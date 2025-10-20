Τυχεροπούλου: Το on-line σύστημα «γεννούσε» ελέγχους και εκθέσεις

Απειλές εναντίον της ανέφερε, μεταξύ άλλων, η υπάλληλος του οργανισμού • Στο λογισμικό, όπως είπε, ξαφνικά εμφανίζονταν νέοι έλεγχοι και πορίσματα, τα οποία το οδηγούσαν να ενεργοποιήσει τη διαδικασία ηλεκτρονικών πληρωμών υπέρ ΑΦΜ τα οποία ελέγχονταν και δεν θα έπρεπε να πληρωθούν

Στην σοβαρή αναφορά ότι το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ «παρήγαγε» ελέγχους και έτσι, οι αρχικοί δικοί της έλεγχοι ακυρώνονταν και οι νέοι έλεγχοι περνούσαν, και οδηγούσαν σε πληρωμή δεσμευμένων ΑΦΜ, προχώρησε τη Δευτέρα η υπάλληλος του οργανισμού Παρασκευή Τυχεροπούλου, στο πλαίσιο της κατάθεσής της, ως μάρτυρα κατηγορίας, στη δίκη του πρώην προέδρου Δημήτρη Μελά και της πρώην διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων Αθανασίας Ρέππα. Η δίκη ξεκίνησε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Ανέφερε επίσης ότι δέχτηκε λεκτική επίθεση από συγκεκριμένο ελεγχόμενο παραγωγό του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Γιώργο Ξυλούρη, είπε δηλαδή στην κατάθεσή της: «Με πλησίασε ο κ. Ξυλούρης και μου είπε θυμωμένος πως, αν είναι να κλείσει το σπίτι του, θα το κάνει ο ίδιος». Εκτός αυτού, ερωτώμενη αν δέχθηκε και απειλές, απάντησε θετικά.

Κατέθεσε ότι είχε συντάξει πορισματική έκθεση για μία σειρά ελέγχων, που είχε παραγγείλει ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας. Την έκθεση αυτή την παρέδωσε στην Καλλιόπη Αδαμοπούλου, ώστε να την δώσει με τη σειρά της στον κ. Βάρρα. Ο κ. Βάρρας είχε δώσει εντολή τα αποτελέσματα των ελέγχων να σταλούν στη δικαιοσύνη. Τον Νοέμβριο του 2020, όμως ο κ. Βάρρας αποχώρησε από τον οργανισμό, με αποτέλεσμα η ίδια να λάβει email από τον γενικό διευθυντή Βασίλη Λαμπρόπουλο να παραδώσει τους φακέλους των ελέγχων στον κ. Μελά και στην κ. Ρέππα. Ο κ. Μελάς τελικά διαδέχθηκε τον κ. Βάρρα στην προεδρία του οργανισμού.

Τα δύο υπόδικα στελέχη κατηγορούνται πως «εξαφάνισαν» αυτή την πορισματική έκθεση. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπεξαγωγή εγγράφων, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, πράξεις τις οποίες φέρονται να τέλεσαν από κοινού. Δεδομένου ότι η έκθεση ελέγχων των συγκεκριμένων ΑΦΜ που εξετάζονταν, την οποία είχε παραδώσει η κ. Τυχεροπούλου στον κΔ. Μελά «εξαφανίστηκε», εξετάστηκε αναλυτικά το πως καταχωρούνται οι ίδιοι οι έλεγχοι στο σύστημα. Η κ. Τυχεροπούλου κατέθεσε πώς όταν καταχωρείται ένας έλεγχος στο σύστημα και έχει ευρήματα, κανονικά δεν θα έπρεπε να προχωρήσει σε πληρωμή.

Σε σχετική ερώτηση του συνηγόρου του κ. Μελα Γρήγορη Δαλμά, διευκρίνισε ότι έλεγχος, ακόμη και αν ακυρωθεί, παραμένει στο σύστημα. Ωστόσο, υπήρξε περίπτωση που στο σύστημα βρίσκονταν οχτώ ακυρωμένοι έλεγχοι. Άρα δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθεί ποιος ήταν ο αρχικός δικός της έλεγχος, όπως είπε.

Κατήγγειλε επίσης ότι δίπλα στα δικούς της ελέγχους, έμπαινε ο κωδικός «-1». Αυτοί οι έλεγχοι, διαπίστωσε ότι δεν λαμβάνονταν υπόψη από το σύστημα. Το πρόβλημα, όπως κατέθεσε η κ. Τυχεροπούλου, είναι ότι το σύστημα «παρήγαγε» εκθέσεις ή «γεννούσε» εκθέσεις, δηλαδή ότι ενώ είχε τοποθετήσει τον είχε αναρτήσει τον έλεγχό της, διαπίστωσε εκ των υστέρων ότι στο σύστημα φαίνονταν κάτω από το δικό της έλεγχο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, όγδοος έλεγχος., άλλοι άκυροι, άλλοι έγκυροι. Έτσι το αποτέλεσμα ήταν να μην μπορεί κάποιος να καταλάβει τι γίνεται και ποιος είναι ο σωστός έλεγχος.

Η κ. Τυχεροπούλου δήλωσε, ακόμη, ερωτηθείσα από τον κ. Δαλμά, ότι ο αρχικός έλεγχος της στα εν λόγω ΑΦΜ έγινε με βάση την κοινή λογική και όχι με βάση την εγκύκλιο, διότι η ισχύουσα εγκύκλιος όταν είχε αναλάβει ο Γρηγόρης Βάρρας πρόεδρος του οργανισμού και παρήγγειλε τους ελέγχους, «από την πράξη αποδείχθηκε πως ήταν ελαστική». Η κ. Τυχεροπούλου κατέθεσε συγκεκριμένα πως ο κ. Βάρρας όρισε μία επιτροπή 5 ατόμων μεταξύ των οποίων και η ίδια. Την ρώτησαν γιατί την επέλεξε και είπε ότι «πιστεύει ότι επιλέχθηκε επειδή δεν είχαν γίνει κρίσεις.

Και επειδή ουσιαστικά δεν ανήκε σε αυτά τα στελέχη τα οποία ήταν από το 2011 στον οργανισμό και είχαν όλες τις θέσεις, άρα ήταν, ας το πούμε, εκτός του συστήματος». Μάλιστα, σημείωσε ότι υπήρχαν αντιδράσεις στην ανάθεση σε εκείνη και ότι κατόπιν πιέσεων ουσιαστικά διευρύνθηκε η επιτροπή που θα ερευνούσε τα 99 ΑΦΜ και από 5μελής έγινε 11μελής. Τέλος υπογράμμισε ότι όταν ανέλαβε, κανονικά θα έπρεπε να στείλει ο κ. Βάρρας και τις οδηγίες ελέγχου, αυτές όμως καθυστέρησαν και μέχρι να σταλούν, είχε ελέγξει βάσει κοινής λογικής όλο το δείγμα των 99 ΑΦΜ και όχι μόνο όσα είχαν ανατεθεί στην ίδια.