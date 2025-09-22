Αθήνα, 28°C
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, 2025
Παλαιστίνη σημαία
Φωτογραφία αρχείου | Scott A Garfitt/Invision/AP

Αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους - «Ναι» και από την Μάλτα

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Έρχεται μπαράζ ανακοινώσεων αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους στη σημερινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η Μάλτα, όπως ήταν αναμενόμενο, θα ανακοινώσει ότι αναγνωρίζει επισήμως παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σήμερα στη Νέα Υόρκη, όπως δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού, με τη χώρα να ακολουθεί το παράδειγμα άλλων κρατών που προχώρησαν στην ίδια κίνηση.

Η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος χθες, μια κίνηση με στόχο να προωθηθεί η λύση των δύο κρατών για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η Γαλλία και αρκετά άλλα κράτη αναμένεται να λάβουν την ίδια απόφαση σήμερα.

Ο πρωθυπουργός της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα ανακοίνωσε για πρώτη φορά τα σχέδια για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους τον Μάιο, αλλά η συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών στη συνέχεια αναβλήθηκε.

Η Μάλτα τάσσεται εδώ και καιρό υπέρ των προσπαθειών για μια λύση δύο κρατών, διατηρώντας παράλληλα διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Η σύζυγος του πρώην Παλαιστίνιου ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ έζησε μάλιστα στη νήσο για αρκετά χρόνια.

Αργά χθες, με ανάρτησή του στο Facebook, ο Αμπέλα χαιρέτισε την παράδοση φορτίου με αλεύρι που πρόσφερε η Μάλτα στη Γάζα «την παραμονή της αναγνώρισης από τη Μάλτα παλαιστινιακού κράτους».

Ο ίδιος δήλωσε ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ιστορική» και πως η Μάλτα παραμένει ταγμένη στην επίτευξη ειρήνης στην περιοχή.

