Το μήνυμα Χαρίτση για το «Οξυγόνο» που σαλπάρει για τη Γάζα

Χτες βράδυ σάλπαρε από τη Σύρο η ελληνική αποστολή που θα ενωθεί με τον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flottila.

Είναι ένα γενναίο εγχείρημα με στόχο να σπάσει ο παράνομος αποκλεισμός της Γάζας και να μεταφερθεί το παγκόσμιο μήνυμα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.

Στέλνω τον πιο θερμό χαιρετισμό μου στο πλήρωμα της ελληνικής αποστολής. Και είμαι περήφανος που η συντρόφισσά μας βουλεύτρια και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας Πέτη Πέρκα βρίσκεται εκεί.

Η κυβέρνηση της Δεξιάς δεν έχει κάνει τίποτα για να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

Η Αριστερά δείχνει τον δρόμο. Της έμπρακτης αλληλεγγύης και της υπεράσπισης του ανθρωπισμού.

Το Global Sumud Flottila πρέπει να φτάσει στον προορισμό του: στη Γάζα.

Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για αυτό.

Να πιέσουμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει το ελάχιστο: να εγγυηθεί την ασφάλεια της αποστολής απέναντι στις αυταρχικές πρακτικές ενός κράτους που δεν σέβεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Το Global Sumud Flottila είναι η φωνή μας.

Και για αυτό, το ταξίδι του είναι και δικό μας ταξίδι.

Μέχρι την τελική νίκη.