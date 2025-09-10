Το ΥΠΕΞ καταδικάζει την επίθεση στη Ντόχα, αλλά... δεν λέει ποιος την έκανε

Μόλις 42 λέξεις περιλαμβάνει η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως σε αυτές δεν συγκαταλέγεται η λέξη Ισραήλ...

Με εμφανή αμηχανία σχολιάζει το υπουργείο Εξωτερικών τις εξελίξεις μετά την προκλητική στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στα εδάφη του Κατάρ.

Η ελληνική διπλωματία, μετά και τις δηλώσεις καταδίκης από τον διεθνή παράγοντα, προχώρησε στη δική της ανακοίνωση μέσω social media, από την οποία, ωστόσο, απουσιάζει η λέξη Ισραήλ.

Κοινώς, η Αθήνα... εκφράζει την ανησυχία της για την επίθεση στη Ντόχα, καταγράφει ότι συνιστά παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν μας λέει ποιος έκανε την επίθεση.

Για την ιστορία το κείμενο του ΥΠΕΞ: Ανησυχούμε βαθύτατα για το χτύπημα στη Ντόχα. Αποτελεί παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ και αντιτίθεται στο Διεθνές Δίκαιο. Η Ελλάδα καλεί σε αυτοσυγκράτηση και επαναλαμβάνει ότι η διπλωματία και ο διάλογος είναι οι μόνοι τρόποι για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.