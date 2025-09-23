Οι Παλαιστίνοι σφαγιάζονται, το Μαξίμου παίζει καθυστερήσεις για την αναγνώριση

Σε μια περίοδο όπου η Γάζα έχει κυριολεκτικά ισοπεδωθεί από το τελειωτικό χτύπημα του Ισραήλ, με το αίμα και την προσφυγιά να κυριαρχούν σε όλο τον θύλακα, η ελληνική κυβέρνηση διστάζει ακόμα ως προς την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Σε αντίθεση με ολοένα και περισσότερες χώρες, που έχουν ήδη πάρει αυτή την απόφαση, με τελευταία τη Γαλλία.
Όπως επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την έναρξη της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όσον αφορά την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, υπάρχει «ζήτημα στον χρονισμό», λέγοντας πως αυτή πρέπει «να έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».
Παρόλο που το Μαξίμου περιμένει η αναγνώριση να έρθει ως αποτέλεσμα μιας ευρύτερης πολιτικής διαδικασίας των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνεται πως τουλάχιστον 146 από τις 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.
Μόλις χθες, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του ΟΗΕ, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε πως η χώρα του θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, προσθέτοντας πως «ήρθε ο καιρός της ειρήνης».
Ο κ. Γεραπετρίτης, παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ελλάδας για τη λύση των δύο κρατών, ενώ υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχει «εκπεφρασμένη θέση», καθώς πρωτοστατεί σε ανθρωπιστικά ζητήματα, παρέχοντας βοήθεια και φιλοξενώντας παιδιά από τη Γάζα, και στηρίζει την Παλαιστινιακή Αρχή.
Αναλυτικά η δήλωση Γεραπετρίτη
Ξεκίνησε σήμερα η 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με την ιδιαιτερότητα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά του Οργανισμού, στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Είχαμε την ευκαιρία για μια σειρά από διμερείς συναντήσεις με υπουργούς Εξωτερικών από την Ευρώπη, από την Ασία, από την Αφρική και από τη Λατινική Αμερική. Η Ελλάδα, ως Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας αποκτά ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα, αναπτύσσει τα ερείσματα της σε όλο τον κόσμο και τις περιφερειακές της συμμαχίες.
Εχουμε την ευκαιρία να προεδρεύσουμε στην Διάσκεψη που γίνεται σε υπουργικό επίπεδο για τους Αρχαίους Πολιτισμούς, που είναι μια πρωτοβουλία η οποία φέρνει κοντά χώρες με κοινά ενδιαφέροντα, με μεγάλο πολιτισμικό βάθος και βεβαίως με το βλέμμα στα αγαθά της αρχαιότητας και του νεότερου κόσμου.
Τέλος, συμμετείχαμε στη διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών την οποία συγκάλεσε ο γάλλος πρόεδρος και η Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για μια διάσκεψη, η οποία ασχολήθηκε με το Παλαιστινιακό. Η Ελλάδα έχει μια εκπεφρασμένη θέση για το ζήτημα αυτό.
Η πάγια θέση της είναι ότι είναι μια πρωτοπόρος και επισπεύδουσα χώρα σε ό,τι αφορά τα ανθρωπιστικά. Ηδη έχει παράσχει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια, έχει περιθάλψει παιδιά από τη Γάζα, ενισχύει την παλαιστινιακή αρχή.
Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης, η Ελλάδα θεωρεί ότι αυτή είναι η λύση: η ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους στα όρια πρo του 1967. Το ζήτημα είναι ο χρονισμός. Θεωρούμε ότι θα πρέπει η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους να έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας