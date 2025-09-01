Ο... παρεμβατικός κύριος Μητσοτάκης!

«Οποιος δεν θέλει να ζυμώσει, πέντε μέρες κοσκινίζει», λέει η λαϊκή θυμοσοφία. Που σημαίνει πως όποιος δεν θέλει να κάνει μια δουλειά, ψάχνει τρόπους για να την αποφύγει. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ζυμώνει, δεν κοσκινίζει, αλλά προσπαθεί να μας πείσει ότι στο τέλος θα έχουμε ψωμί στο τραπέζι.

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας είπε ότι οι τιμές χοντρικής στην ηλεκτρική ενέργεια πέφτουν και περιμένει να δει αυτή την πτώση να φτάνει στον καταναλωτή τον επόμενο μήνα. Αν αυτό δεν φτάσει, η κυβέρνηση θα παρέμβει «όπως έχουμε άλλωστε κάνει επανειλημμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Οι καταναλωτές πλήρωσαν ακριβά την ηλεκτρική ενέργεια και ο πρωθυπουργός μάς υπόσχεται ότι θα παρέμβει το φθινόπωρο (!!!) παρόλο που ο ίδιος παραδέχεται ότι οι τιμές χοντρικής έπεσαν το καλοκαίρι και ειδικά τον Αύγουστο. Αλλά για τι είδους παρεμβάσεις μιλάμε; Σαν αυτές που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια με κάποιες επιδοτήσεις ολίγων ευρώ στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Προφανώς θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε ακριβά το ρεύμα.

Στην ίδια ανάρτηση ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, για να ισχυριστεί πως «ούτε καταργείται το 8ωρο, ούτε καθιερώνεται υποχρεωτικά ημερήσια απασχόληση 13 ωρών όλο τον χρόνο, όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση». Τι ακριβώς γίνεται; Οι εργαζόμενοι προστατεύονται για το 13ωρο που θα εργάζονται, τώρα, σε έναν εργοδότη και αυξάνουν το εισόδημά τους. Αυτή είναι η πρωθυπουργική λογική.

Αλλά ο πρωθυπουργός θέλει να ξεχνάει κάτι πολύ βασικό. Η βελτίωση της ζωής και του εισοδήματος των εργαζομένων μετριέται στην 8ωρη απασχόληση, η οποία πρέπει να αμείβεται ικανοποιητικά ώστε ο εργαζόμενος να μην έχει ανάγκη τις υπερωρίες για να ζήσει. Κατά συνέπεια αυτό που αποδεικνύεται –και από τα λόγια του κ. Μητσοτάκη– είναι ότι η 8ωρη απασχόληση σήμερα δεν διασφαλίζει την επιβίωση των εργαζομένων, οι οποίοι πρέπει να δουλέψουν υπερωρίες –έως και 13ωρα– για να τα βγάλουν, στοιχειωδώς, πέρα. Αυτό λέγεται εργασιακός μεσαίωνας. Μισθωτή σκλαβιά στο έπακρο και φυσικά υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων.

Και στις δύο περιπτώσεις –ενέργεια και εργασία– στις οποίες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός κάποιοι ωφελούνται. Κι αυτοί δεν είναι οι εργαζόμενοι πολίτες. Είναι τα μεγάλα συμφέροντα, οι λίγοι, οι οποίοι θησαυρίζουν σε βάρος των πολλών με τις πλάτες της κυβέρνησης. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.