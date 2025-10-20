Αλέξης Τσίπρας: Θετική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στα Κατεχόμενα

Να αγωνιστούν όλοι, ιδιαίτερα όμως οι προοδευτικές δυνάμεις, για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή το εκλογικό αποτέλεσμα στην Κατεχόμενη Κύπρο. Και ζητά λύση του Κυπριακού, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, όπως διαμηνύει.
Ολόκληρη η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού έχει ως εξής:
«Το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στη Τουρκοκυπριακή κοινότητα αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Η απόφαση των τουρκοκυπρίων να ταχθούν υπέρ μιας λύσης ομοσπονδίας και επανένωσης της Κύπρου, δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Εύχομαι στον Τουφάν Ερχιουρμάν καλή δύναμη, στο δύσκολο έργο που καλείται να αναλάβει ως ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
Αξίζει όλοι να αγωνιστούμε - και ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις - για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους».
