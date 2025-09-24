Η Νέα Αριστερά ζητά από την κυβέρνηση ναυτική προστασία του Flotilla

Επιστολή με επείγον αίτημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Βασίλη Κικίλια απέστειλε η Νέα Αριστερά αναφορικά με τη νέα πειρατική επίθεση που δέχθηκε αργά τα ξημερώματα της Τετάρτης ο διεθνής στόλος αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla που κατευθύνεται προς τη Γάζα για να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια.
Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και οι βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, ζητώντας, με κατεπείγοντα χαρακτήρα, από την κυβέρνηση να στείλει το ναυτικό για να συνοδεύσει τον διεθνή στόλο.
Νωρίτερα, σε μια αντίστοιχη ένεργεια προχώρησε η ιταλική κυβέρνηση, καθώς με απόφαση του υπουργού Άμυνας της χώρας θα σταλεί ιταλική φρεγάτα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των ιταλικών πλοίων από τρομοκρατικές επιθέσεις.
Μέχρι στιγμής δεν έχει επαληθευφθεί με ακρίβεια αν η νυχτερινή επίθεση σημειώθηκε σε ελληνικά χωρικά ύδατα ή διεθνή.
Ο στόλος γνωστοποίησε πως οι επιθέσεις σημειώθηκαν 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, εντός της ελληνικής SAR, της θαλάσσιας ζώνης έρευνας και διάσωσης, δηλαδή σε ένα σημείο το οποίο έχει ευθύνη το ελληνικό Λιμενικό.
Ωστόσο, πηγές του Λιμενικού έκαναν γνωστό πως το περιστατικό σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα, ενώ στο σημείο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια.
Αναλυτικά η επιστολή της Νεάς Αριστεράς
Προς
Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό
Βασίλη Κικίλια, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΘΕΜΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΤΟΛΟΥ SUMUD
Εμείς, οι υπογράφοντες βουλευτές/ριες του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας απευθυνόμαστε με το πιο επείγον αίτημα σχετικά με το σοβαρό ναυτικό περιστατικό ασφαλείας που διαδραματίστηκε χθες το βράδυ στην Ελληνική Ζώνη Έρευνας και Διάσωσης (SAR) ανοικτά της Κρήτης — ένα περιστατικό που απαιτεί άμεσα μέτρα προστασίας εκ μέρους της κυβέρνησής σας.
Περίπου στη 01.00 τα ξημερώματα, στο σκοτάδι, τα σκάφη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud υπέστησαν συντονισμένες επιθέσεις. Οι επιθέσεις αυτές περιλάμβαναν συστηματική εναέρια παρενόχληση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τη χρήση εκρηκτικών και εμπρηστικών μηχανισμών, την εκ προθέσεως διασπορά χημικών ουσιών πάνω σε πολιτικά σκάφη, καθώς και στοχευμένες φθορές στις υποδομές των πλοίων, με σκοπό να καταστούν μη αξιόπλοα και να τεθούν σε κίνδυνο όλοι οι επιβαίνοντες.
Αυτές οι νυχτερινές επιθέσεις όχι μόνο έθεσαν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του ανθρωπιστικού στόλου, αλλά —κυρίως— απείλησαν σοβαρά τη ζωή όλων των συμμετεχόντων στην αποστολή, πολιτών που εμπλέκονται σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη ανθρωπιστική αποστολή.
Ελλείψει απαντήσεων σχετικά με τους δράστες αυτών των επιθέσεων, και χωρίς καμία λογοδοσία για αυτές τις παραβιάσεις του διεθνούς ναυτικού δικαίου, αναγκαζόμαστε να επιμείνουμε στο μοναδικό μέτρο προστασίας που βρίσκεται άμεσα στη διάθεσή μας: την παροχή ενισχυμένης ασφάλειας ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων επικίνδυνων περιστατικών, καθώς η ανθρωπιστική αυτή αποστολή συνεχίζει το ταξίδι της στα νερά της Μεσογείου.
Ως εκ τούτου, ζητούμε με σεβασμό αλλά και με κατεπείγοντα χαρακτήρα την άμεση αποστολή σκαφών του Λιμενικού Σώματος καθώς και ναυτικών δυνάμεων, για τη συνεχή συνοδεία και την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης αυτής της ανθρωπιστικής αποστολής καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της σε διεθνή ύδατα πλησίον της ελληνικής επικράτειας.
Τονίζουμε ότι δεκαέξι κυρίαρχα κράτη, ανάμεσά τους και αρκετά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν επίσημα αναγνωρίσει τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα αυτής της φλοτίλας — και έχουν απευθύνει διπλωματικές εκκλήσεις για προστασία και σεβασμό του διεθνούς ναυτικού δικαίου. Η αποστολή αυτή λειτουργεί με βάση καθολικά αναγνωρισμένες ανθρωπιστικές αρχές και δικαιούται προστασία, σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις πολιτικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Η ώρα για δράση είναι τώρα, προτού αυτά τα επικίνδυνα προηγούμενα κλιμακωθούν περαιτέρω.
Αναμένουμε την απάντησή σας με κατεπείγοντα χαρακτήρα,
Με τιμή,
Ο Πρόεδρος και οι Βουλευτές της Κ.Ο. Νέα Αριστερά
Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Τζανακόπουλος Δημήτριος
Τζούφη Μερόπη
Τσακαλώτος Ευκλείδης
Φερχάτ Οζγκιούρ
Φωτίου Θεανώ
