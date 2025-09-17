Λογόκριναν μέχρι και τον Κόστα!

Mια εξαιρετικά δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του με τον Αντόνιο Κόστα, προχθές, στο μέγαρο Μαξίμου. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χαιρέτισε, για την ακρίβεια επαίνεσε, όπως επί λέξει είπε, την πρόοδο που πραγματοποίησε η χώρα μας την τελευταία δεκαετία.

Προσοχή: δεν αναφέρθηκε στην πρόοδο της τελευταίας εξαετίας, όπως θα ήθελε να ακούσει ο συνομιλητής του, αλλά προχώρησε πιο πίσω σε βάθος χρόνου. Και, αν δεν κάνουμε λάθος, η δεκαετία μάς πηγαίνει στο 2015, τη χρονιά δηλαδή των διαπραγματεύσεων, τη δυσκολότερη, αναμφίβολα, χρονιά της κυβέρνησης Τσίπρα. Αυτό το ορόσημο χαιρέτισε ο Πορτογάλος πολιτικός ως αφετηρία της ελληνικής προόδου.

Η αναφορά αυτή του Αντ. Κόστα δεν έτυχε της δέουσας προσοχής –θα εξηγηθεί παρακάτω το γιατί– και χρειάστηκε να ανατρέξουμε στο βίντεο των δηλώσεων των δύο πολιτικών. Ολόκληρη η επίμαχη αναφορά του κορυφαίου Ευρωπαίου πολιτικού έχει, σε δική μας μετάφραση, ως εξής: «Επαινώ θερμά όσα έχει κάνει η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι καταφέρατε να ανακάμψετε και να επιτύχετε πολύ υγιείς μακροοικονομικές βάσεις. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Τώρα έχουμε δύο σαφείς προτεραιότητες, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια. Αλλά τίποτα δεν θα ήταν δυνατό να γίνει χωρίς υγιείς μακροοικονομικές βάσεις. Αυτό που έχετε κάνει είναι πολύ εντυπωσιακό και σας ευχαριστώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη και για την ευρωζώνη».

Ο σοσιαλιστής πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε, όπως όλοι θυμόμαστε, διατελέσει πρωθυπουργός στη χώρα του από το 2015 ώς το 2024, τότε, δηλαδή, που η Πορτογαλία αλλά και η Ελλάδα, μαζί με τις άλλες δύο ευρωπαϊκές χώρες του Νότου (Ιταλία και Ισπανία), έδιναν μάχη ζωής και θανάτου απέναντι στον άτεγκτο Βορρά. Τότε που, στην κορύφωση της κρίσης, Κόστα και Τσίπρας έδιναν μάχες απομονωμένοι στις συνόδους κορυφής.

Κλίμα που αποτυπωνόταν και στις τετ α τετ συναντήσεις των δύο τότε πρωθυπουργών (Κόστα και Τσίπρα), είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι οι δύο ηγέτες αναφέρονταν, μεταξύ άλλων, στην κοινή διαδρομή του πορτογαλικού και του ελληνικού λαού, πώς βγήκαν μέσα από δικτατορίες... Πιθανώς ο Πορτογάλος πολιτικός να μην τα ξέχασε όλα αυτά, αλλά, σε κάθε περίπτωση, έκανε μια δίκαιη τοποθέτηση με βάση τη δική του κρίση.

Επεσε σκοτάδι

Η άμεση αναφορά στο 2015 και η έμμεση στον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να... στενοχώρησαν τον σημερινό ένοικο του μεγάρου Μαξίμου, για όλα όμως υπάρχει λύση. Είπε –υπαινίχθηκε, πιο σωστά– απαγορευμένες λέξεις ο Αντόνιο Κόστα; Τότε... ψαλίδι.

Γι’ αυτό και στο ενημερωτικό σημείωμα που διανεμήθηκε από το Μαξίμου παρατίθεται μόνο η τοποθέτηση του πρωθυπουργού (λες και μιλούσε μόνος του...). Είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικό ότι από τις δύο ερωτήσεις που υποβλήθηκαν, η μία που απευθυνόταν στον κύριο Κόστα επίσης δεν περιελήφθη στο ενημερωτικό σημείωμα. Και μόνο στη διαρροή κυβερνητικών πηγών υπήρχε η αναφορά στα όσα είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αγνωστο παραμένει αν η ίδια τακτική της λογοκρισίας έχει υιοθετηθεί και σε προηγούμενες επίσημες συναντήσεις. Πάντως, στην προηγούμενη συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες, και πάλι στην Αθήνα, στις 22 Οκτωβρίου 2024, στο αντίστοιχο σημείωμα παρατίθεται ολόκληρος ο διάλογος, με άλλα λόγια οι τοποθετήσεις και των δύο...

Η ίδια τακτική, της παράθεσης ολόκληρου του διαλόγου, είχε ακολουθηθεί και στην προηγούμενη χρονικά συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός με ξένο επίσημο: σχεδόν μία εβδομάδα πριν, στις 11 Σεπτεμβρίου, το κατώφλι του πρωθυπουργικού Μεγάρου περνούσε ο υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Doug Burgum. Στο δελτίο Τύπου που διανεμήθηκε μετά, διαβάζουμε τον πλήρη διάλογο, τις εκτεταμένες δηλώσεις ακριβέστερα, των δύο ανδρών.

Συμπερασματικά, άπειρα είναι τα παραδείγματα των περιπτώσεων κατά τις οποίες διανέμεται το πλήρες περιεχόμενο (αρχική δήλωση και ερωταπαντήσεις) του Κ. Μητσοτάκη με ξένους ηγέτες, κάποιοι από τους οποίους κοινοτικοί αξιωματούχοι. Αυτό είναι και το ορθό, το θέμα είναι γιατί δεν ακολουθήθηκε στην περίπτωση της προχθεσινής συνάντησης Κόστα - Μητσοτάκη...