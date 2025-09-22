Το Βέλγιο λέει «ναι» σε παλαιστινιακό κράτος - «Κύμα» αναγνώρισης

Σήμερα το Βέλγιο αναγνωρίζει επί της αρχής την Παλαιστίνη ως κράτος, με τη νομική διαδικασία να ακολουθεί σε δεύτερο χρόνο.

Το Βέλγιο είναι η επόμενη χώρα που πρόκειται να αναγνωρίσει τη Παλαιστίνη ως κράτος, σε συνέχεια του κύματος αναγνώρισης από τα δυτικά κράτη ως μια αντίδραση στις γενοκτονικές θηριωδίες του Ισραήλ.

Αυτό δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μαξίμ Πρεβό. «Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης αποτελεί ισχυρό μήνυμα δεδομένης της στάσης του Ισραήλ», δήλωσε μιλώντας σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο του RTL, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη και την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μαζί με τον Βέλγο πρωθυπουργό, Μπαρτ ντε Βέβερ.

Ο ΥΠΕΞ του Βελγίου πρόσθεσε ότι θα ακολουθηθεί μια «διαδικασία δύο σταδίων» με τη πολιτική αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης να έχει προγραμματιστεί για σήμερα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και στη συνέχεια να ακολουθεί η νομική του αναγνώριση, η ημερομηνία της οποίας δεν έχει ακόμη οριστεί.

«Αναγνωρίζουμε πολύ ξεκάθαρα το κράτος της Παλαιστίνης, τη νομιμότητα του παλαιστινιακού λαού να δει αυτό το κράτος. Θα το επισημοποιήσουμε διοικητικά και νομικά σε μια δεύτερη φάση, αλλά γι’ αυτό είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε ανάμεσα στα έθνη που σήμερα θα κάνουν ένα επιπλέον επίσημο βήμα αναγνώρισης, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ εδώ και δεκαετίες στο Βέλγιο, ούτε υπό την προηγούμενη κυβέρνηση ούτε υπό τις προηγούμενες κυβερνήσεις», ανέφερε ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών.

Τόνισε, τέλος, ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης έχει συμβολική σημασία και «αυτό που έχει σημασία είναι να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα στη διεθνή σκηνή».

Ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο, τέσσερις χώρες αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης, ο Καναδάς, η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πορτογαλία. Σήμερα, έγινε αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Μάλτα ενώ αναμένεται να αναγνωριστεί εντός της ημέρας και από τη Γαλλία. Συνολικά 152 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει τη Παλαιστίνη ως κρατική οντότητα έως σήμερα, ωστόσο ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί.