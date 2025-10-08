Περασμένα ξεχασμένα - Και ο Κυριαζίδης επέστρεψε στην ΚΟ της Ν.Δ.

Σεξιστικές και τραμπουκικές συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές από τη Νέα Δημοκρατία. Τουλάχιστον δεν γίνονται ανεκτές για... λίγους μήνες, καθώς ο Δημήτρης Κυριαζίδης, ο βουλευτής που είχε προκαλέσει κατακραυγή όταν είπε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου «κάνε κανένα παιδί» επέτρεψε, πλέον, στις ανοιχτές αγκάλες της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας.
Ο βουλευτής Δράμας είχε διαγραφεί τον περασμένο Μάρτιο μετά τη χυδαία επίθεσή του προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, όμως, ΄πως φαίνεται, επτά μήνες είναι αρκετοί για να υπάρξει... μετάνοια και σήμερα το πρωί έγινε γνωστό ότι ο κ. Κυριαζίδης επέστρεψε στην Ν.Δ, η οποία αριθμεί, πλέον, 156 βουλευτές.
Σημειώνεται πως αυτή είναι η δεύτερη φορά που στη Νέα Δημοκρατία λένε «περασμένα ξεχασμένα», καθώς τον Δεκέμβριο του 2024 είχε επιστρέψει και ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος είχε κάτσει «στον πάγκο» για πέντε μήνες μετά την τραμπούκικη επίθεσή του σε υπάλληλο αεροδρομίου.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας