αυτό που είχε πει ο κ. Μπουκώρος [σ.σ. ο ίδιος πάντως ο Χρ. Μπουκώρος έχει πει ότι γνώριζε ότι για την επισύνδεση αλλά δεν είχε «καρφώσει» ανοιχτά πρόσωπο]. Οτι τον είχε καλέσει στο Μαξίμου και του είπε ότι δεν σε βάζουμε στην κυβέρνηση γιατί σε έχουμε σε μαγνητοφωνήσεις για σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πότε; Τον Σεπτέμβρη πέρσι [2024] που ετοιμάσαμε την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια οι 11 βουλευτές. Σας θυμίζω ότι ο κ. Μπουκώρος ήταν ένας από τους 11, μιλούσαμε, και μου το είχε εκμυστηρευτεί».

«Επρεπε να κληθεί ο κ. Μυλωνάκης για να εξηγήσει πως γνώριζε τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε η αστυνομία, οι υπηρεσίες του κράτους. Αρα δηλαδή ό,τι παρακολουθούσε με εισαγγελική εντολή η Αστυνομία πηγαίνουν στο Μαξίμου;» είπε με νόημα και τόνισε πως «αυτό είναι τρομακτικό θέμα αξιοπιστίας του κράτους και πώς παρεμβαίνει το Μέγαρο Μαξίμου σε σοβαρές υποθέσεις».

Οι δηλώσεις του Μ. Σαλμά έριξαν κι άλλο νερό στον μύλο της αντιπαράθεσης κυρίως ανάμεσα στην αξιωματική αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί το Μαξίμου ότι «συνεχίζει την ένοχη σιωπή», επισημαίνοντας πως «ο κ. Μυλωνάκης δεν διαψεύδει ότι ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο» και «ο κ. Μπουκώρος δεν διαψεύδει τον κ. Σαλμά που δήλωσε ότι του εκμυστηρεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι ήταν ο κ. Μυλωνάκης αυτός που τον ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις». Και θέτει σειρά ερωτημάτων, ζητώντας την αποπομπή του υφυπουργού Μυλωνάκη.

Κυβερνητικές πηγές κάλυψαν για άλλη μια φορά τον υφυπουργό, παραπέμποντας στις απαντήσεις που έχει δώσει και κάνοντας λόγο για «μυθεύματα περί δήθεν ενημέρωσης» βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο οι ίδιες πηγές εξαπολύουν επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντας του «απελπισία» που «οδηγεί την ηγεσία του από το ένα λάθος στο άλλο».

«Τώρα, και επίσημα πλέον, μπορεί να λέει ότι έχει γίνει η “ουρά” της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κ. Βαξεβάνη», σχολίαζαν δηκτικά, ενώ επιπλέον σε συνέχεια της αντιπαράθεσης για τον βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μανώλη Χνάρη, κάνουν λόγο για «ένοχη» σιωπή του ΠΑΣΟΚ.

Στην ανταπάντησή του το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «πετούν τη μπάλα στην εξέδρα» και επιμένουν στα ερωτήματα για τον κ. Μυλωνάκη και τον κ. Μπουκώρο. Τέλος, κάνουν λόγο για «αποκτήνωση» στηλιτεύοντας τα «αστειάκια» του Θεόδωρου Καράογλου για τους νεκρούς μάρτυρες, με το σχόλιο «δεν έχουν μέτρο στην αλαζονεία τους».

Τέμπη

Το άλλο μέτωπο που «καίει» την κυβέρνηση είναι αυτό των Τεμπών. Ολες τις προηγούμενες ημέρες ουσιαστικά ένιπταν τας χείρας τους μπροστά στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, διαμηνύοντας πως μοναδική υπεύθυνη είναι η Δικαιοσύνη.

Ομως ξαφνικά, μετά τη στροφή του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στην ερμηνεία της ανακοίνωσης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αφού εκτίμησε πως επίκειται θετική ανταπόκριση στο αίτημα του χαροκαμένου πατέρα, χθες έγινε γνωστό πως θα δοθεί η άδεια εκταφής του γιου του, ικανοποιώντας μερικώς ωστόσο το αίτημά του. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης είναι αναμενόμενο να συνεχιστεί και η πολιτική αντιπαράθεση.

Το θέμα εξάλλου προκάλεσε και τριβές εντός του κυβερνώντος κόμματος. Πέραν του βουλευτή Δημήτρη Καλογερόπουλου, που μίλησε στη Βουλή για το αυτονόητο δικαίωμα του πατέρα, ενώ ο Αδωνις Γεωργιάδης έσπευσε να τον «μαζέψει» λέγοντας ότι «Δημήτρη, έκανες λάθος, δεν κάνουμε υπόδειξη τι θα πει η Δικαιοσύνη», σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν κι άλλοι βουλευτές που δυσφορούν με τη διαχείριση της υπόθεσης.

Ακρίβεια

Ο τρίτος και μόνιμος «πονοκέφαλος» της κυβέρνησης αφορά την ακρίβεια και την εξίσου μόνιμη δυσαρέσκεια που καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις από τους πολίτες. Καθώς οι εξαγγελίες της ΔΕΘ δεν είναι κάτι χειροπιαστό ακόμα, αφού οι πολίτες θα νιώσουν στις τσέπες τους τα μέτρα με το νέο έτος, στην πρώτη γραμμή του κυβερνητικού αφηγήματος είναι να πείσουν για τα οφέλη από τα μέτρα.

Πρώτο ρόλο σε αυτό έχει φυσικά ο πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε στις μειώσεις φόρων και στην ενίσχυση του εισοδήματος σε αρκετές από τις ομιλίες που έκανε κατά το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη για τη Γ.Σ. του ΟΗΕ. Σε συνέντευξή του χθες στην τηλεόραση του Bloomberg τόνισε ότι «στόχος είναι να αυξηθούν οι μισθοί, να υπάρχει η σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς μισθούς, αλλά και να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα». «Θέλω και ο μέσος Ελληνας να αισθανθεί τα οφέλη από την ανάπτυξη και μάλιστα από την 1η Ιανουαρίου οι Ελληνες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα», σημείωσε μεταξύ άλλων.