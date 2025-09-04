Άκρατη κινδυνολογία από Γεωργιάδη πριν την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Ακόμα και την απειλή κινδύνου για τη χώρα σε περίπτωση που κατέβει από την εξουσία η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επιστράτευσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να πείσει τους πολίτες να ψηφίσουν τη Ν.Δ. στις επόμενες εκλογές.

«Έχουμε καλό πρωθυπουργό και η Ελλάδα πηγαίνει καλά σε όλους τους δείκτες. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που προσφέρει πολιτική σταθερότητα και ουαί κι αλίμονο αν χαθεί η πολιτική σταθερότητα, διότι τότε θα υπάρξει κίνδυνος για τη χώρα».

Τα παραπάνω ανέφερε ο υπουργός κατά την ομιλία του εκδήλωση με τίτλο «η Θεσσαλονίκη αλλάζει», πού οργάνωσε στην αίθουσα του ΤΕΕ η ΔΕΕΠ Α' Θεσσαλονίκης της Ν.Δ., ενόψει της παρουσίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην πόλη για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ το Σάββατο.

Πάντως, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα δυσαρέσκειας από πλευράς των πολιτών κατά της κυβέρνησης. Ωστόσο, έσπευσε να το αποδώσει σε «φυσική κόπωση του εκλογικού σώματος» και όχι στις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση.

«Μην μας πιάνει μαύρη απελπισία, βρισκόμαστε στο μέσον της δεύτερης θητείας. Όλες οι κυβερνήσεις στα κοινοβουλευτικά καθεστώτα στο μέσον της δεύτερης θητείας έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, όλες, μηδεμίας εξαιρουμένης, σε καμία χώρα του κόσμου, για τον πολύ απλό λόγο διότι υπάρχει φυσική κόπωση του εκλογικού σώματος, την οποία υφίσταται και ο κ. Μητσοτάκης. Παρά ταύτα έχουμε όλη τη δυνατότητα να κερδίσουμε τις εκλογές και όχι μόνο να είμαστε πρώτο κόμμα αλλά να έχουμε και αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και είναι απολύτως στο δικό μας χέρι αυτό είναι το επιτύχουμε, εάν υπερασπιστούμε τον πρωθυπουργό μας και την κυβερνητική μας πολιτική με θάρρος και φυσικά να ακούσουμε αυτούς που λένε τα πραγματικά προβλήματα. Πραγματικά προβλήματα υπάρχουν και πιστεύω ότι έχουμε ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να το ξεκολλήσουμε από ένα δύσκολο καθημερινό βίο. Που αυτό πράγματι δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα ούτε με τα υψηλά ενοίκια, ούτε με τις υψηλές τιμές. Αυτό το κομμάτι της κοινωνίας πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο», είπε ο υπουργός, απευθυνόμενος στα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας.

→ Όσο για την Υγεία –σε μια χρονική στιγμή που το ΕΣΥ καταρρέει– ο Άδ. Γεωργιάδης πρόσφερε άλλη μια... μαγική εικόνα. Όπως υποστήριξε, πάνε καλά οι δείκτες στον τομέα της Υγείας, προσθέτοντας μάλιστα ότι ούτε ο ίδιος πίστευε πως θα πάνε τόσο καλά όταν ανέλαβε υπουργός Υγείας.