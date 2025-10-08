Αθήνα, 19°C
Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου, 2025
Δημήτρης Κυριαζίδης
Περασμένα ξεχασμένα - Και ο Κυριαζίδης επέστρεψε στην ΚΟ της Ν.Δ.

efsyn.gr
Επτά μήνες είναι... αρκετοί για να ξεχαστεί η σεξιστική επίθεσή του στην Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σεξιστικές και τραμπουκικές συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές από τη Νέα Δημοκρατία. Τουλάχιστον δεν γίνονται ανεκτές για... λίγους μήνες, καθώς ο Δημήτρης Κυριαζίδης, ο βουλευτής που είχε προκαλέσει κατακραυγή όταν είπε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου «κάνε κανένα παιδί» επέτρεψε, πλέον, στις ανοιχτές αγκάλες της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας.

Ο βουλευτής Δράμας είχε διαγραφεί τον περασμένο Μάρτιο μετά τη χυδαία επίθεσή του προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, όμως, ΄πως φαίνεται, επτά μήνες είναι αρκετοί για να υπάρξει... μετάνοια και σήμερα το πρωί έγινε γνωστό ότι ο κ. Κυριαζίδης επέστρεψε στην Ν.Δ, η οποία αριθμεί, πλέον, 156 βουλευτές.

Σημειώνεται πως αυτή είναι η δεύτερη φορά που στη Νέα Δημοκρατία λένε «περασμένα ξεχασμένα», καθώς τον Δεκέμβριο του 2024 είχε επιστρέψει και ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος είχε κάτσει «στον πάγκο» για πέντε μήνες μετά την τραμπούκικη επίθεσή του σε υπάλληλο αεροδρομίου.

 

 

Περασμένα ξεχασμένα - Και ο Κυριαζίδης επέστρεψε στην ΚΟ της Ν.Δ.

