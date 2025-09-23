Οι Παλαιστίνοι σφαγιάζονται, το Μαξίμου παίζει καθυστερήσεις για την αναγνώριση

Ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες λένε «ναι» στο παλαιστινιακό κράτος, ο Γιώργος Γεραπετρίτης όμως... περιμένει το «τέλος της πολιτικής διαδικασίας».

Σε μια περίοδο όπου η Γάζα έχει κυριολεκτικά ισοπεδωθεί από το τελειωτικό χτύπημα του Ισραήλ, με το αίμα και την προσφυγιά να κυριαρχούν σε όλο τον θύλακα, η ελληνική κυβέρνηση διστάζει ακόμα ως προς την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Σε αντίθεση με ολοένα και περισσότερες χώρες, που έχουν ήδη πάρει αυτή την απόφαση, με τελευταία τη Γαλλία.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την έναρξη της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όσον αφορά την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, υπάρχει «ζήτημα στον χρονισμό», λέγοντας πως αυτή πρέπει «να έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Παρόλο που το Μαξίμου περιμένει η αναγνώριση να έρθει ως αποτέλεσμα μιας ευρύτερης πολιτικής διαδικασίας των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνεται πως τουλάχιστον 146 από τις 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μόλις χθες, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του ΟΗΕ, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε πως η χώρα του θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, προσθέτοντας πως «ήρθε ο καιρός της ειρήνης».

Ο κ. Γεραπετρίτης, παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ελλάδας για τη λύση των δύο κρατών, ενώ υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχει «εκπεφρασμένη θέση», καθώς πρωτοστατεί σε ανθρωπιστικά ζητήματα, παρέχοντας βοήθεια και φιλοξενώντας παιδιά από τη Γάζα, και στηρίζει την Παλαιστινιακή Αρχή.