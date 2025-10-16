Ήξεις αφήξεις από τη διευθύντρια Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πυρά κατά της πρώην διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου, Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και του πρώην προέδρου Ευάγγελου Σημανδράκου, εξαπέλυσε στην κατάθεσή της η διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού, Σταυρούλα Κουρμέντζα.

Η μάρτυρας, που εργάζεται επί 23 χρόνια στον Οργανισμό και αυτοπροσδιορίστηκε στην Επιτροπή ως «το βαρύ πυροβολικό των ελέγχων», κατέθεσε ότι τον Δεκέμβριο του 2023 πληρώθηκαν δεσμευμένοι ΑΦΜ, τους οποίους είχε ελέγξει η κ. Τυχεροπούλου με τον κ. Θεοδωρόπουλο και στη συνέχεια οι συγκεκριμένοι ΑΦΜ δεσμεύτηκαν ξανά. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και του Γιώργου Ξυλούρη (του «Φραπέ»), για την οικογένεια του οποίου είπε ότι έλαβε μέσα στο 2023 108.253 ευρώ «χωρίς να γνωρίζουμε τι δικαιολογητικά είχαν κατατεθεί». Προσκόμισε μάλιστα στην Επιτροπή σχετική βεβαίωση της εφορίας.

Αφωνοι

Σε ερώτηση εάν καλώς πληρώθηκε ο Γ. Ξυλούρης, απάντησε ότι η συγκεκριμένη πληρωμή «δεν ήταν ορθή διότι τραβήχτηκαν 30.000 ευρώ» ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ωστόσο, όταν η μάρτυρας ρωτήθηκε από τον κ. Καζαμία για το ίδιο θέμα, υποστήριξε πως η ίδια προχώρησε σε έλεγχο τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, δηλαδή έναν μήνα πριν από την πληρωμή, στην κτηνοτροφική μονάδα του κ. Ξυλούρη και τα βρήκε όλα εντάξει.

Για το μπάχαλο με τους ελέγχους ανέφερε ότι υπήρχαν «δύο μέτρα και δύο σταθμά». «Τα δεσμευμένα ΑΦΜ είναι 7.786», είπε. Από αυτά, το 80% ήταν πληρωμένα. Υπήρχε excel “Μήτσος” και ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι ο Μήτσος. Τυχεροπούλου και Θεοδωρόπουλος είχαν κάνει μόνοι τους τον έλεγχο. Δεν υπήρχαν πρακτικά ή αρχεία δεσμεύσεων. Μη τηρώντας σωστή διαδικασία, έβγαλαν ένα αποτέλεσμα ελέγχων που αποτυπώθηκε στις πληρωμές. Το 80% των ΑΦΜ αυτών πληρώθηκε», πρόσθεσε.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης μάλιστα έμειναν άφωνοι καθώς την άκουσαν να λέει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο στον Οργανισμό και ότι δεν συμφωνεί με την εκτίμηση της κυρίας Κοβέσι που μίλησε για διαφθορά και για κλοπή των ευρωπαϊκών πόρων στις πλάτες των αγροτών. «Υπάρχουν μικρά και μεγάλα σκάνδαλα» ήταν η απάντησή της στην επιμονή της Μιλένας Αποστολάκη να τοποθετηθεί.

Η Σταυρούλα Κουρμέντζα έπεφτε συνεχώς σε αντιφάσεις. Ενώ δήλωσε στην Επιτροπή ότι ο κ. Μπαμπασίδης δεν έπαιρνε επιδότηση, στις συνομιλίες της φέρεται να μιλάει για δικά του στρέμματα. Ενώ δήλωσε ότι δεν ξέρει την οικογένεια Παπαδάκη, φέρεται να μιλάει στο τηλέφωνο για δικούς της ελέγχους. Είστε «αναξιόπιστη» μάρτυρας, ήταν το σχόλιο της Διαμάντως Μανωλάκου.

Τον εξέθεσαν

Οι μεγάλες αντιφάσεις της σχολιάστηκαν αρνητικά από την αντιπολίτευση και για τη σχέση της με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Κυρ. Μπαμπασίδη, για τον οποίο ενώ είπε ότι έχουν «ελάχιστα φιλική σχέση», στις συνομιλίες τους εκείνη τον αποκαλεί συνεχώς «αφεντικούλη».

«Η ομολογία της κυρίας Κουρμέντζα ότι πληρώθηκαν ΑΦΜ χωρίς ολοκληρωμένους ελέγχους συνιστά ευθεία παραδοχή θεσμικής εκτροπής και ύπαρξης σκανδάλου» ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. «Μοιάζει να βρίσκεται σε “εντεταλμένη υπηρεσία” να αποδομήσει την αξιοπιστία των καταγγελιών της Τυχεροπούλου και κατ’ επέκταση την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Νωρίτερα στην Επιτροπή κατέθεσε ο νυν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργος Ζαλίδης, ο οποίος δήλωσε αδυναμία να δώσει χρονοδιάγραμμα καταβολής των επιδοτήσεων λέγοντας ότι βλέπει «δύσκολο έως αδύνατο» το ενδεχόμενο να γίνουν οι πληρωμές εντός του Οκτωβρίου. Αμέσως μετά κι ενώ είχαν φουντώσει οι αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξέθεσε τον αντιπρόεδρο ανακοινώνοντας ότι ξεκίνησαν οι πρώτες πληρωμές των αγροτών.