Καθυστερήσεις παίζει η ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον Μυλωνάκη

Απέρριψε η γαλάζια πλειοψηφία το αίτημα της αντιπολίτευσης για άμεση κλήση του Μυλωνάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ • Θα τον συμπεριλάβουν λένε στον επόμενο κατάλογο μαρτύρων • Δεν «βλέπουν» πάντως πολιτικό ή ποινικό θέμα με τον Μυλωνάκη.

Συνεχίζει ακάθεκτη τις μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκάνδαλου του ΟΠΕΚΕΠΕ η Νέα Δημοκρατία, καθώς η γαλάζια πλειοψηφία της εξεταστικής επιτροπής απέρριψε ακόμη μια φορά το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης να κληθεί ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης, να καταθέσει ως μάρτυρας.

Η επιστολή του κ. Μυλωνάκη κινείται στα όρια του επικοινωνιακού πυροτεχνήματος, καθώς τα γαλάζια μέλη της εξεταστικής ανέφεραν πως θα καλέσουν τον κ. Μυλωνάκη, αλλά αυτό δεν θα γίνει άμεσα, καθώς θα προηγηθεί η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των καταθέσεων και θα συμπεριληφθεί στον επόμενο κατάλογο μαρτύρων, έτσι όπως τουλάχιστον ενημέρωσαν.

Έτσι, απορρίφθηκε το αίτημα της άμεσης κλήσης του, στον απόηχο των καταγγελιών πως γνώριζε εδώ και χρόνια για τα γαλάζια αλισβερίσια με τις αγροτικές επιδοτήσεις και το εκμεταλλευόταν κατά το δοκούν.

Το επιχείρημα της κυβερνητικής πλειοψηφίας ήταν ότι από τις έως τώρα καταθέσεις «δεν έχει προκύψει κανένα πολιτικό ή ποινικό θέμα», πιστό στην έως τώρα κυβερνητική γραμμή, που έχει ως σκοπό να βάλει ταφόπλακα στο γαλάζιο δυσώδες σκάνδαλο.

Σημειώνεται ότι αυτή την ώρα καταθέτει στην εξεταστική ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς.