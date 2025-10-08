Τα επόμενα βήματα

Κλείνοντας, ο συνομιλητής μας είχε και ένα μήνυμα να στείλει: Οσο «εκτός πλαισίου» ήταν η κίνησή του, προχθές, να αφήσει τη βουλευτική έδρα και τα προνόμιά της, άλλο τόσο «εκτός πλαισίου» αναμένεται να είναι και οι κινήσεις του στο εγγύς μέλλον...

Βασική, εν τέλει, επιλογή του Αλ. Τσίπρα σε όλο τον πολιτικό βίο του ήταν η ανανέωση. Δίνοντας ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα, που με τις θέσεις τους μπόλιαζαν την κοινωνία με το καινούργιο. Αυτό αποδεικνύει και η αναδρομή στα πρόσωπα που αναδείχθηκαν κατά τη μακρόχρονη πολιτική διαδρομή του σε κόμμα και κυβέρνηση – και η... συνήθεια αυτή δεν αλλάζει.

Στόχος του -όπως, άλλωστε, σημείωνε στη δήλωση παραίτησης- δεν είναι να καθοδηγήσει από τα πάνω, αλλά να αφουγκραστεί καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της.

Ενώ αναφορικά με εκείνους που θα τον πλαισιώνουν, η ίδια πηγή έλεγε στην «Εφ.Συν.» ότι δεν υπάρχει κλείσιμο του ματιού σε βουλευτές, δεν θα λειτουργούσε ποτέ έτσι απέναντι σε συντρόφους τους με τους οποίους συμπορεύτηκε τόσα χρόνια. Δεν είναι Τσίπρας αυτό, μας είπε χαρακτηριστικά. Ουδεμία παρασκηνιακή συνεννόηση, ούτε και πρόσκληση σε οποιαδήποτε κίνηση.

Η παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα δεν συνεπάγεται επίσπευση των όποιων σεναρίων, διευκρίνιζε εξ άλλου συνομιλητής του. Και, βέβαια, αν, τελικώς, κάνει βήμα μπροστά, δεν έχει ληφθεί απόφαση για την όποια οργανωτική δομή του όποιου σχήματος (θα είναι νέο κόμμα;, θα είναι κόμμα – ομπρέλα ή εκλογικός συνδυασμός;).

Ο λόγος για το, υπό έκδοση, βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, το οποίο αναμένεται να βρεθεί στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι την 1η εβδομάδα του Δεκεμβρίου (αν και στόχος είναι ώς την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου). Τούτου δοθέντος, μοιάζει πιθανό να παρουσιαστεί στο αθηναϊκό κοινό σε μεγάλη εκδήλωση εντός του Δεκεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσει δεύτερη παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη και μερικές ακόμη από το νέο έτος. Παραλλήλως, μία άλλη εκκρεμότητα είναι οι επικείμενες αλλαγές στο ομώνυμο Ινστιτούτο (διευθυντής και επιστημονικό συμβούλιο).

Η πρώτη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα έγινε προχθές με την υποβολή της παραίτησής του από το βουλευτικό αξίωμα. Ωρα για την επόμενη...

Αλ. Χαρίτσης: Δημιουργία εναλλακτικού, ριζοσπαστικού πόλου της Αριστεράς ● Ν. Παππάς: Εκλογική συνεργασία χωρίς καθυστερήσεις ● Αποστάσεις του Κώστα Ζαχαριάδη από τη δήλωση Πολάκη περί 5ης διάσπασης

Ολο το φάσμα των αντιδράσεων υπήρξε και χθες για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, τόσο από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία όσο και από τη Νέα Αριστερά - και, μάλιστα, ο Αλέξης Χαρίτσης τοποθετήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Ξεκινώντας από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη (Παραπολιτικά 90,1), εκτίμησε ότι «δεν θα υπάρξει σύγκρουση του Αλέξη Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και τον Σωκράτη Φάμελλο. Μπορεί οι πορείες μας σε αυτή τη φάση να μην είναι ταυτόσημες, μπορούν όμως να είναι παράλληλες και σε καμία περίπτωση να μην είναι αντίθετες». Επαναφέροντας δε την πρόταση του προέδρου του κόμματος για κοινό ψηφοδέλτιο με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, επέμεινε στον στόχο ευρύτερης ενότητας και υπέρβασης των διαχωριστικών γραμμών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου έδειξε πάντως να κρατά αποστάσεις από το σχόλιο του Παύλου Πολάκη περί πέμπτης διάσπασης: «Οι διασπάσεις που έχουν γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια είναι δύο. Εμείς δεν θεωρούμε ότι πρέπει να μιλάμε με αυτούς τους όρους για τον Αλέξη Τσίπρα».

Συναινετική και η αν. γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά (Blue Sky), χαρακτήρισε την παραίτηση Τσίπρα «προσωπική πολιτική επιλογή». Συνέστησε δε υπομονή καθώς «τα πράγματα θα φανούν στο μέλλον. Θα δοθούν οι απαντήσεις όταν και ο ίδιος κρίνει ότι πρέπει να τις δώσει». Και, στο διά ταύτα, «εμείς συνεχίζουμε κανονικά. ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Προοδευτική Ελλάδα, με βάση το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Το κόμμα οφείλει να προχωρήσει κανονικά στον σχεδιασμό του, και κοινοβουλευτικά και πολιτικά», κατέληξε.

Μια συνέντευξη που συζητήθηκε στους ΣΥΡΙΖΑϊκούς κύκλους ήταν αυτή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Νίκου Παππά (τηλεόραση της Ναυτεμπορικής), ο οποίος ζήτησε «να προχωρήσουμε σε εκλογική συνεργασία χωρίς καθυστερήσεις και με επικεφαλής εκλεγμένο από τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο». Και, σε επόμενο σημείο της συνέντευξης, «να μιλήσουμε όλοι με ανοιχτά χαρτιά. Να βάλουμε κάτω χρονοδιαγράμματα, οδικούς χάρτες και να μην κλώθουμε μια έννοια στον δημόσιο διάλογο. Να συγκροτηθεί μια εκλογική συνεργασία, να ανοίξει στον κόσμο».

Επίσης, «η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να αποτελέσει -υπάρχουν οι προϋποθέσεις- τον επιταχυντή των εξελίξεων. Διότι τώρα τα πράγματα είναι κουκιά μετρημένα. Απαντες είναι ενώπιον των ευθυνών τους. Θα φανεί ποιος εννοεί ότι θέλει τη συνεργασία και ποιος δεν το εννοεί».

Θετικά διακείμενος στις κινήσεις Τσίπρα εμφανίστηκε, εκ νέου, ο Συμεών Κεδίκογλου (Αθήνα 9,84). Χαρακτήρισε δε την προχθεσινή ημέρα ως μια μέρα που «σηματοδοτεί μια νέα ελπίδα για την προοδευτική παράταξη στην ευρύτερη Κεντροαριστερά».

Ο Αλ. Χαρίτσης

Ερωτηθείς για τη δήλωση Τσίπρα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης (από την Αρχαία Ολυμπία και το Olympia Forum), αφού παρατήρησε ότι «η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από ΣΥΡΙΖΑ και Βουλή κλείνει έναν κύκλο 15 χρόνων», συμπέρανε: «Προσωπική επιλογή, καθόλα σεβαστή, αλλά το βασικό είναι η δημιουργία ενός εναλλακτικού, ριζοσπαστικού πόλου της Αριστεράς - λαϊκό μέτωπο για αντιπαράθεση με τη Δεξιά. Η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών δυνάμεων μπορεί να δώσει πειστική απάντηση στη Δεξιά μόνο στη βάση ενός καθαρού προγράμματος», εκτίμησε τέλος.

Από την πλευρά του ο Νίκος Μπίστης χαρακτήρισε ασύλληπτο ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει νευρικότητα μετά την παραίτηση Τσίπρα (από συνέντευξή του στο MegaNews).

Την ίδια ώρα, ο Πάνος Σκουρλέτης υποστήριζε (One Channel) ότι ο πρώην πρωθυπουργός «ξεκαθαρίζει τους λογαριασμούς του με την Αριστερά. Κλείνει ένας κύκλος...». Και συνέχισε: «Η στροφή προς το Κέντρο, από το 2019, ήταν η κύρια αιτία της εκλογικής συντριβής του 2023 και τώρα κινείται στην ίδια κατεύθυνση».

Η κίνηση Τσίπρα αλλά και η χρονική μετάθεση του Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς για τον Δεκέμβριο αναμένεται να απασχολήσουν τη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος.