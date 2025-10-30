Η Γκιλφόιλ έρχεται!

Η άφιξη της νέας πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα στις 31 Οκτωβρίου ή την 1η Νοεμβρίου, έχει δημιουργήσει ήδη υψηλές προσδοκίες τόσο σε πολιτικούς, διπλωματικούς αλλά και κοσμικούς κύκλους.

Η Γκιλφόιλ, η οποία ως γνωστόν ανήκει στο στενό περιβάλλον του προέδρου Τραμπ, όπως έχει γραφτεί επανειλημμένα, δεν διαθέτει ιδιαίτερα διπλωματικά εχέγγυα, καθώς δεν προέρχεται από το διπλωματικό σώμα. Ωστόσο, προσέρχεται στην Ελλάδα σε μια κρίσιμη περίοδο κατά στην οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο επικοινωνίας με τη διοίκηση Τραμπ, ποντάροντας στην ιδέα πως η νέα πρέσβης θα μπορούσε να ξεπαγώσει σε έναν βαθμό την κακή επικοινωνία που υπάρχει με τον Λευκό Οίκο.

Στη δεδομένη χρονική συγκυρία το ενδιαφέρον του αμερικανικού παράγοντα εστιάζεται κυρίως στα ενεργειακά έργα και ιδιαίτερα στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου, με τις ΗΠΑ να έχουν στόχο τη ραγδαία αύξηση μεταφοράς ενέργειας από τους σταθμούς της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη μέσω του «κεντρικού διαδρόμου». Γι’ αυτό το πρώτο τεστ της νέας ενοίκου της αμερικανικής πρεσβείας θα πραγματοποιηθεί το διήμερο (6-7 Νοεμβρίου) στην Αθήνα όπου θα λάβει χώρα το συνέδριο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC), το οποίο διοργανώνεται από το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση.

Στο συνέδριο θα παραστούν τόσο ο αρμόδιος Αμερικανός υπουργός Κρις Ράιτ όσο και ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος είχε βρεθεί στην Αθήνα πριν από λίγες εβδομάδες για να διερευνήσει την επάρκεια των υποδομών και τη διάθεση της Αθήνας να συμμετάσχει ενεργά στις διαδικασίες μεταφοράς του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο οι πρώτες κινήσεις της Κ. Γκιλφόιλ θα επικεντρωθούν στην προώθηση της ατζέντας της νέας αμερικανικής κυβέρνησης και στη στήριξη των διμερών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ.

Εμφαση θα δοθεί στην ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική συνεργασία και την ενίσχυση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκτός από την επισημοποίηση της εμπλοκής του αμερικανικού κολοσσού της Chevron στα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, σε εκκρεμότητα παραμένει ακόμη η ελληνική πρωτοβουλία 5X5 για την ενδεχόμενη διεξαγωγή ενός φόρουμ συνεργασίας στην περιοχή που θα μπορούσε να οδηγήσει ενδεχομένως σε μια πιο ουσιαστική συζήτηση για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, με την αρωγή πάντα της αμερικανικής διοίκησης. Αν και αυτό το ενδεχόμενο παραμένει ακόμη σε θεωρητικό επίπεδο.

Η επίδοση των διαπιστευτηρίων της κ. Γκιλφόιλ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, έχει προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου. Νωρίτερα, την 1η Νοεμβρίου το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί δεξίωση καλωσορίσματος στο πάρκο Ελευθερίας από μια οργάνωση με την ονομασία «ελληνο-ισραηλινή ομάδα φιλίας», στην οποία ωστόσο, συμφωνία με πληροφορίες, δεν πρόκειται να παραστεί η ίδια.

Μία ημέρα μετά τα διαπιστευτήρια η πρέσβης των ΗΠΑ θα παραθέσει δεξίωση προς τιμήν του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ και του υπουργού Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας που όπως προαναφέρθηκε θα βρίσκονται στην Αθήνα για να υπογράψουν ενεργειακές συμφωνίες.