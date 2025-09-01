Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
33.6° 30.4°
4 BF
39%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
32.5° 30.3°
3 BF
29%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 29.0°
3 BF
51%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
32%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
42%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
0 BF
39%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
3 BF
20%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
29.7° 29.7°
2 BF
32%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
29°C
32.2° 28.8°
5 BF
58%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
1 BF
58%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
3 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.7° 27.7°
2 BF
57%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
57%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
31°C
30.6° 30.6°
2 BF
26%
Λαμία
Αίθριος καιρός
34°C
34.4° 34.4°
2 BF
26%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.8°
5 BF
79%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
33°C
32.7° 32.7°
3 BF
16%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.1° 26.3°
3 BF
74%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.2° 29.2°
3 BF
45%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
0 BF
38%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 01 Σεπτεμβρίου, 2025
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ο... παρεμβατικός κύριος Μητσοτάκης!

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ «ΕΦ.ΣΥΝ.»
ΕΦ.ΣΥΝ.

«Οποιος δεν θέλει να ζυμώσει, πέντε μέρες κοσκινίζει», λέει η λαϊκή θυμοσοφία. Που σημαίνει πως όποιος δεν θέλει να κάνει μια δουλειά, ψάχνει τρόπους για να την αποφύγει. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ζυμώνει, δεν κοσκινίζει, αλλά προσπαθεί να μας πείσει ότι στο τέλος θα έχουμε ψωμί στο τραπέζι.

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας είπε ότι οι τιμές χοντρικής στην ηλεκτρική ενέργεια πέφτουν και περιμένει να δει αυτή την πτώση να φτάνει στον καταναλωτή τον επόμενο μήνα. Αν αυτό δεν φτάσει, η κυβέρνηση θα παρέμβει «όπως έχουμε άλλωστε κάνει επανειλημμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Οι καταναλωτές πλήρωσαν ακριβά την ηλεκτρική ενέργεια και ο πρωθυπουργός μάς υπόσχεται ότι θα παρέμβει το φθινόπωρο (!!!) παρόλο που ο ίδιος παραδέχεται ότι οι τιμές χοντρικής έπεσαν το καλοκαίρι και ειδικά τον Αύγουστο. Αλλά για τι είδους παρεμβάσεις μιλάμε; Σαν αυτές που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια με κάποιες επιδοτήσεις ολίγων ευρώ στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Προφανώς θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε ακριβά το ρεύμα.

Στην ίδια ανάρτηση ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, για να ισχυριστεί πως «ούτε καταργείται το 8ωρο, ούτε καθιερώνεται υποχρεωτικά ημερήσια απασχόληση 13 ωρών όλο τον χρόνο, όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση». Τι ακριβώς γίνεται; Οι εργαζόμενοι προστατεύονται για το 13ωρο που θα εργάζονται, τώρα, σε έναν εργοδότη και αυξάνουν το εισόδημά τους. Αυτή είναι η πρωθυπουργική λογική.

Αλλά ο πρωθυπουργός θέλει να ξεχνάει κάτι πολύ βασικό. Η βελτίωση της ζωής και του εισοδήματος των εργαζομένων μετριέται στην 8ωρη απασχόληση, η οποία πρέπει να αμείβεται ικανοποιητικά ώστε ο εργαζόμενος να μην έχει ανάγκη τις υπερωρίες για να ζήσει. Κατά συνέπεια αυτό που αποδεικνύεται –και από τα λόγια του κ. Μητσοτάκη– είναι ότι η 8ωρη απασχόληση σήμερα δεν διασφαλίζει την επιβίωση των εργαζομένων, οι οποίοι πρέπει να δουλέψουν υπερωρίες –έως και 13ωρα– για να τα βγάλουν, στοιχειωδώς, πέρα. Αυτό λέγεται εργασιακός μεσαίωνας. Μισθωτή σκλαβιά στο έπακρο και φυσικά υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων.

Και στις δύο περιπτώσεις –ενέργεια και εργασία– στις οποίες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός κάποιοι ωφελούνται. Κι αυτοί δεν είναι οι εργαζόμενοι πολίτες. Είναι τα μεγάλα συμφέροντα, οι λίγοι, οι οποίοι θησαυρίζουν σε βάρος των πολλών με τις πλάτες της κυβέρνησης. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ο... παρεμβατικός κύριος Μητσοτάκης!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual