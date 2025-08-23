Αθήνα, 31°C
Σάββατο, 23 Αυγούστου, 2025
skertsos
Eurokinissi

Το «απύθμενο θράσος» του Σκέρτσου με τα ηλιοβασιλέματα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
efsyn. gr
Η έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας.

«Απύθμενο θράσος του κ. Σκέρτσου! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού. Τι ντροπή!». 

Το παραπάνω σχολιάζει καυστικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή πρόσφατη ανάρτηση από τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, που ανέφερε τα εξής: «Έχουμε την ευλογία να ζούμε σε μια χώρα που μας χαρίζει απλόχερα καθημερινά τέτοιες μαγικές εικόνες…Ένα ηλιοβασίλεμα σαν αυτό αρκεί για να σε ταξιδέψει και να πάρει από πάνω σου όλη την κούραση του χειμώνα. Σε όσους μπορεί να ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους, καλή ξεκούραση! Και σε όσους τις ολοκληρώνουν ή δεν κατάφεραν φέτος να κάνουν διακοπές, μια ευχή να κρατήσουν σε ένα “συρτάρι” του μυαλού τους εικόνες σαν αυτήν…μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.» 

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, οι δύο στους δέκα εργαζόμενους δεν έχουν χρήματα ούτε για εφτά ημέρες διακοπές, ενώ το 25% ώς το 52% των ενηλίκων (ανάλογα με τις έρευνες) δεν θα πάει διακοπές φέτος. Αυτό βεβαίως είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη (με καθηλωμένους χαμηλούς μισθούς και συνεχή κύματα ακρίβειας), μέλος της οποίας είναι και ο υπουργός Επικρατείας. 

Επισημαίνεται επίσης ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο υπουργός προκαλεί με τις ενέργειες ή τις δηλώσεις του. Υπενθυμίζεται ενδεικτικά η διαδικτυακή του επίθεση κατά της Μαριάννας Πυργιώτη, την οποία επέκρινε λέγοντας –εμμέσως πλην σαφώς– ότι είναι σύμβουλος υπουργού και δεν θα έπρεπε να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. 

«Μαριάνα Πυργιώτη αυτές τις εξυπνάδες εκεί που σας παίρνει και σας πληρώνουν για να τις λέτε, ως σύμβουλος μελών αυτής της κυβέρνησης. Το θράσος περισσεύει τελικά...», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός, επιτιθέμενος στη κ. Πυργιώτη σε προσωπικό επίπεδο και χρησιμοποιώντας μάλιστα τη λέξη «θράσος». 

Σημειώνεται ότι τον κ. Σκέρτσο έσπευσε να καλύψει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 

