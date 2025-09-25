Τι απαντά η Τυχεροπούλου στον Μπαμπασίδη για το ερμάριο και τα αλυσοπρίονα

Ο δικηγόρος της κ. Τυχεροπούλου αναφέρει σε δήλωσή του πως ο κ. Μπαμπασίδης κατηγόρησε δύο φορές ψευδώς την πελάτισσά του • Υπενθύμισε σε Σαλάτα και Μπαμπασίδη πως οι καταθέσεις γίνονται ενόρκως.

Η νομική υπεράσπιση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία δέχτηκε ξανά επίθεση από πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, εκθέτοντας ακόμη περισσότερο τους ήδη εκτεθειμένους προέδρους.

Αυτή την φορά, ο δικηγόρος της κ. Τυχεροπούλου, Αντώνης Βαγιάνος, σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαντά στις κατηγορίες που επέρριψε στην πελάτισσά του ο κ. Μπαμπασίδης, ο οποίος ξέχασε ποιος είναι ο «Μάκης», ο «φραπές» και ο «χασάπης», κατά τη διάρκεια κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή για το δυσώδες σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Βαγιάνος αποκαλύπτει πως ο κ. Μπαμπασίδης στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ακούγεται να συνωμοτεί με συνεργάτιδα και στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να αποκρυβεί η υπογραφή του από ιεραρχικές προσφυγές, τις οποίες κατήγγειλε στην εξεταστική πως η κ. Τυχεροπούλου είχε κάνει παρανόμως.

Βέβαια, στην εξεταστική παραδέχτηκε πως είχε βάλει την υπογραφή του.

Όσον αφορά το ερμάριο της κ. Τυχεροπούλου, στο οποίο σύμφωνα με τον κ. Μπαμπασίδη υπήρχαν στοιχεία αναφορικά με παράνομες πληρωμές, ο δικηγόρος της κ. Τυχεροπούλου αναφέρει πως ο δικαστικός επιμελητής όταν έφτασε στα γραφεία βρήκε το ερμάριο ανοιχτό, διαψεύδοντας τον κ. Μπαμπασίδη πως η διάρρηξη της ντουλάπας έγινε ενώπιον δικαστικού επιμελητή.

Ο κ. Βαγιάνος υπενθυμίζει στον κ. Σαλάτα αλλά και τον κ. Μπαμπασίδη πως οι καταθέσεις τους γίνονται ενόρκως, στέλνοντάς και σαφές μήνα στους επόμενους μάρτυρες να μην ψεύδονται όπως και οι προαναφερθέντες.