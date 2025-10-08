Δρίτσας αντί Τσίπρα κι επισήμως - Στους 12 βουλευτές η Νέα Αριστερά, στους 25 ο ΣΥΡΙΖΑ

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς εντάχθηκε ο Θεόδωρος Δρίτσας, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα σήμερα βουλευτής Α' Πειραιώς του ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας την έδρα που άφησε ο Αλέξης Τσίπρας με την παραίτησή του.
Μετά την ορκωμοσία του το πρωί της Τετάρτης, ο κ. Δρίτσας απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία δήλωσε ανεξάρτητος βουλευτής.
Ακολούθησε επιστολή του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, στον πρόεδρο της Βουλής, με την οποία δήλωσε ότι ο κ. Δρίτσας προσχωρεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και ακολούθησε νέα επιστολή του κ. Δρίτσα, με την οποία δήλωσε με τη σειρά του ότι εντάσσεται στην ΚΟ της Νέας Αριστεράς.
Πλέον, αλλάζει και ο κοινοβουλευτικός χάρτης, με τη Νέα Αριστερά να αριθμεί 12 βουλευτές και τον ΣΥΡΙΖΑ να πέφτει στους 25.
