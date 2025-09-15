Σάλπαρε το «Οξυγόνο» της ελπίδας για τη Γάζα

«Γάζα ερχόμαστε! Λύστε τους κάβους, ανοίξτε τα πανιά, με την Παλαιστίνη ώς τη λευτεριά», φώναζαν επί ώρες πολλές εκατοντάδες διαδηλωτών χθες το απόγευμα στο λιμάνι της Σύρου. Μέσα σε κλίμα ευφορίας, συγκίνησης, αποφασιστικότητας αλλά και συνείδησης της δυσκολίας του εγχειρήματος, ξεκίνησε τελικά χθες στις 20.15 η ελληνική αποστολή με το μικρό ιστιοπλοϊκό πλοίο «Οξυγόνο» από την Ερμούπολη, την ελληνική πρωτεύουσα της αλληλεγγύης, για να συναντήσει τον παγκόσμιο στόλο Global Sumud Flotilla.

Μια μικρή έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε του απόπλου καθώς ανακοινώθηκε πως το «Οξυγόνο» δεν θα είναι μόνο σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή, αφού μαζί του αναχώρησε και ένα δεύτερο ιστιοπλοϊκό, το «Ηλέκτρα», με ελληνικές και διεθνείς συμμετοχές.

Λίγο πριν το «Οξυγόνο» αναχωρήσει, πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών είχε συγκεντρωθεί στο λιμάνι για να στηρίξει τον απόπλου. Ωστόσο, το Λιμεναρχείο Σύρου καθυστέρησε να εκδώσει τα απαραίτητα έγγραφα, με αποτέλεσμα να εμποδιστεί προσωρινά η αναχώρηση. Τα δύο πλοία πάντως δεν έφυγαν μόνα. Από πίσω τους έπλεαν καΐκια με τις σημαίες της Παλαιστίνης, αλλά και ένα ιστιοπλοϊκό, τα οποία θα συνοδεύσουν μέχρι ένα σημείο την αποστολή.

Το βασικό ζητούμενο παραμένει πώς ακριβώς θα αντιδράσει ο πολεμικός μηχανισμός του Ισραήλ απέναντι στον μεγαλύτερο στόλο που έπλευσε ποτέ προς τη Γάζα, ενώ δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός πως στο παρελθόν το Ισραήλ δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να καταφύγει ακόμη και στο αιματοκύλισμα αποστολής αλληλεγγύης, στην περίπτωση του «Mavi Marmara» το 2010, όπου δολοφονήθηκαν δέκα μέλη του πληρώματος, ενώ και πριν από λίγες μέρες επιτέθηκε σε δύο πλοία στην Τύνιδα.

«Είναι αυτονόητο αυτό που κάνουμε, είναι ύψιστο καθήκον να συμμετέχουμε σε αυτή την παγκόσμια ειρηνική αποστολή κατά του μεγαλύτερου εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας των ημερών μας. Και αν είμαστε λίγοι στα πληρώματα και στα καράβια, είναι χιλιάδες αυτοί που είναι από έξω και υποστηρίζουν και είναι η ασπίδα αυτού του εγχειρήματος», είπε η Πέτη Πέρκα, μέλος του πληρώματος του «Οξυγόνου», μαζί με την Κλεονίκη Αλεξοπούλου, τον Ιάσονα Αποστολόπουλο, τον Πλούταρχο Βέργη και τον Βασίλη Ρόγγα. «Νιώθουμε πόνο για τη Γάζα και ασφυξία βλέποντας τα δεινά των ανθρώπων εκεί», δήλωσε ο Αγησίλαος Κουλούρης, μέλος του March to Gaza Greece.

«Το όνομα “Οξυγόνο” συμβολίζει τη ζωή. Παρακολουθώντας τις εικόνες από τη Γάζα και τη Δυτική Οχθη, βλέπουμε παιδιά και οικογένειες να υποφέρουν. Και επειδή νοιαζόμαστε, νιώθουμε ασφυξία», πρόσθεσε. Πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης βρέθηκαν αυτές τις μέρες στη Σύρο, ενώ το Γαλλικό Πρακτορείο κάλυψε χθες σε ζωντανή ροή όλα τα γεγονότα μέχρι την αναχώρηση. Παρών στη συνέντευξη Τύπου, που συντόνισε ο δημοσιογράφος Θωμάς Σίδερης, ήταν και ο Francois Piquemal, ένας από τους πέντε βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας που θα βρίσκονται στον στόλο και ο οποίος ευχαρίστησε όλους εκείνους που αφιέρωσαν εβδομάδες για την προετοιμασία της αποστολής, τους «Ελληνες συντρόφους που μας υποδέχτηκαν στη Σύρο και την ελβετική αντιπροσωπεία με την οποία μαζί φεύγω».

«Βόμβες σε σχολεία και σε νοσοκομεία, Δεν είναι αυτοάμυνα, είναι γενοκτονία. Ερχόμαστε από αέρα, θάλασσα, στεριά. Με την Παλαιστίνη ώς τη λευτεριά», φώναζαν οι διαδηλωτές την ώρα της αναχώρησης του πλοίου με τους επιβαίνοντες να υψώνουν τις γροθιές τους.

Να μη θέσει κανένα εμπόδιο στον απόπλου του ελληνικού καραβιού του Global Sumud Flotilla από τη Σύρο και να διασφαλίσει την ασφαλή του διέλευση καθώς η ελευθερία της θάλασσας και το δικαίωμα στην ανθρωπιστική δράση δεν μπορεί να εμποδίζονται για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, ζητά σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά. Προσθέτει πως «η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, με τον λιμό και τα εγκλήματα πολέμου που καταγράφονται καθημερινά από το κράτος του Ισραήλ, καθιστά την αλληλεγγύη των κοινωνιών πιο αναγκαία από ποτέ. Υποστηρίζουμε τις δράσεις και τις εκστρατείες που διεξάγουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ακτιβιστές υπέρ του τερματισμού του λιμού και εναντίον της γενοκτονίας στη Γάζα. Η Ελλάδα οφείλει να βρίσκεται στο πλευρό του δικαιώματος των λαών στην ειρήνη, στη δικαιοσύνη και στην αξιοπρέπεια».