«Με την παραίτηση Τσίπρα κλείνει ένας μεγάλος ιστορικός κύκλος»

Την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα, σχολιάζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για ενότητα της Αριστεράς και την ανάγκη συγκρότησης Λαϊκού Μετώπου, με συμμαχίες απέναντι στην Δεξιά του Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται πως ο πρώην πρωθυπουργός, μιλώντας στην «Εφημερίδα των Συντακτών», στην πρώτη του συνέντευξη από το 2023, τόνισε την ανάγκη ανανέωσης του πολιτικού σκηνικού, αναφερόμενος και στην Αριστερά, τονίζοντας πως αυτό πρέπει να γίνει με όρους κοινωνίας, «εκεί έξω» και όχι με όρους εργαστηρίου, «εδώ μέσα».

Συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στον Τάσο Παππά και τον Νίκο Παπαδημητρίου. Είναι η πρώτη συνέντευξη που παραχωρεί από το 2023 σε ελληνική εφημερίδα.https://t.co/nGILbcHpt3 — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 11, 2025

Ο Αλέξης Χαρίτσης βλέπει με την παραίτηση του Αλ. Τσίπρα να «κλείνει ένας μεγάλος ιστορικός κύκλος», όπως τονίζει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του.

«Και πρέπει να πω ότι είμαι περήφανος για όσα σημαντικά πετύχαμε ως Αριστερά σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Αλλά στέκομαι και αυτοκριτικά για όσα δεν κάναμε», προσθέτει και σχολιάζει πως πρέπει να μιλάμε «για την πολιτική του σήμερα», για «το καθεστώς Μητσοτάκη» που «διαλύει τη χώρα [...] μακροπρόθεσμα».

Επαναλαμβάνοντας πως η μόνη απάντηση είναι μια μετωπική σύγκρουση με τις πολιτικής της Δεξιάς, τόνισε πως η λύση θα έρθει μόνο από «μια ισχυρή, ενωτική, πληθυντική Αριστερά» και όχι από «μια δύναμη που λέει στον καθένα αυτό που θέλει να ακούσει και τελικά δεν κάνει τίποτα για να μην δυσαρεστήσει κανέναν».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, σχολιάζει το επεισόδιο μεταξύ της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς, Έφης Αχτσιόγλου και της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, με αφορμή την παρουσία του Γιώργου Τζιλιβάκη σε πρόσφατη συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Πρόκειται για ένα θέμα που έχει αναδείξει η «Εφημερίδα των Συντακτών» (διαβάστε: Απόφαση-χαστούκι για το υπουργείο Εργασίας) και που αποτυπώνει πλήρως τον τρόπο που λειτουργεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε άκυρη την τοποθέτηση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, Γ. Τζιλιβάκη. Μάλιστα, η σχετική απόφαση έχει δημοσιευτεί από το καλοκαίρι, αλλά το υπουργείο Εργασίας επέλεξε τη... σιωπή.

«Ο διάλογος Αχτσιόγλου-Κεραμέως είναι χαρακτηριστικός: Από τη μία πλευρά, η υπεράσπιση των εργαζομένων με παράθεση στοιχείων από ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς που λένε ότι στη χώρα αυτή οι εργαζόμενοι βγάζουν λίγα και οι επιχειρήσεις πάρα πολλά. Και από την άλλη, η γνωστή συνταγή: χάχανα, κοπτορραπτική και το προκάτ non-paper που "όλα πάνε καλά". Φυσικά πάνε. Φτάνει να είσαι τρόφιμος του "επιτελικού" κράτους», σχολιάζει ο Αλέξης Χαρίτσης.