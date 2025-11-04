Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - «Θολές» απαντήσεις Τσιάρα προς κάλυψη Μυλωνάκη

Επιχείρησε να πάρει πάνω του την καρατόμηση Σαλάτα, ισχυρίστηκε ότι ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού δεν εμπόδισε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Σε μια ημέρα γεμάτη χιονοστιβάδας εξελίξεων για το θέμα των ΕΛΤΑ, στη Βουλή είχαμε και μια εξαιρετικά σημαντική παρουσία στο πλαίσιο της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σήμερα ήταν η σειρά του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για να καθίσει στη θέση του μάρτυρα, με τον Κώστα Τσιάρα να υποπίπτει σε αντιφάσεις στην προσπάθειά του να καλύψει τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, Γιώργο Μυλωνάκη.

«Σαλάτα» για τον σαλάτα

Απαντώντας στις βολικές ερωτήσεις του εισηγητή της Ν.Δ., Μακάριου Λαζαρίδη, ο κ. Τσιάρας έσπευσε να πάρει πάνω του την καρατόμηση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, ο οποίος, πάντως, επέμεινε μόλις πριν από μερικές ημέρες ότι πίσω από την παραίτησή του βρίσκεται ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο κ. Σαλάτας δεν παρεμπόδισε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όμως, λίγο αργότερα δήλωσε «ο κ. Σαλάτας ήτανε καλός πρόεδρος μέχρι τη στιγμή που δήλωσε δημόσια ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Το γεγονός ότι στην πραγματικότητα επιχείρησε να εναντιωθεί στην ευρωπαϊκή εισαγγελία έστελνε ένα μήνυμα που ήταν εντελώς αντίθετο, με εμένα προσωπικά και με την κυβέρνηση, να συνεργαστούμε απολύτως με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ήταν ένα θέμα που προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτό από την κυβέρνηση. Και γι' αυτό το λόγο ζήτησα την παραίτηση του κ. Σαλάτα».

Ανάμεσα σε άλλα, κάλυψε τον κ. Καϊμακάμη που παραιτήθηκε πριν από μερικές ημέρες υπό το βάρος της κατακραυγής για την κατάθεσή του στην εξεταστική, υποστηρίζοντας ότι είναι ένας επιστήμονας πραγματικά υψηλού κύρους, που παραιτήθηκε για λόγους προσωπικής ευθιξίας. Τέθηκαν ζητήματα στην εξεταστική επιτροπή, ωστόσο αυτό που μπορώ να πω είναι ότι, τις κρίσιμες στιγμές του οργανισμού ο κ. Καϊμακάμης, με την υψηλή ειδική του γνώση, ήταν αυτός που έδινε τις βοήθειες και τις λύσεις στο οργανισμό, ανέφερε ο κ. Τσιάρας.

Είναι ή δεν είναι σκάνδαλο;

Μπερδεμένη, πάντως, ήταν και η απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ) για το εάν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Κώστας Τσιάρας έκανε λόγο για «μια εξόχως προβληματική υπόθεση» για να προσθέσει ότι «ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε παθογένειες δεκαετιών και να φτάσουμε την προσπάθεια αυτή μέχρι τέλους για να δημιουργήσουμε μία νέα συνθήκη διαφάνειας και δικαιοσύνης»

Σημειώνεται, πάντως, ότι η εκτίμηση του εισηγητή της Ν.Δ., Μακάριου Λαζαρίδη, είναι ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι τα τέλη Νοέμβρη η προκαταβολές

Παράλληλα, ο υπουργός δήλωσε κατά την κατάθεσή του ότι μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου ο ΟΠΕΚΠΕ αναμένεται να πληρώσει την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες ύψους 500 -600 εκατ. ευρώ καθώς και το Μέτρο 23, ύψους 178 εκατ. ευρώ.

«Εφόσον εγκριθεί η πρόταση του Action plan 2, κάτι που δεν θα γίνει απόψε αλλά μετά από 3, 4, 5 μέρες, ο σχεδιασμός του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να πληρώσει μέχρι τέλος του μήνα τη βασική μίσθωση, που είναι 500 με 600 εκατ. ευρώ και αν είναι δυνατόν να πληρώσουμε και την στήριξη από το Μέτρο 23 που είναι άλλα 178 εκατ. ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας.

«Οι τρεις παραδοχές στην Εξεταστική Επιτροπή»

Μετά το πέρας της κατάθεσης του υπουργού, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στην εξεταστική, Βασίλης Κόκκαλης, με ανακοίνωσή του αναφέρει πως από αυτή προκύπτουν τρεις παραδοχές:

Πρώτον, καταρρίπτεται το ψέμα ότι τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα τα έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



Δεύτερον, ο κ. Τσιάρας διαψεύδει τον ίδιο τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κ. Ζαλίδη, ότι δεν ήταν επιστημονικός υπεύθυνος και άρα δεν είχε κώλυμα με τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Και τρίτον, καταργούν σε λίγες ημέρες την υπουργική απόφαση Λιβανού, σύμφωνα με την οποία οι νησιώτες παίρνουν επίσημα βοσκοτόπια από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Πανηγυρίζουν οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις πηγές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρουν ότι σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο υπουργός προκύπτει «ένα εντελώς ενισχυμένο πλαίσιο λειτουργίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με έμφαση στη διαφάνεια, την τήρηση των κανόνων και τον έλεγχο των διαδικασιών, όπως δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν φέρνει η κυβέρνηση».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «η βασική διαπίστωση ήταν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις στελέχωσης και ψηφιακής υποδομής. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του Action Plan, με 45 αρχικά σημεία που στη συνέχεια αυξήθηκαν σε 54 σημεία συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός δεν θα απωλέσει την ευρωπαϊκή πιστοποίησή του.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ τέθηκε υπό συνεχή επιτήρηση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να παρακολουθείται βήμα προς βήμα η εφαρμογή των δεσμεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας ο στόχος ήταν να μην υπάρξει καμία διακινδύνευση των ευρωπαϊκών πόρων που κατευθύνονται στους Έλληνες αγρότες».

Κατά τις πηγές της ΝΔ, «ειδική μνεία έκανε ο υπουργός στις συναντήσεις του με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θέτοντας τον εαυτό του και το υπουργείο πλήρως στη διάθεσή της, προκειμένου να διερευνηθούν με απόλυτη διαφάνεια τα ζητήματα που τέθηκαν υπό εξέταση. Η συνεργασία αυτή ουσιαστικά σηματοδότησε ένα τέλος στην εποχή της καχυποψίας και την αρχή μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες που έφτασαν στο υπουργείο διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη, ενώ δόθηκε εντολή να πραγματοποιούνται ενδελεχείς έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή. Για παράδειγμα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός οι έλεγχοι στα οικολογικά σχήματα αποκάλυψαν μεγάλο αριθμό δικαιούχων με πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά, και η υπόθεση ήδη βρίσκεται στη Δικαιοσύνη. Αντίστοιχα, όταν εντοπίστηκαν υπερβολικοί αριθμοί στα βιολογικά, αποφασίστηκε άμεση αναστολή των πληρωμών.

Όπως τόνισε ο υπουργός, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένας προβληματικός οργανισμός, γιατί κουβαλούσε παθογένειες της ελληνικής πολιτείας: απουσία κτηματολογίου, ελλιπείς βοσκοτοπικούς χάρτες, ασαφή πλαίσια αρμοδιοτήτων και περιορισμένα εργαλεία ελέγχου.

Σήμερα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε τροχιά θεσμικής ανασυγκρότησης. Το υπουργείο έχει ανακτήσει την αρμοδιότητα για τους βοσκοτοπικούς χάρτες και αναμένεται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Κοινωνία της Πληροφορίας, ώστε να ολοκληρωθεί ένα έργο που καθυστερεί εδώ και χρόνια.

Με λίγα λόγια, η νέα πολιτική ηγεσία επέλεξε να φέρει διαφάνεια, λογοδοσία και να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τους έντιμους αγρότες, διατηρώντας τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων», καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.