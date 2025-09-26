«Μύλος» με Μυλωνάκη: Νέες αποκαλύψεις και η σύγκρουση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ με μπαράζ ανακοινώσεων ζητά την απόδοση εξηγήσεων και την κλήση Μυλωνάκη στην εξεταστική ● Η κυβέρνηση πάλι, θεωρεί πως όλα διαψεύστηκαν, πως δεν τίθεται θέμα Μυλωνάκη, αντιθέτως κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για δική του συγκάλυψη και επαναλαμβάνει πως το πρόβλημα είναι... οι λαϊκιστές

«Πόλεμος» ανακοινώσεων μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας αλλά και απόλυτη κυβερνητική περιφρόνηση στο πάνδημο αίτημα για αλήθεια, είναι οι δύο όψεις των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από τις σοκαριστικές δηλώσεις του Μάριου Σαλμά στο Kontra ότι το Μαξίμου γνώριζε για το σκάνδαλο, είχε παράνομη πρόσβαση στη δικογραφία και τις νόμιμες ηχογραφήσεις της, και προειδοποιούσε βουλευτή της ότι είχε γίνει δικαστικά γνωστή η εμπλοκή του, χωρίς ούτε να την αντιμετωπίζει κυβερνητικά, ούτε καν να την αποκαλύπτει.

Το ΠΑΣΟΚ με μπαράζ ανακοινώσεων ζητά την απόδοση εξηγήσεων και την κλήση Μυλωνάκη στην εξεταστική. Η κυβέρνηση πάλι, θεωρεί πως όλα διαψεύστηκαν, πως δεν τίθεται θέμα Μυλωνάκη, αντιθέτως κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για δική του συγκάλυψη σχετικά με τον βουλευτή του Μανώλη Χνάρη και επαναλαμβάνει πως το πρόβλημα είναι... οι λαϊκιστές.

ΠΑΣΟΚ, ανακοίνωσή 1η: Αποπομπή Μυλωνάκη και εξηγήσεις, άμεσα

«Χθες το βράδυ ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην μέλος της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, Μάριος Σαλμάς, δήλωσε σε συνέντευξη του στο δελτίο του Kontra, ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκώρος του είχε εκμυστηρευθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 πως τον είχε καλέσει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης στο Μαξίμου για να τον ενημερώσει πως δεν μπορεί να υπουργοποιηθεί γιατί περιλαμβάνεται στις επισυνδέσεις.

Μετά την αποκάλυψη αυτή αλλά και τις πρόσφατες του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σαλάτα ότι ο κ. Μυλωνάκης τον απέλυσε, καθίσταται προφανής ο αποφασιστικός ρόλος του υφυπουργού στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ότι γνώριζε για τις επισυνδέσεις και ενημέρωνε τους εμπλεκόμενους, θέτει μείζον ζήτημα αξιοπιστίας της κυβέρνησης.

Πλέον είναι σαφές ότι γνώριζε και ο Πρωθυπουργός πολύ καιρό πριν, μολονότι προσποιούνταν τον ανήξερο και υποβάθμιζε το σκάνδαλο διαφθοράς ως “κάποιες σκιές”, όταν τον ήλεγχε κοινοβουλευτικά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Το κρυφτό τελείωσε.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσες απαντήσεις για τις κινήσεις του υφυπουργού.

Δρούσε “αυτοβούλως” όταν ενημέρωνε τον κ. Μπουκώρο και ενδεχομένως και άλλους εμπλεκόμενους στις επισυνδέσεις ή σε γνώση του Πρωθυπουργού;

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μυλωνάκης δεν μπορεί να παραμένει στην κυβέρνηση.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή».

ΠΑΣΟΚ, ανακοίνωση 2η: Ένοχη η σιωπή της κυβέρνησης

«Πέντε ώρες μετά την ανακοίνωση μας και το Μαξίμου συνεχίζει την ένοχη σιωπή.

Ο κ. Μυλωνάκης δεν διαψεύδει ότι ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο.

Ο κ. Μπουκώρος δεν διαψεύδει τον κ. Σαλμά που δήλωσε ότι του εκμυστηρεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι ήταν ο κ. Μυλωνάκης αυτός που τον ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έχει καταπιεί τη γλώσσα του».

Απάντηση από κυβερνητικές πηγές: Εμείς διαψεύσαμε, εσείς όχι

«Ένοχη είναι η σιωπή του ΠΑΣΟΚ που δεν έχει απαντήσει σε όσα υποστήριξε χθες ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για εμπλοκή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη στην υπόθεση.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, με ανακοινώσεις του αλλά και με τις απαντήσεις που αναλυτικά έδωσε στις Επίκαιρες Ερωτήσεις στη Βουλή, διέψευσε κατηγορηματικά τα μυθεύματα περί δήθεν ενημέρωσης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις νόμιμες επισυνδέσεις που έχουν διαβιβαστεί στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απελπισία του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής οδηγεί την ηγεσία του από το ένα λάθος στο άλλο.

Τώρα, και επίσημα πλέον, μπορεί να λέει ότι έχει γίνει η "ουρά" της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Κώστα Βαξεβάνη».

Νέα απάντηση ΠΑΣΟΚ: Ο Μυλωνάκης να κληθεί στην επιτροπή

«Αντί να λάβουμε απαντήσεις στα ερωτήματα μας, ανώνυμες κυβερνητικές πηγές επανέλαβαν την πάγια πρακτική τους να πετούν τη μπάλα στην εξέδρα. Κάθε φορά που ο κ. Μαρινάκης πιέζεται, αναβλύζουν οι "κυβερνητικές πηγές".

Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μυλωνάκη να δώσει τις απαντήσεις του στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μπουκώρο να αποκαλύψει ποιος τον ενημέρωσε ότι συμπεριλαμβανόταν στις επισυνδέσεις και γι’ αυτό δεν υπουργοποιήθηκε;

Θα περιμένουμε όσο χρειαστεί για συγκεκριμένες απαντήσεις.

Και κάτι τελευταίο: Πώς χαρακτηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου τα "αστειάκια" του βουλευτή τους Θεόδωρου Καράογλου για τους νεκρούς, που η κυβερνητική πλειοψηφία είχε την αήθεια να καλέσει ως μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή για να κρύψει τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου;

Δεν έχουν μέτρο στην αλαζονεία τους. Έχουν φτάσει σε απίστευτο σημείο αποκτήνωσης δηλώνοντας ότι «πέθαναν… από το άγχος τους να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή».

Όπως είναι γνωστό, δηλώσεις που συζητώνται έντονα έκιανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάριος Σαλμάς, ο οποίος επιβεβαίωσε πως το Μέγαρο Μαξίμου είχε καθαρή γνώση του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Σεπτέμβριο του 2024. Ο διαγραφείς από το κυβερνών κόμμα, μιλώντας στο Kontra, δήλωσε με νόημα «επιβεβαιώνω αυτό που είχε πει ο κ. Μπουκώρος. Ότι τον είχε καλέσει στο Μαξίμου (σ.σ. ο Γιώργος Μυλωνάκης) και του είπε ότι δεν σε βάζουμε στην κυβέρνηση γιατί σε έχουμε σε μαγνητοφωνήσεις για σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον Σεπτέμβρη πέρσι (2024) που ετοιμάσαμε την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια οι 11 βουλευτές. Σας θυμίζω ότι ο κ. Μπουκώρος ήταν ένας από τους 11, μιλούσαμε, και μου το είχε εκμυστηρευτεί».

Σε άλλο σημείο ο Μάριος Σαλμάς υπογράμμισε «σας το λέω τώρα επειδή το είπε ο ίδιος. Όταν ήρθα στο Kontra πριν τρεις μήνες και σας είπα ότι ο πρωθυπουργός γνώριζε, δεν με ρωτήσατε για να σας πω, πώς γνώριζε. Σας το λέω τώρα εκ των υστέρων. ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕ. Έπρεπε να κληθεί ο κ. Μυλωνάκης για να εξηγήσει πως γνώριζε τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε η αστυνομία, οι υπηρεσίες του κράτους. Άρα δηλαδή ό,τι παρακολουθούσε με εισαγγελική εντολή η Αστυνομία πηγαίνουν στο Μαξίμου»; Σχολιάζοντας τις εξελίξεις ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο για παρεμβάσεις του Μαξίμου σε σοβαρές υποθέσεις και επισήμανε ότι «ένδειξη ότι το ήξερε, το ότι δεν θα βάζανε ποτέ έναν δικαστικό πρόεδρο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακριβώς επειδή γνώριζαν το σκάνδαλο γι' αυτό άλλαξαν πέντε προέδρους στον Οργανισμό, όχι για να το αποτρέψουν αλλά για να το συντηρήσουν, και όποιος εντόπιζε το πρόβλημα τον διώχνανε. Ακριβώς για να υπάρχει και να συντηρηθεί το σκάνδαλο. Εν γνώσει έγινε αυτό».

Κίνημα Δημοκρατίας: «Η χώρα μας αξίζει καλύτερα»:

«Στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Kontra Channel με τον δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο βουλευτής Μάριος Σαλμάς προχώρησε σε μια συγκλονιστική δήλωση:

"Τον Σεπτέμβρη του 2024 ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος, μου εκμυστηρεύτηκε ότι τον είχε καλέσει στο Μέγαρο Μαξίμου ο Μυλωνάκης και του είχε πει: ‘Δεν σε βάζουμε στην κυβέρνηση γιατί σε έχουμε σε μαγνητοφωνήσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ".

Η φράση αυτή είναι σοκαριστική. Δείχνει ότι δεν μιλάμε απλώς για ένα σκάνδαλο, αλλά για ένα ολόκληρο σύστημα εκβιασμών που λειτουργεί μέσα από το ίδιο το Μαξίμου.

Το ερώτημα είναι απλό και το καταλαβαίνει κάθε πολίτης:

Πώς βρέθηκαν το περιεχόμενο των επισυνδέσεων που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα χέρια στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού;

Η κυβέρνηση όχι μόνο είχε παράνομη πρόσβαση σε υλικό της προανακριτικής διαδικασίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά το χρησιμοποιούσε κιόλας για να ελέγχει βουλευτές και να καλύπτει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατόπιν της δημόσιας και ρητής επιβεβαίωσης των ανωτέρω και από τον κ. Σαλμά, η κλήση του κ. Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή δεν είναι απλώς αναγκαία, αλλά απολύτως επιβεβλημένη.

Η αλήθεια πλέον δεν κρύβεται: το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνδέεται άμεσα με την εγκληματική οργάνωση που είχε ως κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου.

Η χώρα μας αξίζει καλύτερα».