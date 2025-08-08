ΟΠΕΚΕΠΕ: ένα ατελείωτο σκάνδαλο

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μοιάζει εν τέλει ατελείωτο. Απ’ όπου κι αν το εξετάσει κανείς βγάζει καινούργια πράγματα. Μοιάζει δε εντελώς χαοτικό. Με μια χοάνη όπου έπεφτε κοινοτικό χρήμα χωρίς να φέρνει κανένα αποτέλεσμα στην αγροτική οικονομία. Στην πραγματικότητα όμως δεν ήταν καθόλου χαοτικό. Κι αυτό γιατί το χρήμα μοιραζόταν σε συγκεκριμένες τσέπες. Σε «γαλάζιους» κομματάρχες και σε όσους αυτοί είχαν υπό τον έλεγχό τους με αποτέλεσμα ένας κόσμος να μετατρέπεται σε κομματική επιρροή της Ν.Δ.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ταυτόχρονα και μια οικογενειακή υπόθεση. Σε πολλές περιπτώσεις από τις κοινοτικές επιδοτήσεις κάθε μέλος μιας οικογένειας που ήταν βαθιά χωμένη στην υπόθεση έβγαζε εισόδημα που ένας μεροκαματιάρης εργαζόμενος θα ήθελε πολλά χρόνια για να το αποκτήσει.

Σε δύο τέτοιες οικογενειακές υποθέσεις αναφέρεται σήμερα το βασικό θέμα της «Εφ.Συν.». Η μία οικογένεια έχει έδρα της την Κρήτη και η άλλη τη Θεσσαλία. Και τα λεφτά είναι πολλά. Για όλα τα μέλη τους. Και σε ποια πολιτική περίοδο; Στην περίοδο διακυβέρνησης της Ν.Δ. με πρωθυπουργό τον Κυρ. Μητσοτάκη.

Κατά συνέπεια όσο κι αν ο πρωθυπουργός θέλει να κρυφτεί πίσω από τον ισχυρισμό ότι φταίει η διεφθαρμένη κοινωνία, στην πραγματικότητα εκείνο που αποδεικνύεται είναι πως ο ίδιος και η κυβέρνησή του έκαναν πολλά για τη διαφθορά της.

Οσο κι αν ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κρυφτεί πίσω από τον ισχυρισμό πως για όλα φταίει το βαθύ κράτος, εκείνο που αποδεικνύεται είναι πως ο ίδιος και η κυβέρνησή του έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το κάνουν πιο βαθύ. Κι αν ακόμη ο πρωθυπουργός πασχίζει να βρει ευθύνες σε όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι εκεί που οι προκάτοχοί του αδράνησαν εκείνος έδρασε και θριάμβευσε.

Με δυο λόγια το σκάνδαλο είναι εντελώς «γαλάζιο» και μητσοτακικό. Κι αν υπήρχαν τρύπες από το παρελθόν η κυβέρνησή του τις άνοιξε μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε άλλο. Οχι μόνο δεν διόρθωσε τίποτα, αλλά διόγκωσε όλα τα κακώς κείμενα και τα μετέτρεψε σε μάστιγα.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο καθρέφτης μιας πλευράς του πολιτικού συστήματος που σαπίζει και μιας πλευράς της κοινωνίας που η πολιτική της ηγεσία την τραβάει στον βούρκο για ίδιον πολιτικό όφελος. Σε αυτόν τον καθρέφτη το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη δεσπόζει.