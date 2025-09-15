Το μήνυμα Χαρίτση για το «Οξυγόνο» που σαλπάρει για τη Γάζα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς με ανάρτησή του στο facebook στέλνει το δικό του μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης στην ελληνική αποστολή που με το όνομα «Οξυγόνο» συμμετέχει στον παγκόσμιο στόλο Global Sumud Flotilla και σαλπάρει προς τη Γάζα.
«Στέλνω τον πιο θερμό χαιρετισμό μου στο πλήρωμα της ελληνικής αποστολής. Και είμαι περήφανος που η συντρόφισσά μας βουλεύτρια και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας Πέτη Πέρκα βρίσκεται εκεί», σχολίασε.
Παράλληλα, κατήγγειλε το γεγονός πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει κάνει τίποτα για να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Αντιθέτως, «η Αριστερά δείχνει τον δρόμο. Της έμπρακτης αλληλεγγύης και της υπεράσπισης του ανθρωπισμού», προσθέτει ο Αλέξης Χαρίτσης.
Όπως σχολίασε, πρέπει «να πιέσουμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει το ελάχιστο: να εγγυηθεί την ασφάλεια της αποστολής απέναντι στις αυταρχικές πρακτικές ενός κράτους που δεν σέβεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση
Χτες βράδυ σάλπαρε από τη Σύρο η ελληνική αποστολή που θα ενωθεί με τον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flottila.
Είναι ένα γενναίο εγχείρημα με στόχο να σπάσει ο παράνομος αποκλεισμός της Γάζας και να μεταφερθεί το παγκόσμιο μήνυμα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.
Στέλνω τον πιο θερμό χαιρετισμό μου στο πλήρωμα της ελληνικής αποστολής. Και είμαι περήφανος που η συντρόφισσά μας βουλεύτρια και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας Πέτη Πέρκα βρίσκεται εκεί.
Η κυβέρνηση της Δεξιάς δεν έχει κάνει τίποτα για να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.
Η Αριστερά δείχνει τον δρόμο. Της έμπρακτης αλληλεγγύης και της υπεράσπισης του ανθρωπισμού.
Το Global Sumud Flottila πρέπει να φτάσει στον προορισμό του: στη Γάζα.
Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για αυτό.
Να πιέσουμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει το ελάχιστο: να εγγυηθεί την ασφάλεια της αποστολής απέναντι στις αυταρχικές πρακτικές ενός κράτους που δεν σέβεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
Το Global Sumud Flottila είναι η φωνή μας.
Και για αυτό, το ταξίδι του είναι και δικό μας ταξίδι.
Μέχρι την τελική νίκη.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας