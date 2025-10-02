Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
18°C
19.5° 17.4°
3 BF
91%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
17.3° 14.8°
3 BF
81%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
24.0° 18.8°
2 BF
75%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
22°C
21.9° 21.9°
4 BF
56%
Βέροια
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
13°C
12.6° 12.6°
2 BF
94%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
7°C
7.4° 7.4°
3 BF
100%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.2° 18.2°
2 BF
81%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.8° 26.1°
4 BF
38%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.9° 21.6°
3 BF
49%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
23°C
23.4° 23.4°
3 BF
53%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.7° 17.7°
0 BF
88%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
3 BF
73%
Λάρισα
Ψιχάλες μικρής έντασης
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
94%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.3° 15.6°
1 BF
94%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.6° 25.8°
3 BF
59%
Χαλκίδα
Ψιχάλες μικρής έντασης
18°C
17.8° 17.7°
0 BF
94%
Καβάλα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
16.0° 15.3°
3 BF
84%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
14.2° 14.2°
3 BF
86%
Καστοριά
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
10°C
10.2° 10.2°
0 BF
95%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου, 2025
Milonakis_1020
EUROKINISSI

Καθυστερήσεις παίζει η ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον Μυλωνάκη

ΒΟΥΛΗ
efsyn.gr
Απέρριψε η γαλάζια πλειοψηφία το αίτημα της αντιπολίτευσης για άμεση κλήση του Μυλωνάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ • Θα τον συμπεριλάβουν λένε στον επόμενο κατάλογο μαρτύρων • Δεν «βλέπουν» πάντως πολιτικό ή ποινικό θέμα με τον Μυλωνάκη.

Συνεχίζει ακάθεκτη τις μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκάνδαλου του ΟΠΕΚΕΠΕ η Νέα Δημοκρατία, καθώς η γαλάζια πλειοψηφία της εξεταστικής επιτροπής απέρριψε ακόμη μια φορά το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης να κληθεί ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης, να καταθέσει ως μάρτυρας. 

Η επιστολή του κ. Μυλωνάκη κινείται στα όρια του επικοινωνιακού πυροτεχνήματος, καθώς τα γαλάζια μέλη της εξεταστικής ανέφεραν πως θα καλέσουν τον κ. Μυλωνάκη, αλλά αυτό δεν θα γίνει άμεσα, καθώς θα προηγηθεί η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των καταθέσεων και θα συμπεριληφθεί στον επόμενο κατάλογο μαρτύρων, έτσι όπως τουλάχιστον ενημέρωσαν.

Έτσι, απορρίφθηκε το αίτημα της άμεσης κλήσης του, στον απόηχο των καταγγελιών πως γνώριζε εδώ και χρόνια για τα γαλάζια αλισβερίσια με τις αγροτικές επιδοτήσεις και το εκμεταλλευόταν κατά το δοκούν.

Το επιχείρημα της κυβερνητικής πλειοψηφίας ήταν ότι από τις έως τώρα καταθέσεις «δεν έχει προκύψει κανένα πολιτικό ή ποινικό θέμα», πιστό στην έως τώρα κυβερνητική γραμμή, που έχει ως σκοπό να βάλει ταφόπλακα στο γαλάζιο δυσώδες σκάνδαλο.

Σημειώνεται ότι αυτή την ώρα καταθέτει στην εξεταστική ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Καθυστερήσεις παίζει η ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον Μυλωνάκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual