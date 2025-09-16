Στη Ν.Δ. προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος

Με τη Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει ο Ανδρέας Λοβέρδος την πολιτική του καριέρα, καθώς πριν από λίγο ανακοινώθηκε η προσχώρησή του στο κυβερνών κόμμα, έπειτα από συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης στελέχη του κόμματος «Δημοκράτες», το οποίο ίδρυσε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ τον Φεβρουάριο του 2024, μερικούς μήνες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ.

«Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα. Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Λοβέρδος δήλωσε: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».

Το φλερτ του Ανδρέα Λοβέρδου με τη Ν.Δ. κρατάει εδώ και καιρό. Στα μέσα Ιουλίου σε συνέντευξή του στα «Παραπολιτκά 90,1» είχε προαναγγείλει ουσιαστικά τη δυναμική επάνοδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ερωτηθείς τότε αν γίνονται συζητήσεις με κάποιο κόμμα είχε πει: «Έχει γίνει συζήτηση. Τώρα κάνω το πρώτο ελεύθερο καλοκαίρι της ζωής μου, γιατί τα τελευταία χρόνια ήμουνα μονίμως στο πολιτικό τρέξιμο, και τον Σεπτέμβριο θα ξαναμπώ στην πρώτη γραμμή της πολιτικής. Επιφυλάσσομαι να απαντήσω στις ερωτήσεις τον Σεπτέμβριο και όχι τώρα, γιατί υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν μέχρι τότε και θα γίνουν. Εγώ τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει». Σημείωνε ακόμα πως: «Στις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές ως υποψήφιος θα είμαι παρών».

Ο Ανδρέας Λοβέρδος εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής την περίοδο 2000–2023. Έχει ιδρύσει δύο κόμματα και έχει διεκδικήσει ανεπιτυχώς δύο φορές την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Τον Δεκέμβριο του 2012 είχε δημιουργήσει την πολιτική κίνηση «Ριζοσπαστική Κίνηση Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας» και ακολούθησε η διαγραφή του από τον τότε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο. Από εκείνη την πολιτική κίνηση προέκυψε το κόμμα «Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα», το οποίο όμως διαλύθηκε μετά την επιστροφή Λοβέρδου στο ΠΑΣΟΚ τον Αύγουστο του 2014.

Ο Ανδρ. Λοβέρδος είχε διεκδικήσει την προεδρία του ΠΑΣΟΚ το 2015 και το 2021, άλλα έχασε την πρώτη φορά από την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά και τη δεύτερη από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εκλογές του 2023 δεν κατάφερε να εκλεγεί και τον Ιούλιο του ίδιου έτους αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. Τον Φεβρουάριο του 2024 ανακοίνωσε την ίδρυση του κόμματος «Δημοκράτες» με στόχο σε πρώτη φάση να διεκδικήσει την είσοδο στο Ευρωκοινοβούλιο, όμως απέτυχε και έκτοτε άρχισαν διαλυτικές κινήσεις στο κόμμα.