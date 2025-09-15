«Γάζα ερχόμαστε» - Το Global Sumud Flotilla σαλπάρει για να σπάσει τον αποκλεισμό

Ο διεθνής στολίσκος αναχώρησε σήμερα από την Τυνησία • «Εφόσον οι κυβερνήσεις μας δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας».

Αναχώρησε σήμερα από την Τυνησία η παγκόσμια ειρηνική αποστολή κατά του μεγαλύτερου εγκλήματος των ημερών μας. Ο διεθνής στολίσκος Global Sumud Flotilla σαλπάρει προς τη Γάζα με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό και να ανοίξει ανθρωπιστικό διάδρομο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες από το λιμάνι της Σύρου ξεκίνησε και η ελληνική αποστολή με τα πλοία «Οξυγόνο» και «Ηλέκτρα», μέσα σε κλίμα ευφορίας, συγκίνησης, αποφασιστικότητας αλλά και συνείδησης της δυσκολίας του εγχειρήματος.

Την ελληνική αποστολή «χαιρέτησε» και ο Αλέξης Χαρίτσης, στέλνοντας το μήνυμα πως «η Αριστερά δείχνει τον δρόμο. Της έμπρακτης αλληλεγγύης και της υπεράσπισης του ανθρωπισμού».

Περίπου 20 πλοία αναχώρησαν από το λιμάνι Μπιζέρτα της Τυνησίας σήμερα τα ξημερώματα, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP.

AP Photo/Anis Mili

Η Γιασμίν Ακάρ, της επιτροπής συντονισμού Βόρειας Αφρικής, ανήρτησε στο Instagram εικόνες από τυνησιακά πλοία με το μήνυμα «ο αποκλεισμός της Γάζας πρέπει να σταματήσει», «αναχωρούμε για την αλληλεγγύη, την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη».

Τα πλοία που έφτασαν στην Τυνησία από την Ισπανία μετακινήθηκαν στο Μπιζέρτα, μετά την επεισοδιακή παραμονή τους στο Σίντι Μπου Σαΐντ κοντά στην Τύνιδα.

AP Photo/Anis Mili

«Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας»

«Προσπαθούμε να στείλουμε ένα μήνυμα στον λαό της Γάζας και (να του πούμε) ότι ο κόσμος δεν τον έχει ξεχάσει», δήλωσε η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ πριν την αναχώρηση του στολίσκου από το Μπιζέρτα.

«Εφόσον οι κυβερνήσεις μας δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας», πρόσθεσε.

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla κατήγγειλε ότι δύο από τα πλοία του έγιναν στόχος επιθέσεων με drones δύο νύχτες την προηγούμενη εβδομάδα. Μετά το δεύτερο περιστατικό οι τυνησιακές αρχές κατήγγειλαν «μια προμελετημένη επίθεση» και πρόσθεσαν ότι διεξάγουν έρευνα.

Η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία όπως και η Τούνμπεργκ επέβαινε και στο πλοίο Madleen το οποίο αποπειράθηκε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας νωρίτερα φέτος, δήλωσε στο AFP ότι «φυσικά» ανησυχεί για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων και πρόσθεσε πως «προετοιμαζόμαστε για διάφορα σενάρια».

Η αναχώρηση του στολίσκου από την Τυνησία αναβλήθηκε πολλές φορές για λόγους ασφαλείας, λόγω των καθυστερήσεων στην προετοιμασία κάποιων πλοίων και των καιρικών συνθηκών.