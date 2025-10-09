Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
23.0° 21.2°
3 BF
44%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
22°C
23.1° 20.4°
3 BF
39%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
22°C
22.0° 21.6°
2 BF
50%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
21°C
20.9° 20.9°
1 BF
37%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
64%
Βέροια
Αίθριος καιρός
23°C
23.2° 23.2°
1 BF
45%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
18°C
18.4° 18.4°
3 BF
32%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
21°C
21.5° 21.5°
2 BF
51%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.8° 20.8°
2 BF
43%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.9° 18.8°
3 BF
68%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
43%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
20°C
19.7° 19.3°
2 BF
60%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
60%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
22°C
21.8° 21.8°
1 BF
43%
Λαμία
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 20.1°
2 BF
46%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.8° 21.0°
3 BF
65%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.2° 21.8°
3 BF
37%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.6° 20.3°
3 BF
55%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 20.8°
2 BF
54%
Καστοριά
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.3° 21.3°
0 BF
44%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου, 2025
SKY express

SKY express: Καλωσορίζει ένα ακόμη νέο, υπερσύγχρονο Airbus, ενισχύοντας τον νεότερο στόλο αεροπορικής στην Ελλάδα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Με μία θερμή υποδοχή, υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού αερομεταφορά SKY express καλωσόρισαν το 15ο Airbus και 29ο αεροσκάφος συνολικά - ένα υπερσύγχρονο Airbus Α320neo, απευθείας από το εργοστάσιο παραγωγής της Airbus στην Τουλούζη.

Η άφιξη του σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και επιβεβαιώνει τη στρατηγική της επιλογή να επενδύει σταθερά σε αεροσκάφη προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας.

Με την προσθήκη του Airbus A320neo, η SKY express παραμένει η μοναδική αεροπορική με τον νεότερο στόλο αεροσκαφών στην Ελλάδα, με μέσο όρο ηλικίας μόλις 3,8 έτη για τα Airbus neo. Η επένδυση σε έναν σύγχρονο και αξιόπιστο στόλο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οράματος της εταιρείας για συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών της, με επίκεντρο πάντα τον επιβάτη.

Tο νέο αεροσκάφος διαθέτει άνετα, δερμάτινα καθίσματα, ενσωματωμένες θύρες USB, 50% μικρότερο αποτύπωμα θορύβου και κινητήρες τελευταίας τεχνολογίας CFM LEAP-1A, οι οποίοι προσφέρουν 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και 20% χαμηλότερες εκπομπές CO2 σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εταιρεία πρόσφατα ανακοίνωσε και την ένταξη έξι (6) νέων διεθνών προορισμών στο δίκτυό της, στο πλαίσιο της στρατηγικής της εξωστρέφειας και διεθνούς ανάπτυξης, φτάνοντας συνολικά τους 27 διεθνείς προορισμούς.

Παράλληλα, παραμένει η μοναδική ελληνική αεροπορική εταιρεία, που καλύπτει το μεγαλύτερο δίκτυο 33 προορισμών εντός Ελλάδας.

Ο κ. Γιώργος Λιούμπης, General Manager της SKY express δήλωσε: “Η παραλαβή του νέου Airbus A320neo αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη διαρκή μας πορεία εξέλιξης. Για εμάς, κάθε νέο αεροσκάφος είναι κάτι περισσότερο από μια επένδυση, είναι μια δέσμευση προς τον επιβάτη και το περιβάλλον. Η SKY express είναι μια εταιρεία που δεν συμβιβάζεται. Εξελισσόμαστε με συνέπεια, επενδύουμε στα καλύτερα και προχωρούμε πάντα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον».

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
SKY express: Καλωσορίζει ένα ακόμη νέο, υπερσύγχρονο Airbus, ενισχύοντας τον νεότερο στόλο αεροπορικής στην Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual