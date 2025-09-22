«Ναι» σε παλαιστινιακό κράτος (και) από τη Γαλλία 

Η δήλωση Μακρόν έγινε κατά τη διάρκεια διάσκεψης του ΟΗΕ με στόχο την εξασφάλιση υποστήριξης για τη λύση των δύο κρατών.

Όπως είχε προαναγγείλει, η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης, σε μια χρονική περίοδο που το Ισραήλ ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, εκτοπίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η δήλωση Μακρόν έγινε κατά τη διάρκεια διάσκεψης του ΟΗΕ υπό την προεδρία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, με στόχο την εξασφάλιση υποστήριξης για τη λύση των δύο κρατών (Ισραήλ και Παλαιστίνης), ώστε να δοθεί τέλος στη σύγκρουση που διεξάγεται από τον Οκτώβριο του 2023. «Ήρθε ο καιρός της ειρήνης» είπε ο Μακρόν.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί άλλες χώρες που αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό κράτος, όπως η Βρετανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Πορτογαλία. Οι ενέργειες αυτές έχουν προκαλέσει την οργή της κυβέρνησης Νετανιάχου στο Ισραήλ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες η ισραηλινή κυβέρνηση να αλλάξει πορεία εξαιτίας της πίεσης που δημιουργούν οι αναγνωρίσεις.

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε αμέσως την «ιστορική και θαρραλέα» απόφαση της Γαλλίας, όπως τη χαρακτήρισε.

Τουλάχιστον 146 από τις 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Το γεγονός αυτό δεν αλλάζει ωστόσο το γεγονός ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν μόνο καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ μπλοκάρουν την πλήρη ένταξή τους.

Πολλές άλλες χώρες αναμένεται ότι θα προχωρήσουν στην αναγνώριση της Παλαιστίνης άμεσα.

Τι είπε ο Μακρόν

«Η Γαλλία αναγνωρίζει σήμερα το Κράτος της Παλαιστίνης για την ειρήνη μεταξύ του ισραηλινού και του παλαιστινιακού λαού», ανακοίνωσε ο Μακρόν στα Ηνωμένα Έθνη, υπό τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων στη διάσκεψη για τη «λύση των δύο κρατών».

«Είμαστε εδώ επειδή ήρθε η ώρα», εκτίμησε ο Γάλλος πρόεδρος στην πολυαναμενόμενη ομιλία του στη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας «πιστός στην ιστορική δέσμευση της Γαλλίας» στη Μέση Ανατολή. «Ήρθε η ώρα για την απελευθέρωση των 48 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Ήρθε η ώρα να σταματήσουν ο πόλεμος, οι βομβαρδισμοί στη Γάζα, οι σφαγές και η φυγή του πληθυσμού. Ήρθε η ώρα γιατί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι παντού. Ήρθε η ώρα για ειρήνη, επειδή απέχουμε ελάχιστα από το να μην μπορούμε πλέον να την αδράξουμε», επέμεινε.

«Φέρουμε ιστορική ευθύνη. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε την ίδια τη δυνατότητα μιας λύσης δύο κρατών, με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ο Μακρόν έθεσε ωστόσο ως προϋπόθεση για τη λειτουργία πρεσβείας της Γαλλίας στην Παλαιστίνη την απελευθέρωση «όλων των ομήρων» και την «κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας.