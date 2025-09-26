«Μυλωνάκης και Μαξίμου γνώριζαν» - Ο Σαλμάς επιβεβαιώνει

Δηλώσεις που θα συζητηθούν από τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάριο Σαλμά, ο οποίος επιβεβαίωσε πως το Μέγαρο Μαξίμου είχε καθαρή γνώση του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο διαγραφείς από το κυβερνών κόμμα, μιλώντας στο Kontra, δήλωσε με νόημα «επιβεβαιώνω αυτό που είχε πει ο κ. Μπουκώρος. Ότι τον είχε καλέσει στο Μαξίμου (σ.σ. ο Γιώργος Μυλωνάκης) και του είπε ότι δεν σε βάζουμε στην κυβέρνηση γιατί σε έχουμε σε μαγνητοφωνήσεις για σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον Σεπτέμβρη πέρσι (2024) που ετοιμάσαμε την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια οι 11 βουλευτές. Σας θυμίζω ότι ο κ. Μπουκώρος ήταν ένας από τους 11, μιλούσαμε, και μου το είχε εκμυστηρευτεί».

Σε άλλο σημείο ο Μάριος Σαλμάς υπογράμμισε «σας το λέω τώρα επειδή το είπε ο ίδιος. Όταν ήρθα στο Kontra πριν τρεις μήνες και σας είπα ότι ο πρωθυπουργός γνώριζε, δεν με ρωτήσατε για να σας πω , πώς γνώριζε. Σας το λέω τώρα εκ των υστέρων. ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕ. Έπρεπε να κληθεί ο κ. Μυλωνάκης για να εξηγήσει πως γνώριζε τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε η αστυνομία, οι υπηρεσίες του κράτους. Άρα δηλαδή ό,τι παρακολουθούσε με εισαγγελική εντολή η Αστυνομία πηγαίνουν στο Μαξίμου;».

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο για τρομακτικό θέμα αξιοπιστίας από τις παρεμβάσεις του Μαξίμου σε σοβαρές υποθέσεις και επισήμανε ότι «ένδειξη του πως το ήξερε δεν θα βάζανε ποτέ έναν δικαστικό πρόεδρο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακριβώς επειδή γνώριζαν το σκάνδαλο γι αυτό άλλαξαν πέντε προέδρους στον Οργανισμό, όχι για να το αποτρέψουν αλλά για να το συντηρήσουν και όποιος εντόπιζε το πρόβλημα τον διώχνανε. Ακριβώς για να υπάρχει και να συντηρηθεί το σκάνδαλο. Εν γνώσει έγινε αυτό».