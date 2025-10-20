Πώς «βλέπουν» κυβέρνηση και αντιπολίτευση την νίκη Ερχιουρμάν

Θετικές οι αντιδράσεις για τα αποτελέσματα των εκλογών στα Κατεχόμενα.

Ως νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση της Κύπρου στη βάση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, βλέπουν την επιλογή των Τουρκοκυπρίων να αναδείξουν ως νέο ηγέτη τους τον Τουφάν Ερχιουρμάν, κυβέρνηση, κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα ο Ερχιουρμάν έλαβε ποσοστό 62,33% έναντι του 35,72% που έλαβε ο Τατάρ, καταφέροντας τη μεγαλύτερη εκλογική επικράτηση στην ιστορία των τουρκοκυπριακών εκλογών μετά την εποχή του Ραούφ Ντεντκάς.

Γεραπετρίτης: Νέο κεφάλαιο ελπίδας για επανένωση

Σε δήλωση του, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής αναμέτρησης στα Κατεχόμενα χθες, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης μίλησε μεταξύ άλλων για ένα «νέο κεφάλαιο ελπίδας για επανένωση».

Αναλυτικά η δήλωση:

«Η βούληση των Τουρκοκυπρίων να αναδείξουν ως νέο ηγέτη τους τον Τουφάν Ερχιουρμάν ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επανένωση που θα εγγυάται την ειρήνη και ευημερία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε άοκνες προσπάθειες ώστε το Κυπριακό να επανέλθει, μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, στην ατζέντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις. Προσβλέπουμε στο να εργαστούμε από κοινού για το επόμενο βήμα στην επικείμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση. Οι διαιρέσεις δεν χωρούν στο σύγχρονο ταραγμένο διεθνές σκηνικό.

Η Κύπρος θα πρέπει να δώσει το οικουμενικό μήνυμα της σύνθεσης και της ενότητας».

Μάντζος: Ανοίγει ο δρόμος για τη συνέχιση της διαδικασίας λύσης του Κυπριακού

Τη συνέχιση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού υπογράμμισε ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ.

Όπως δήλωσε, «ανοίγει ο δρόμος για τη συνέχιση της διαδικασίας λύσης του Κυπριακού Προβλήματος, αποκλειστικά και μόνο εντός του πλαισίου που έχει χαράξει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τις σχετικές αποφάσεις και τα ψηφίσματά του».

Η δήλωση του Δημήτρη Μάντζου:

«Μετά την οριστικοποίηση της αποτύπωσης της βούλησης των Τουρκοκυπρίων, ανοίγει ο δρόμος για τη συνέχιση της διαδικασίας λύσης του Κυπριακού Προβλήματος, αποκλειστικά και μόνο εντός του πλαισίου που έχει χαράξει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τις σχετικές αποφάσεις και τα ψηφίσματά του.

Πλέον, πενήντα ένα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, είναι ιστορική αναγκαιότητα η επανένωση της Κύπρου και ο απόλυτος σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας και της ευρωπαϊκής ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, απέναντι στις παράνομες αιτιάσεις της Τουρκίας για διχοτόμηση του νησιού».

Φάμελλος: Η εκλογή Ερχιουμάν δημιουργεί θετικές προσδοκίες

Τη νίκη Ερχιουμάν στα Κατεχόμενα σχολίασε μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας ότι «δημιουργεί θετικές προσδοκίες».

«Η λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο είναι επιλογή ειρήνης και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», πρόσθεσε. Στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι «η Κύπρος δικαιούται ένα μέλλον χωρίς στρατεύματα κατοχής και εγγυήσεις τρίτων, με αμοιβαίο σεβασμό και ασφάλεια».

«Στηρίζουμε την άμεση επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στον Κραν Μοντανά, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ για τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα Αριστερά: Ανάσα διπλωματικής ελπίδας για την επίλυση του Κυπριακού

«Το μήνυμα των Τουρκοκυπρίων υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης δείχνει ότι η ομοσπονδιακή λύση παραμένει η μόνη δίκαιη και βιώσιμη προοπτική» ανέφερε η Νέα Αριστερά, σε μια πρώτη ανάγνωση του χθεσινού αποτελέσματος στα Κατεχόμενα.

Συγκεκριμένα η Νέα Αριστερά αναφέρει:

«Η Νέα Αριστερά υποδέχεται τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν ως μια ανάσα διπλωματικής ελπίδας για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Η επικράτηση ενός ηγέτη που υποστηρίζει τη δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία ανοίγει δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε μια εποχή που αναβιώνουν πολεμοχαρείς λογικές, το μήνυμα των Τουρκοκυπρίων υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης δείχνει ότι η ομοσπονδιακή λύση παραμένει η μόνη δίκαιη και βιώσιμη προοπτική. Η Ελλάδα οφείλει να στηρίξει ενεργά αυτή τη νέα δυναμική, για μια Κύπρο δημοκρατική και ειρηνική — παράδειγμα συνύπαρξης των λαών της περιοχής».